Brexit nikde, Britové chystají eurovolby. Monty Pythoni říznutí sborem Alexandrovců

Pokud brexit znamená brexit, je to, jako bychom v Československu pořádali na podzim 1992 volby do Federálního shromáždění.

Na brexit došlápla těžká noha Monty Pythonů. Protože se Spojené království nevyvázalo z unie do plánovaného 29. března 2019, je vážnou možností, že se v něm čtvrtý týden v květnu odehrají volby do Evropského parlamentu. Svátek všech příznivců absurdního humoru. Černého humoru.

Tedy za předpokladu, že brexit stále platí, o čemž nejen premiérka Mayová a její kolektiv ujišťují, kudy chodí. Pak je ale vadné pořádat evropské volby, šlo by o splnění formality, volby z donucení. Vylepit plakáty, nastartovat červený autobus, vášnivě se přít v kampani… vítězové pak na pár týdnů posvačí štrasburských poslaneckých diet, a pak se zase odeberou domů za kanál? Nonsens.

Neschopnost uklohnit - ano, nejde o nic jednoduchého, ale to snad nikdo od začátku netvrdil - brexitový kompromis diskredituje britskou politiku. A teď by dokonce mohl přijít k úhoně její základní kámen - volby. Loutkové eurovolby, beze smyslu, nepromítnuté do demokratické správy veřejných záležitostí, což je rozhodující vlastností voleb hodných toho jména.

Zdiskreditovat volby zrovna v zemi, kde se parlamentní tradice úspěšně vrší už cca osm století, to by byl výkon. Udělat z nich létající cirkus by byla ještě lepší varianta. V té horší buď voliči nepřijdou, nebo vybuzené protestní hlasy vynesou vzhůru politický extrém.

Pokud brexit znamená brexit, je to, jako bychom v Československu pořádali na podzim 1992 volby do Federálního shromáždění. Které za měsíc, spolu se s mateřským státem, přestane existovat. Zkuste si představit, co by takový svátek demokracie obnášel a co by se dělo po něm.

Britové volby vždycky brali jako svého druhu národní sport. Přesto je možné jim je - alespoň v jednom případě - znechutit a brexitový poker k tomu míří. Měl by skončit tak, abychom se bez tohohle zápisu do dějin, bez téhle absurdní zkušenosti obešli, a voliči ve Spojeném království zejména.

Přece jim my, Češi, kteří pamatujeme volební rituál za komunistů (to ale byli Alexandrovci, ne Monty Pythoni), nebudeme vykládat, jak si mají voleb vážit a neurážet jejich důstojnost, probůh.