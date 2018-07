Brouk Pytlík Babiš ministra zahraničí nepotřebuje. Zeman taky ne. Česko ano

Italský premiér Giuseppe Conte podle Babiše "nechápe problém", který Itálie denně už několik let řeší; zato on ho chápe, protože ho neřeší a je mimo.

V pondělí jel vicepremiér Jan Hamáček, zároveň ministr vnitra a ministr zahraničí a předseda ČSSD, do Lán na jmenování ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). S Milošem Zemanem nemluvil o nominaci Miroslava Pocheho do čela ministerstva zahraničí (zamini). Prý na to "nezbyl čas". Předsednictvo ČSSD, jež se má šprajcem hlavy státu zabývat, proběhne až 31. srpna. Neuvěřitelné, jako by bylo úplně fuk, že Česko nemá ministra zahraničí na plný úvazek.

Hamáček se Zemanem zjevně nehne a hnout nechce, Andrej Babiš taky ne, tomu stav, kdy na zamini de facto chybí šéf, vyhovuje, on si přece chce dělat evropskou zahraniční politiku sám. Navíc jak víme, prezident Zeman považuje (ne)obsazení ministerstva zahraničí za "uzavřenou věc".

V pondělí předseda vlády navštívil pořad Události, komentáře České televize, mluvil o migraci, o plánovaném setkání s italským premiérem Giuseppem Contem a předvedl názorně, jak si tu svou zahraniční politiku představuje.

V pořadu mluvil i Giuseppe Conte, bylo poučné sledovat, kdo "maká" a kdo jen "blábolí".

Conte: "Vůbec poprvé se podařilo rozdělit 450 migrantů zachráněných z moře a dovezených k italským břehům mezi další evropské státy, což je podle mě opravdový průlom ve zvládání migračních proudů. Nikdy předtím se to nestalo. Itálie v tom zůstávala celou dobu sama."

Babiš o Contem: "Pan premiér vůbec nechápe podstatu problému. Lidi, kteří přicházejí do Evropy ilegálně, nepřicházejí kvůli práci, ale přicházejí za dávkami a přicházejí potom, co zaplatili pašerákům velké peníze. Pašeráci na tom vydělávají miliardy euro a v podstatě jediné řešení, které my prosazujeme, absolutně zastavení té migrace a řešení migrace v těch zemích, odkud ti migranti přicházejí…"

Takže Conte nechápe problém, který Itálie denně už několik let řeší, zato Babiš ho chápe, protože problém neřeší, je mimo. Vůbec mu nedochází, že utečence nelze hodit zpět do moře a plavte si, dopustil by se vraždy. Být na Conteho místě, nikdy by to neřekl, jenže není, tak blábolí co hrdlo ráčí a Conteho uráží.

Jeho typický výrok - plk z ČT: "My chceme bojovat za naši kulturu, za dědictví našich předků a my nechceme, pokud někomu nevadí, že v Belgii v roce 2030 bude více muslimů než původních obyvatel, tak to je jejich problém. My to tady nechceme."

Česká kultura? Nepomáhat?

Žádný odhad netvrdí, že Belgie bude mít v roce 2030 přes 50 procent muslimů, kvalifikované predikce mluví o 10 procentech. A co je podle Babiše ta "naše kultura"? On taky občas mluví o "křesťanských základech Evropy", je to tedy POMÁHAT, nebo NEPOMÁHAT? Protože kultura je, jak se chovám, jak žiju, jak uvažuju, jak se vztahuju ke druhým. Žili jsme 40 let v kultuře totality, lži, strachu, to je podle exkomunisty Babiše "naše kultura"?

Zpět k ministerstvu zahraničí, jež má v čele formálně dvojministra Hamáčka plus ještě premiéra (Babiš se už před sestavením své první vlády, v níž byl šéfdiplomatem Martin Stropnický, nechal slyšet, že Evropu si bude dělat sám).

Nikdo ten resort neřídí, nemá politické vedení. Jeden znalec naší diplomacie mi popsal, co se tam děje: "Rozklad morálky na zamini. Další hřebíček do rakve odhodlání něco aktivního v Evropě dělat. Poslední dobou už jen říkáme, co nechceme, uprchlíky, euro atd."

Podle tohoto experta "rozklad začal pádem našeho předsednictví EU v roce 2009," (vládě Mirka Topolánka byla vyslovena nedůvěra, padla a v roli předsedy Rady Evropské unie ho vystřídal úřednický premiér Jan Fischer), "pak přišla krize, my jsme škrtili výdaje a rušili úřady, následovalo zvolení Miloše Zemana a jeho osobní nominace velvyslanců do Bratislavy, Berlína, Moskvy, Washingtonu". Tedy ukončení profesionálního výběru ambasadorů a nástup "strýčkování", "toho tam chci, toho ne" a je fuk, co umí a neumí a jak bude přijat.

Riskantní však je i Babišův katastrofický amatérismus, jeho ferdomravencování či broukopytlíkování "já to všecko zmáknu sám", ač o diplomacii neví takřka nic a zvládá jen opakování lživých, populistických hesel od "Česko zpátky na špici Evropy" až po "migranti jsou všechno mladí muži, kteří nejdou do Evropy za prací, ale za dávkami".

Do toho se objevují tak absurdní dohady, jako že na ambasádu do Berlína má být vyslána neúspěšná primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO). Neúspěch jako katapult na klíčový zastupitelský úřad? Doufejme, že se to nestane.

Ne, vážně, není možné, není rozumné, není profesionální, není v našem národním zájmu, aby v dnešní době Česko nemělo kvalitního šéfa resortu zahraničí. Není k našemu prospěchu, když premiéra Babiše nikdo nekoriguje, neoponuje mu. Škodí nám to.

Je jasné, že toto neprofesionální "řešení" maximálně vyhovuje nejen brouku Pytlíkovi Babišovi, ale i Zemanovi, který větří ještě větší vliv na naši zahraniční politiku, možnost ještě víc poškodit Česko v EU a posílit zhoubné naklánění k Putinovu Rusku. Co se v druhé Babišově vládě děje, můžeme nazvat českou zahraniční katastrofou. Ne na špici, ke dnu klesáme.