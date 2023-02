Biden už nemůže ručit za pomoc Ukrajině. Teď je to i na republikánech

Zahraniční politika Bílého domu se stále více stává rukojmím vnitroamerických bitev a ostrého politického rozštěpení. Pro Kyjev to není dobrá zpráva. Ve své snaze o návrat do nejvyššího úřadu se Donald Trump začíná pasovat do role "holubice" v obklíčení "jestřábů".

Americký prezident byl až v překvapivě dobré formě, když v noci z úterý na středu v Kongresu přednášel svoji výroční Zprávu o stavu unie. Sice se jako obvykle nevyvaroval přeřeků a škobrtnutí, ale evidentně si užíval, když republikáni na některé pasáže jeho projevu reagovali výkřiky "lháři" nebo "to je vaše vina".

Osmdesátiletý Joe Biden působil energicky jako málokdy předtím. Nejspíš i díky tomu, že se aktuálně může pochlubit rekordně malou nezaměstnaností, která je s hodnotou 3,4 procenta nejnižší od roku 1969. A jak svým spoluobčanům připomněl, zásluhu na tom mají mohutné investiční balíky, které demokratický Kongres schválil v předchozích dvou letech.

Zahrnovaly bilion dolarů do obnovy americké infrastruktury, bezmála 400 miliard na zelenou agendu a dalších 50 na podporu domácí výroby mikroprocesorů. Bidenův projev by tak mohl být i prvním výstřelem jeho kampaně před prezidentskými volbami 2024, v nichž se s největší pravděpodobností chystá obhajovat úřad.

Při pohledu z evropského břehu Atlantiku působil výčet jeho legislativních úspěchů poměrně přesvědčivě. Bidenovým problémem ale je, že Američané to vidí poněkud jinak. Dosavadní výkon prezidenta hodnotí negativně. Více než šest z deseti jich míní, že toho dosáhl "málo" nebo "vůbec nic". Čtyřicet procent obyvatel Spojených států je na tom podle svého přesvědčení finančně hůře, než když stávající prezident před dvěma roky nastoupil do Bílého domu.

A takřka tři čtvrtiny Američanů se obávají, že jejich země se ubírá špatným směrem. Což je pesimističtější výhled do budoucnosti, než jaký lidé zastávali například na konci roku 2008, uprostřed nejtěžší poválečné recese, kdy navíc krachoval Wall Street.

Prezident zřejmě doplácí na to, že na jeho spoluobčany stále doléhají důsledky rekordní inflace a vysokých cen pohonných hmot, kterým čelili v předchozích dvou letech. Jejich špatná nálada má setrvačnost a je otázkou, zda to Biden může zlomit, než příští rok naplno vypukne předvolební kampaň. V tuto chvíli by ho za příštího prezidenta nechtěli ani jeho vlastní demokraté, většina by si jich přála jiného kandidáta.

Čtyři minuty o okolním světě

Na Bidenově Zprávě o stavu unie ovšem nejvíc překvapila jiná věc. Jak úsporně se v ní věnoval zahraniční politice. Z více než sedmdesátiminutového projevu to bylo jen 240 vteřin. A došlo během nich jen na dvě témata. Na ruskou válku proti Ukrajině, kterou Biden označil za "Putinovu agresi" a za "zkoušku pro Ameriku, zkoušku pro svět". A krom toho také na vztah k Číně.

Spojené státy podle prezidenta "nevyhledávají konflikt", ale při "ohrožení své suverenity" se budou bránit. "A to jsme udělali," dodal Biden v přímém odkazu na týden starý incident, během nějž se nad územím USA vznášel čínský špionážní balon. Americká vnitřní politická reakce a debata byly velmi poučné .

A to jak pro Peking, tak pro americké spojence. Potvrdila, že zahraničně-bezpečnostní politika Bílého domu se stává stále více rukojmím domácích bitev a ostrého politického rozštěpení. V tomto případě republikáni sice ukazovali na Čínu jako na příčinu problému, ale ještě tvrdší kritiku nakonec měli pro svého vlastního demokratického prezidenta.

Na oko jim vadilo, že nechal balon sestřelit, až když po třech dnech opouštěl americký vzdušný prostor. Ale hlavně to byla záminka, aby Bidena mohli vylíčit coby slabého lídra a špatného politika. "Biden nejdříve odmítl bránit naše hranice. Teď nebrání naši oblohu," využil události republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy ke kritice Bidenovy imigrační politiky.

Podle republikánské guvernérky Arkansasu Sarah Huckabee Sandersové, která přednesla tradiční odpověď opozice na prezidentův projev, je zase Biden "nezpůsobilý" pro svoji ústavní roli "vrchního velitele ozbrojených sil", svou "slabostí vystavuje zemi a svět riziku".

