Bude Kmoníček v USA kopat za nás, nebo za Zemanovy zájmy (Čína, Putin)? Snad za nás

Dnes 13:30

Že si prezident diktuje své velvyslance, je špatně, nežijeme v prezidentském systému. Že je cpe na klíčové ambasády, rovněž nevěstí nic dobrého.

Prezident Miloš Zeman bude mít svého ambasadora ve Spojených státech. Tak to dnes vypadá. Řediteli zahraničního odboru Hradu Hynkovi Kmoníčkovi bylo 1. března Američany uděleno agrément coby novému velvyslanci České republiky v USA.

Pikanterie: když si otevřete stránky Hradu, visí to tam jako jedna z hlavních zpráv, když si otevřete stránky ministerstva zahraničí (MZV), nevidíte tam o Kmoníčkovi nic. Nejen to; mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček vyslal hned několik tweetů o tom, že Američané Kmoníčka potvrdili. Šéfdiplomat Lubomír Zaorálek (ČSSD) ani ň.

Potvrzuje to dojem, že nikoli Česká republika, nikoli ministerstvo zahraničí, ale Hrad posílá svého člověka do Washingtonu. Prezident tak bude mít své dva lidi na ambasádě v Rusku (Vladimír Remek) a v USA, kam za pár dní odletí Kmoníček. Mimochodem, v Číně ambasádu řídí Bedřich Kopecký; toho sice měl Bohuslav Sobotka nějaký čas jako poradce, ale bývá označován za "muže opoziční smlouvy" a měl blízko k Václavu Klausovi i Miloši Zemanovi.

Stav, kdy Zeman převzal otěže nad zahraniční politikou, za niž je ovšem zodpovědná vláda, on zodpovědný není, tedy trvá. Spíš ještě posílil. Podle zpráv z MZV Hrad silně ovlivňuje či přímo určuje, kdo kde bude velvyslancem, pokud má o místo zájem. Na zamini to nevyvolává nadšení, ale tuto oblast zřejmě Sobotka používá jako politický obchodní artikl; aby byl od Hradu pokoj, tak se mu vyhoví.

Zároveň Miloš Zeman do značné míry změnil zahraniční orientaci české politiky; za přikyvování ministra Zaorálka a premiéra Sobotky ji odřízl od podpory lidských práv, přeorientoval na "ekonomickou diplomacii" (kšeft first) a na nedemokratickou Čínu. Zatím se mu ji nepodařilo nastavit proti sankcím uvaleným na Rusko a proti Evropské unii.

Je však na pováženou, že Zeman obsadil dvě klíčové ambasády (Rusko, USA) podle sebe. Komunista (bývalý poslanec europarlamentu za KSČM) Remek je nositelem titulu letec-kosmonaut, bývalým členem předsednictva Ústředního výboru Svazu československo-sovětského přátelství, hrdinou Sovětského svazu s Leninovým řádem. Do vesmíru letěl v roce 1978, za normalizace, již tak propagoval.

Remek na baterky

Jak si letec-kosmonaut v Moskvě počíná? Nevíme o něm nic. Na počátku, v lednu 2014, ho přijal Putin, který tehdy řekl: "Počítáme s důslednou realizací společných projektů v energetice, včetně jaderné, jakož i v humanitární a kulturní oblasti." Ruská chuť podílet se na dostavbě Jaderné elektrárny Temelín zatím vychází naplano.

A pokud jde o kulturu? Nikde jsme nečetli, že by Remek protestoval, když v polovině roku 2015 státní televize Rossija 1 popsala okupaci Československa v roce 1968 jako zásah proti připravovanému převratu, prevenci proti invazi NATO a "vážnou zkoušku sjednocených ozbrojených sil Varšavské smlouvy".

Vladimír Remek je ambasador na baterky; možná v Moskvě funguje jako velvyslanec Ruska na české ambasádě. Jak to dopadne s Kmoníčkem? Tento pán je jiný případ než Remek. Liší se tím, že má za sebou profesionální diplomatickou průpravu. Dříve působil jako velvyslanec v Austrálii a Indii, jako náměstek ministra zahraničních věcí. A ve Spojených státech již také sloužil, coby velvyslanec Česka při OSN.

Kmoníček je lišák, o kterém se traduje, že ovládal ministerstvo zahraničních věcí více nežli Zaorálek. Zeman ho využíval i jako svého druhu "parlamentáře" v české veřejné debatě, kupříkladu po skandálním, otrockém prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů vůči komunistické Číně, ale také jindy.

Bude tedy nový hradní (český) velvyslanec v Americe zastupovat naše, nebo Zemanovy zájmy? Zásadní otázka zvlášť poté, co se prezidentem Spojených států stal Milošem Zemanem obdivovaný Donald Trump.

Zemanovy zájmy jsou jasné: v první řadě je jimi on sám. Byl nadšen, když vyhrál Trump, a ještě nadšenější, když ho vítěz amerických voleb pozval na návštěvu, jež proběhne v dubnu. Dál k jeho zájmům patří Čína, Rusko, zpochybňování EU. Těžko si představit, že by něco z toho sebeméně ovlivnilo americkou administrativu. USA mají svoje zájmy, Trump svoje. Zeman ho jako jeden z mála evropských státníků podpořil před volbami, za odměnu poletí do Washingtonu. Možná ho Trump využije, aby Evropu popíchl. Víc nic.

Nežijeme v prezidentském systému, ale…

Stane se Miloš Zeman jakýmsi mluvčím EU ve Spojených státech a Kmoníček mu v tom pomůže? Ne. Klíčoví evropští politici Zemana neuznávají, těžko by tedy mohl za unii jednat. Pro USA bude důležitá Británie (brexit nebrexit), Německo a Francie. Kmoníček toto všecko dobře ví.

Spíš se dá čekat, že bude ve Washingtonu pěstovat nikoli Zemanovy, ale české zájmy (pokud se ovšem na nějaké zmůžeme). V USA by mu ostatně jinak nerozuměli. Hodně bude záležet na tom, kdo sestaví příští vládu a jaké budou její kroky směrem ke Spojeným státům. Pokud však volby nevyhrají Filipovi komunisté nebo strana Jana Veleby, Washington pro nás zůstane klíčovým spojencem.

Jeden diplomat, který rozhodně nepatří ani mezi zemanovce, ani mezi obdivovatele našeho nového amerického velvyslance, mi napsal: "Kmoníčkovi držím palce, aby to zvládl. Pro mě jsou česko-americké a obecně euroatlantické vztahy natolik strategicky důležité, že si nedokážu škodolibě přát, aby Kmoníček neuspěl a byl tam všem jako Zemanův poskok jen pro smích. Snad není tak hloupý ani krátkozraký."

Že si Zeman diktuje velvyslance, je špatně, nežijeme v prezidentském systému. Že je dosazuje na klíčové ambasády, rovněž nevěstí nic dobrého a svědčí to o měkkosti Zaorálka a Sobotky. Možná však můžeme být rádi, že tentokrát nejede do Washingtonu ani letec-kosmonaut, ani produkt opoziční smlouvy, nýbrž profesionální diplomat. Aspoň to.

Kmoníček sice zůstává Zemanovým poradcem, bude za ním pravidelně létat na konzultace, věřme však, že v USA nehodlá prosazovat zájmy prezidenta, ale české vlády, která je za zahraniční politiku oproti hlavě státu skutečně odpovědná. (A samozřejmě i svoje zájmy, je to Kmoníček.)

autor: Martin Fendrych