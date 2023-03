Blažek rozpoutal boj se státními zástupci. Fiala zavírá oči, ODS jde ve stopách ANO

Dnešní ministr spravedlnosti kdysi postrčil dnešního premiéra do křesla předsedy ODS. Pokud jde o domácí politiku a stranické vazby, má na svého šéfa silný vliv. Občanští demokraté se zas tak moc nezměnili.

Veřejnost teď upírá svou pozornost k válce na Ukrajině a ke sněmovním obstrukcím. Nemělo by nám však uniknout, co se děje na ministerstvu spravedlnosti. Ministr Pavel Blažek (ODS) se silně zajímá o brněnskou bytovou kauzu, v níž podle informací serveru Seznam Zprávy sám patří mezi policií prověřované osoby. Vyšetřován byl na základě svědectví bývalého jihomoravského politika Pavla Hubálka.

Zároveň byl ve stejné kauze obviněn také jeden z bývalých Blažkových koncipientů - a jeho spolustraník z brněnské ODS - Otakar Bradáč. Krom toho se policie zajímá i o brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS), rovněž bývalou advokátní koncipientku ministra Blažka. Novináři již dříve doložili, že dva rozsáhlé bytové prostory město přidělilo jejímu švagrovi a jeho přítelkyni.

Blažek podal na státní zastupitelství v průběhu tří týdnů hned čtyři žádosti o informace. Zákon mu to umožňuje, cituji: "Ministr spravedlnosti může kdykoli požádat kterékoli státní zastupitelství o informaci o stavu řízení v každé věci, v níž je státní zastupitelství činné, pokud je taková informace potřebná k plnění úkolů ministerstva nebo pokud takovou informaci potřebuje jako člen vlády."

Pavel Blažek se nedopouští ničeho nelegálního, zároveň ovšem nelze nevidět, v jakém střetu zájmů vězí. To, co ODS i další dnešní vládní strany vyčítaly Andreji Babišovi, nyní samy tiše tolerují. Server Seznam Zprávy připomíná: Blažek za celou dobu svého ministrování podal jen devět žádostí o informace, čtyři z nich se týkají kauzy, v níž byl či je sám podezřelý. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž potvrdil, že ministr o žádnou jinou kauzu tak mimořádný zájem nejeví. Jaká náhoda!

Šikovný Blažek situaci otáčí. Vydal prohlášení, v němž říká, že "každý orgán veřejné moci, včetně státních zástupců, policistů a soudců, musí být ochoten a připraven se každodenně zodpovídat ze své činnosti." Jen tak lze předcházet zneužití moci. Tvrdí, že musí "neustále sledovat a vyhodnocovat činnost orgánů činných v trestním řízení", protože "nemalé prostředky za škody způsobené jejich nezákonnostmi jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků. Nečinné přihlížení by se rovnalo trestuhodné nedbalosti".

Úplně stejně ovšem musí média, pokud fungují, kontrolovat činnost vlády. Ministr spravedlnosti se svými úzkými vazbami, jež vedou k lidem namočeným do brněnské bytové kauzy (jejímž je přímým účastníkem), by si měl dát hodně velký pozor na to, jak se v případu pohybuje. Měl by se od něj držet co nejdál.

Očištění politiky? Na spravedlnosti rozhodně ne

Pozor si nedává. Jeho obvyklá rozvážnost je ta tam, na sítích útočí na žalobce, ve své poslední žádosti chce informace o dozorující státní zástupkyni Petře Lastovecké, která poslala do vazby jeho bývalého koncipienta Bradáče. Nejvyšší žalobce Stříž k tomu řekl: "Ministr žádal o vyjádření v souvislosti s interpelací poslance. Zákon o státním zastupitelství umožňuje vyžadovat informace o stavu řízení. Tyto otázky se netýkají stavu řízení. Týkají se osoby státní zástupkyně a toho, proč by mohla být podjatá. Dotazy byly osobní povahy. Odpovědi na ně my zaprvé nevíme, zadruhé to vůbec nebudeme komentovat."

Na vysoce nestandardní situaci zareagovalo Transparency International. Vyslovuje obavy, že může jít o narušování nezávislosti justice, a tvrdí, že Blažek vyvíjí nátlak na vyšetřovatele. "Jeho zásahy se týkají výhradně jedné živé kauzy, ve které shodou okolností figurují právě jeho kolegové z ODS a on sám jako prověřovaný. To je v právním státě neudržitelné," řekl mluvčí organizace David Kotora.

Přidám vyjádření žalobkyně Lastovecké na Blažkovy dotazy: "Součástí profese státního zástupce je postupovat bez ohledu na jakékoli neoprávněné tlaky a pevně si věřím, že tomu dostojím i do budoucna." Lastovecká nyní pracuje na přepracování usnesení o zahájení trestního stíhání dvou žen a jejich opětovném obvinění, jež bylo zrušeno. I to může být důvodem zesíleného tlaku.

Sledujeme znovu, stejně jako za Babišovy vlády, silný tlak na státní zastupitelství. Kupodivu je vyvíjen ministrem kabinetu, jejíž premiér i členové Babiše za to samé ostře kritizovali. Je vyvíjen ministrem, jehož jméno se navíc v kauze objevuje.

Fialova vláda při nástupu slibovala očištění politiky. Podiv tehdy vyvolal už sám fakt, že byl Blažek jmenován ministrem. To, co nyní předvádí, rozhodně žádným projasněním není. Kvůli kauze, v níž sám figuruje, se pustil do boje s žalobci. A samozřejmě, jinak to být ani nemůže, s kritickými médii.

Premiér Petr Fiala nad tím zavírá oči. Na tiskové konferenci 1. března řekl: "Dotazy, které kladl pan ministr Blažek v případě té takzvané brněnské kauzy, se netýkaly členů ODS a žádný dotaz, který vznese ministr spravedlnosti, nemůže být interpretován tak, že znamená zásah do řízení." Proč by tak nemohl být interpretován, když jsou žádosti čtyři a jedna míří přímo proti žalobkyni? Jak jinak bychom to mohli, pane premiére, interpretovat? Jako Blažek ve svém vyjádření jistě ne.

Petr Fiala je politolog, musí vědět, jak moc v očích voličů škodí Blažek občanským demokratům i celé vládě. A přece ho drží. Problém tkví v tom, že je s Blažkem pevně svázaný. To Blažek ho postrčil do pozice předsedy ODS a stal se pak jeho pravou rukou, takže na něj má, pokud jde o domácí politiku a stranické vazby, silný vliv. Občanští demokraté se zkrátka zas tak moc nezměnili.

