Benefit hejtmanky = auto pro manžela. Ano, nedivíme se

Měřítka, co je v politice vkusné a co ne, zažívají soustavný úpadek.

Web Seznam Zprávy přinesl pozoruhodnou informaci, která se týká středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Popsal, jak její manžel, kadeřník v Benešově u Prahy, využívá luxusní služební vůz své ženy. Škodu Superb Laurin & Klement má paní Pokorná Jermanová k dispozici od hejtmanství. Podle smlouvy ji může řídit i její manžel. Ten s ní, jak dokumentuje Seznam Zprávy, běžně jezdí do práce, samozřejmě sám.

Pokorná Jermanová novinářům vzkázala, že je všechno v pořádku. "Skutečně nemám co skrývat a na rovinu říkám, že vůz, který mi byl poskytnut krajským úřadem jako benefit, stejně jako tomu bývá ve státní i soukromé sféře, využíváme s manželem skoro denně. A je hned pro oba dva účely najednou - k mým služebním cestám po kraji v době víkendů, kdy si řídím sama, nebo mi dělá řidiče manžel, a samozřejmě i k soukromým účelům. Vše v souladu s dikcí uzavřené smlouvy, která jasně uvádí, že tento vůz mohu zapůjčit i manželovi."

To klíčové stojí hned na začátku. Paní hejtmanka "nemá co skrývat", protože jí to všechno, druhé služební auto (první je s řidičem) pro manžela, přijde úplně normální. Benefit. Ve státní i soukromé sféře. Mám na to smlouvu.

Tento úsudek je očividně zatížen pořekadlem nebo předpokladem, že stát se řídí jako firma. Pak obě sféry v různých ohledech politikovi splývají. Věci, které jsou ve skutečnosti anomální, mu připadají přirozené. (Pro jistotu: bylo by úplně jedno, kdyby pan Pokorný hejtmanský superb s pohonem na všechna čtyři kola používal k cestám na nějakou jinou adresu, než je kadeřnický salon.)

Ve veřejné sféře to není nic jiného než papalášství. Hejtmanka je zvolena a povolána ke službě občanům a s tou manželovo cestování do práce nesouvisí. Pokud má s krajským úřadem smlouvu, která to umožňuje, pak je to z pohledu daňových poplatníků smlouva chybná a nemravná.

Tohle jsou vlastně banality, které by nemělo být potřeba vůbec připomínat. Jenže měřítka, co je v politice vkusné a co ne, zažívají soustavný úpadek, a tak nezbývá, než se čas od času štípnout, probudit ze snu a vzpomenout si, že dvě a dvě jsou čtyři. Poměřovat hlučné makání pro lidi s "bude líp" realitou.

Andrej Babiš od rána do večera mluví o efektivitě, o úsporách versus plýtvání, teď chce škrtat neziskovkám. Jak s tím ladí náš případ? Nejde o to, že paní Pokorná Jermanová nebo její manžel nedělají "nic nezákonného", ale o symboly a vzorce chování. Bohužel si odvykáme přikládat jim v politice význam. Není divu - premiér trestně stíhaný kvůli údajnému milionovému podvodu je jiná liga než pitomé služební auto.