Nynější guvernérka působila za prezidenta Donalda Trumpa jako mluvčí Bílého domu a její někdejší nadřízený si teď také přisadil. Biden podle něj "kapituloval před komunistickou Čínou". Politika vůči Pekingu je přitom jednou z mála linií, kde současný šéf Bílého domu na Trumpa nejen navázal, ale chová se ještě asertivněji.

Hrdlička mezi jestřáby

Trumpův čínský výpad proti Bidenovi tak lze brát spíše jako povinné prásknutí bičem než jako důkaz, že republikánský exprezident by se po svém případném "comebacku" do Bílého domu k Pekingu choval jinak. Ale právě vzhledem k tomu, že Trump to se svým návratem myslí vážně a už oznámil kandidaturu, je třeba brát zcela vážně i to, jak se vymezuje vůči ruské agresi proti Ukrajině.

Už to nejsou "jen" populistické výkřiky, jako když loni na jaře brojil proti kongresovému balíku pomoci pro Kyjev s tím, že americké matky nemají čím nakrmit své děti. Exprezident tehdy využil přechodného nedostatku kojenecké výživy na americkém trhu. Nyní už ale, jak si všiml například web Politico, vykazuje přímo cílevědomou snahu, v jejímž rámci se snaží vyportrétovat coby "hrdlička" mezi "jestřáby".

A to jednak ve vztahu k Bidenovi, když napadá jeho ochotu dodávat další zbraně Ukrajině a tvrdí, že on by během dvaceti čtyř hodin sjednal mír. A jednak směrem ke svým možným soupeřům v souboji o republikánskou kandidaturu. Někdejší Trumpovu velvyslankyni při OSN Nikki Haleyovou tak najednou exprezidentovo okolí nazývá "válečnou štváčkou", případně "neokonkou Nikki".

Floridského guvernéra Rona DeSantise, jenž může být jeho nejvážnějším soupeřem, označuje Trump varovně za "globalistu", který by neměl na srdci v prvé řadě zájmy Ameriky, nýbrž by se pouštěl do zbytečných dobrodružství. K čemuž již zmiňované Politico ještě citovalo "zdroj blízký Trumpově kampani": "Trump je mírový prezident a první prezident za dvě generace, který nezačal žádnou válku, zatímco když se podíváte na práci DeSantise v Kongresu, tak hlasoval pro mnoho a mnoho vojenských angažmá v zámoří".

Podle Politica lidé z exprezidentova okolí věří, že jeho image holubice "bude rezonovat mezi voliči, kteří jsou rozpolceni, ale už se obávají pokračující podpory Ukrajiny ve válce s Ruskem".

Trump, nebezpečný katalyzátor

Během Bidenova výročního projevu ke Kongresu zaznělo ze sálu pouze jednou společné skandování "USA, USA, USA!". Zákonodárci tak reagovali na prezidentův výrok, že okolnímu světu se nikdy nevyplatilo, když si kdokoliv "vsadil proti Americe". Proti její síle a odhodlání ji použít na obranu demokracie.

Jenže ve skutečnosti si tím ani Biden, ani spojenci USA - a především ani sami Ukrajinci - vůbec nemohou být jisti. Republikáni sice tleskali, když prezident během svého projevu v úterý v noci ubezpečil přítomnou ukrajinskou velvyslankyni ve Washingtonu Oksanu Markarovou, že "Amerika je jednotná" v podpoře její země a že při Ukrajině "bude stát tak dlouho, jak bude třeba".

Jak ale dříve upozornil i Americký týden, mnozí republikáni jsou k pokračování pomoci Ukrajině zdrženliví. Od ledna mají kontrolu nad státními výdaji a avizují, že v každém případě chtějí prověřit, kam přesně pomoc směřuje a jak je využita. Řada zákonodárců navíc uvedla, že ta další by měla být už menší, a část jich volá dokonce po jejím úplném zastavení.

Jako ve spojitých nádobách je to pak vidět i v postojích základny. Právě kvůli narůstajícímu podílu republikánských voličů se od loňského dubna zdvojnásobil počet těch, podle nichž dělá Washington pro Kyjev až příliš mnoho. Nyní už si to myslí celá třetina všech Američanů. A Trumpova nadcházející předvolební kampaň se navíc může stát katalyzátorem tohoto varovného trendu.

"Trump je jediným (z možných kandidátů), kdo řekl už žádné další financování ukrajinské války," citoval web Politico zdroj z jeho týmu, co bude exprezidentovým vzkazem republikánským voličům.

