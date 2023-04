Brno nejsou Alpy, SUV nejsou pro města, ale vypouštění pneumatik je nezastaví

Tyre Extinguishers v Brně vypustili gumy 46 "esúvéčkům". Mají pravdu v tom, že se teréňáky do měst nehodí. Vyvolávají ale nenávist a to nikdy není dobrá cesta k dohodě.

I v Česku se začíná bojovat o ulice, o životní prostor. Pražské a do Prahy dojíždějící řidiče vytáčí iniciativa Poslední generace se svou akcí 30 pro Prahu. Pravidelně demonstrují na magistrále, čímž osádky vozů dovádějí k šílenství. Mnohé šoféry k témuž dovádějí i požadavkem plošné třicítky v hlavním městě. A v Brně se znovu ozvala skupina Tyre Extinguishers, která vypouští pneumatiky vozům SUV a vozidlům s pohonem všech kol. Na začátku týdne znehybněla 46 aut, případ šetří městská policie.

Představuju si, s jakou reakcí bych se setkal, kdybych "vypouštěče" podpořil, ty stovky urážlivých mailů. Stejně jsem dopadl, když jsem podpořil plošnou třicítku, jež by se nevztahovala na magistrálu a čtyřproudé tahy ve městě. Ale vypouštěče nepodpořím, mám za to, že tahle činnost vede jen k nepochopení a nenávisti. Navíc někdo může mít pádný důvod spěchat, a najednou nemůže odjet.

SUV (zkratka sport utility vehicle, tedy sportovní užitkové vozidlo) je něco mezi klasickým silničním autem a teréňákem, může se pohybovat i mimo silnice, ta auta jsou robustní, těžká, vyšší, na silnici i při parkování zabírají více místa, jejich předchůdcem byl Land Rover Series 1. Majitelé si je kupují mimo jiné proto, že se v nich díky robustnosti a váze cítí bezpečněji, chráněnější.

Jako cyklista jezdící po Praze si uvědomuju, proč ekologickým aktivistům vadí. Pokud máte na silnici vyhrazený pás, těmto velkým vozům je často větší, zbývající část vozovky malá a jedou buď po přerušované čáře, nebo rovnou v pásu pro cyklisty. Navíc přes ně nebývá vidět. Cyklista pak má nepříjemný pocit, že ho ty obludy utiskují. Ne všechny, ne vždy.

Lidé, kteří jezdí víc autem, ne-SUV autem, zase dobře vědí, že esúvéčka zabírají víc místa. Na vyhrazených parkovištích se tak tak vejdou do stání. Jak jich přibývá, začíná se debatovat o tom, že by se norma na stání pro osobáky měla zvětšit, že už nestačí. Odtud celkem jasně plyne, že všelijaká ta SUV a teréňáky prostě zabírají víc prostoru než obyčejné auto. Přitom zároveň platí, že auta obecně v českých městech zabírají příliš mnoho místa a hyzdí je.

Znovu: nechci tím podporovat vypouštění pneumatik, jen se snažím ukázat, že auta i velká auta představují taky svého druhu omezení pro druhé, dokonce jakési násilí. V Brně Tyre Extinguishers údajně vypustili gumu i elektroesúvéčku, což se bere jako extrémně nefér, ale místo zabírá stejně velké jako SUV se spalovacím motorem.

Prostor pro život není prostorem pro auta

Skupina Tyre Extinguishers brněnskou akci komentovala na Twitteru. Píše, že "Brno má s velkými auty své specifické problémy. V roce 2020 tady přejela řidička SUV devatenáctiměsíční holčičku, protože ji ze svého obřího auta neviděla. Na místě byl přitom zákaz vjezdu. Od soudu odešla jen s podmínkou".

Vypouštěči pokračují, že "centrum města je stále zaplaveno auty. Výstavba oddělených cyklostezek je minimální. Pouhé namalované cyklopruhy jsou nebezpečné, auta v nich běžně stojí 'na blikačku' a městská policie to neřeší. Primátorka ve volební kampani mluvila o tom, že brněnská MHD je prý nejlepší v Evropě, místo toho ale škrtala spoje a intervaly se stále nevrátily na úroveň před pandemií. Tyto důvody vedou k tomu, že lidé jsou stále motivováni používat ve městě auta".

V tom se aktivisté nemýlí. Mýlí se ale v domněnce, že vypuštěním gum někoho přesvědčí. Představuju si, jak chci jet do práce (autem, ne na kole), guma prázdná a já si začnu říkat "no jo, maj pravdu, jsem blb, že jezdím autem a že mám SUV". Ne, prosím, takhle to nefunguje. Mnohem spíš si řeknu "hajzlové, nakopat jim zadek". Možná by zabralo, kdyby aktivisté u těch aut stáli a zkusili s majiteli mluvit? Přesvědčit je? Asi ani to ne, mám zkušenost třeba s pouhou prosbou, aby parkující řidič vypnul motor, že smrdí na celou ulici. Obvyklá odpověď zní "jdi do…"

I politici jsou s to si uvědomit, že SUV nejsou káry pro města. Před šesti lety proti nim brojila pražská primátorka za ANO Adriana Krnáčová. Magistrát tehdy dokonce nechal natočit klip, ve kterém mladému muži v SUV přebere holku kluk na kole, zatímco esúvéčkář hledá místo na parkování. Klip celkem nepřekvapivě nezabral, esúvéček stále přibývá, aut stále přibývá. Mimochodem, Praha je v posledních dnech úplně neuvěřitelně ucpaná.

Když ne vypouštění gum a když ne debata s majitelem SUV, co tedy? Nová, moderně uvažující generace? Osvícené vedení Brna, Prahy a dalších měst? Akce, které by ukázaly, že je to lepší bez aut, že se bez nich v ulicích otevírá úplně jiný prostor pro život? Osvěta? Vysvětlení, že Brno a Praha nejsou Alpy nebo Krkonoše, že tu nepotřebujete terénní čtyřkolky s ocelovým rámem před čumákem? Nebo pomůže až ještě drsnější zhoršení klimatu?

Akce Poslední generace 30 pro Prahu vlastně docela zabrala, náměstek primátora pro dopravu, exprimátor Zdeněk Hřib na Twitteru říká: "Fakta jsou taková, že se budeme muset věnovat zklidňování centra." Ukazuje se, že demonstrace, i když blokují pruh magistrály a i když řidiče rozhořčují, smysl zřejmě mají. Ostatně jsou legální. Vypouštění gum ale esúvéčka a teréňáky ve městech nezarazí a je nelegální. Zarazí je až pochopení, že prostor pro život není prostorem pro auta.

