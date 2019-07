Bankovka s Gottem za nula eur? Šok. My Češi se zoufale podceňujeme

Ne, ne, bůh je u nás jen jeden a nulu si opravdu, ale opravdu nezasloužil, pošli to dál po větru vln...

Osmdesátiny Karla Gotta ukázaly, kdo je u nás bůh, o tom jistě není sporu. Gott, kdyby si zamanul, stal by se v přímé volbě prezidentem bez námahy, párkrát Včelka Mája a Pošli to dál na náměstí a dobrých 80 procent hlasů v prvním kole. Pod tímto zorným úhlem doslova šokuje, jakou hodnotu dostala suvenýrová eurobankovka s Karlem Gottem.

Leccos je kolem gottoeurovky v pořádku, společnost Nunofia ji vytiskla ve francouzské tiskárně cenin, vyrobila ze stoprocentního bavlněného papíru (jiný u Gotta nepadal v úvahu), bankovka obsahuje ochranné prvky, každý kus je unikátem. Pravda, Gotta nakreslil Slovák se specializací na bankovky Matej Gábriš, proč ne Čech? Nebo Němec?

Co však musí českého Gottova vyznavače, celoživotního fanouška zarazit, nebo spíš urazit, je právě ona hodnota gottovky: Karel Gott 0 euro, vidíme na ní a nechceme věřit svým očím. Karel Gott nula euro? Čili převedeno na koruny zhruba 0 x 25 Kč? Tohle, myslím si, výrobci přehnali, byť na druhou stranu uznávám, že by bylo skutečně velmi náročné stanovit hodnotu Gotta v eurech.

Jak vysoká by byla? Jaká částka správně měla na té jinak povedené a hlavně zasloužené bankocetli stát? Gott prodal 50 milionů nosičů desek, vydal zatím 293 sólových alb venku i doma (viz Wikipedie), ocenění skoro nelze spočítat, dostal osm zlatých desek a jednu diamantovou, nazpíval skoro 1000 písní, získal miliony srdcí fanynek a fanoušků. Takže ta cena? Milion eur? Ale jděte. Miliarda?

Samo sebou je hodnota Gotta nevyčíslitelná, ale dejme tomu, že budeme počítat jednu desku za tři stovky korun, tedy 50 milionů krát 300 Kč, což je 15 miliard korun, tedy zhruba 600 milionů eur. To by byla odpovídající hodnota onoho speciálního platidla a výrobce by se vůbec nemusel bát, že s památeční "bankovkou" někdo bude hradit útratu, těžko by mu mohli třeba v kavárně vrátit, že.

Ta gottovka nás, Čechy, přiznejme si to, dokonale ilustruje. Jak neuvěřitelně se podceňujeme! Gott za nula eur, ačkoliv má o 600 milionů eur cenu vyšší, smutná pravda o češství.

Avšak zároveň, a i to nás dokonale popisuje, ta "nula" (nula omylem, jak jistě každý chápe) vyvolala, všichni to svorně popisují, doslova šílenství. Po pěti tisíc těchto nulagottovek se v neděli 14. července, v den Mistrových narozenin, jen zaprášilo, ačkoliv výjimečně pršelo. Lidé na gottovku stáli frontu i dva dny, někteří stanovali. Kdo jiný by tohle u nás vyvolal? Palacký, který je na tisícovce? Klaus junior? Jágr? Ne, ne, bůh je jen jeden a nulu si opravdu, ale opravdu nezasloužil, pošli to dál po větru vln…