BIS: Jsme ve válce s Rusy, český klídek je omyl. Politici dělají mrtvé brouky

Zpráva BIS by měla vycházet krátce po konci roku, o němž referuje, měla by být konkrétnější, odvážnější a měla by vyvolat jasnou reakci, akce vlády.

Až 3. prosince 2018 dostala veřejnost k dispozici neutajovanou Zprávu o činnosti BIS za rok 2017, zprávu Bezpečnostní informační služby o tom, v jakém světě žijeme. Uplynul skoro celý rok, než jsme získali oficiální, státní pohled na rizika, hrozby pro Česko, na válku, v níž více méně nevědomky žijeme.

Proč to trvalo rok? A co se za ten rok změnilo, co zlepšilo, co zhoršilo? Dovíme se to zase až za rok? Nebo bude BIS už umlčena? Ten časový odstup je absurdní, žijeme v "době proměnné", takže čteme už cosi jako "historii", za rok se odehrálo mnoho dějů.

Zpráva by měla vycházet nejpozději v březnu, prosinec je neúnosný. Údajně za zdržení mohou "pouze technické problémy". Vláda provizorně sídlila v Hrzánském paláci, kde nebylo možné projednat utajovanou část zprávy, z níž veřejná část vychází. Plus "drobný skluz ve sněmovně". Prý nešlo o výhrady vůči obsahu. (Vtip?)

Nevíme, zda skutečně nešlo o obsah. Zpráva varuje před činností Ruska a Číny na našem území. Část politiků v čele s Milošem Zemanem podporuje autoritáře Putina i Si Ťin-pchinga, je jasné, že jim zpráva musí vadit, stejně jako Rusům a Číňanům, těm prvním víc.

V Česku otázka zní: jak je možné, že veřejná výroční zpráva BIS ještě vůbec vychází? Vlastně to překvapuje, když prezident kupříkladu veřejně, všem srozumitelně odmítá šéfa BIS Michala Koudelku, odmítá ho opakovaně povýšit do generálské hodnosti, ačkoliv tento ředitel zjevně pracuje dobře.

Ze zprávy BIS vyčteme, aniž by o tom psala, že premiér Babiš zatím Koudelku, tedy fungující civilní rozvědku, podporuje. Ne že by se přetrhl, ne že by na Zemana tlačil "koukej mu dát generála, chci to, je to v našem národním zájmu", to nedělá, ale potichu Koudelku drží, a tím nám vzkazuje: v Česku řádící Rusové a Číňané mi taky vadí. Je ale absurdní (obrazně řečeno), že Koudelka není generál, že BIS pracuje jaksi mimo zájem úřadů.

Zpráva je výbušná, varující, popisuje rostoucí tlak Rusů (i hlubší pronikání, usazování se čínských agentů), byla zveřejněna, ale kde jsou reakce vlády, premiéra? Jediné, co jsme dozvěděli: vláda v lednu speciálně zasedne k tématu informací z výročních zpráv tajných služeb, řekl v úterý Andrej Babiš. Ministři tam mají sdělit, jaká dělají opatření proti rozsáhlým špionážním aktivitám Ruska a Číny v Česku. - V lednu? Proč ne hned? V lednu po té zprávě nikdo ani nevzdechne.

Babiš neříká "ani jednoho agenta"

Čteme: Rusové nás rozkládají, tahají ven z EU a NATO, zneužívají politiky i nepolitiky, opírají se o zločinecké struktury, masivně využívají proruské dezinformační weby. BIS se věnuje "zpravodajskému rozpracování ruských vlivových operací proti ČR a jejím zájmům". Drsné, mimořádně burcující čtení.

To není hra, ale válka potvrzená klíčovou státní institucí, vlivové operace proti Česku. Babiš xkrát vystoupil a "bránil" Česko před migrací, která nám nehrozí, ani jednou však nevystoupil s plamenným projevem o ruské válce proti západnímu Česku, nikdy nekřičel "ani jednoho ruského agenta", zatímco "ani jednoho migranta" opakoval do omrzení.

Zeman vykládá, jak hájí české národní zájmy, přitom je sám součástí ruského rozkladu (viz kupříkladu akce novičok v souvislosti s pokusem o vraždu agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury). Tak si zopakujme, že českým národním zájmem není ruská hybridní válka namířená proti České republice, fakt ne.

Nejde jen o Babiše a Zemana. Za rok 2017 BIS předala "prezidentovi a členům vlády téměř 500 dokumentů". To je víc než jedna utajovaná zpráva denně. Tyto informace nejsou obecné, jaké jsme dostali s ročním zpožděním my, jsou v nich jména lidí a firem, jsou konkrétní.

Čtou je ministři? Jak s nimi nakládají? Brání nás? Viděli jsme letos, jak ministr Stropnický (ANO) se souhlasem vlády vyhostil tři ruské "diplomaty" (agenty tajných ruských služeb) v souvislosti s akci Skripal. A viděli jsme protiakci Zemana, jak veřejně zaúkoloval tajné služby, ať u nás jed hledají (de facto na zakázku Ruska).

O. K., to byly role jasně rozděleny, ale od té doby nic, ostatně ruských agentů jsou u nás nepochybně stovky, tajná služba BIS opakovaně píše, jak absurdně je přebujelá ruská ambasáda a její české odnože (a agenti samozřejmě nepracují zdaleka jen na ambasádě), a přece se nic neděje.

Žijeme si tady v povrchním jakoklídku, pokojná, bezpečná země, jo, rádi se strašíme, dlouho byli v módě muslimové coby strašáci národa, to umíme, ale zároveň každý ví, že je to "politika", že to není doopravdy.

Ruské a čínské operace probíhají doopravdy, ohrožují náš stát v jeho demokratické, evropské podobě, ten rozklad se děje, ale zjevně mu není nijak masivně bráněno, naopak je částí politiků (Zeman, SPD, KSČM i další jednotlivci třeba v ODS) podporován. Zprávy BIS politikům chodí, jenže oni si jich zřejmě nevšímají, a tak tuto cennou službu vlastně eliminují, dělají, že není, že se nic neděje (případně rovnou podporují Rusy jako Zeman a Vondráček). To není jen hloupé, to je sebevražedné.

Zpráva BIS by měla vycházet krátce po konci roku, měla by být konkrétnější, odvážnější a měla by vyvolat reakci, akce vlády. Premiér a ministři (v normální zemi i prezident) by měli lidem vysvětlit, jak nás brání, co proti ruskému rozkladu a čínské špionáži dělají. Neděje se to, proto jsme ohroženější, než tušíme.