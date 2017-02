Bude-li Sobotka ve "west" náladě, navrhne na průmysl rouhače Prouzu

Tomáše Prouzu lze popsat takto: prozápadní, proevropský, neputinovský, prouprchlický. Chová se slušně k novinářům. Na Hradě samá minus.

Ve vládě končí ministr průmyslu Jan Mládek za ČSSD. Osm měsíců před volbami a necelý měsíc před volebním sjezdem sociální demokracie. "Líný kapr" (jak ho nazval premiér Sobotka v létě 2015) dojel na přílišnou vstřícnost k mobilním operátorům a na veřejný dojem, že naopak není vstřícný vůči obyčejným vlastníkům mobilů.

Když pád ministra zdůvodňoval, Sobotka řekl: "Usiluji o to, aby se snížila cena mobilních dat, a ze strany ministerstva se mi nedostávalo dostatečné podpory. Ministerstvo bohužel v posledních týdnech vysílalo velmi rozporuplné signály. Některé věci, které zaznívaly, přímo urážely veřejnost."

(Mládkův náměstek Lubomír Bokštefl na dotaz, proč v Česku není tak levný internet jako v Polsku, odvětil s nezvyklou dávkou upřímné pravdivosti: "Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska.") Ministr průmyslu sám pak mínil, že roaming je pro elity.

Mládek je spíš "mediální asociál" (viz třeba jeho výrok o parazitujících živnostnících) než mizerný ministr. V ČSSD jej považovali za jediného, kdo může v ekonomické oblasti oponovat Andreji Babišovi. (Mládek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, titul CSc. získal v roce 1990 v Prognostickém ústavu Československé akademie věd. Babiš vystudoval Vysokou školu ekonomickou Bratislava, obchodní fakultu se zaměřením na zahraniční obchod.)

Pád Jana Mládka si leckdo v sociální demokracii i mimo ni může vysvětlit jako úspěch Andreje Babiše, který ministra ostře kritizoval.

Podstatné bude, koho Sobotka navrhne na Mládkův post. Miloš Zeman je sice v podstatě povinen přijmout návrh premiéra (aby odmítl, musel by mít setsakra vážné důvody, nikoli jen osobní antipatie), ale to neznamená, že Sobotku nepodusí.

Návrh, zdůrazňuji návrh

Místo Mládka, spekuluje se, chce Sobotka do vlády vyslat sobě blízkého státního tajemníka pro evropské záležitosti a vládního koordinátora pro digitální agendu Tomáše Prouzu. Vystudoval mezinárodní obchod a mezinárodní politiku a diplomacii se specializací na žurnalistiku na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Studoval i na britské Open University finanční strategie, management lidských zdrojů a management znalostí. Vzdělání O.K.

Pokud ve čtvrtek Sobotka skutečně prezidentovi navrhne tohoto tajemníka, pochlapí se. Hrad Prouzu nechce. Jistotu nám poskytl mluvčí Ovčáček, který, aniž by byl Prouza Sobotkou navržen, už ho po sociálních sítích bombarduje, co se do něj vejde.

Mluvčí Hradu oznámil, že se Miloš Zeman "seznámí s novým návrhem, zdůrazňuji návrhem". Jako by bylo jen na něm, jak se rozhodne, což není. A pokračoval: "Resort není jen o digitální agendě, ale o podpoře českého průmyslu obecně. Je to mnohem širší portfolio, které musí ministr zvládnout…" Prouza hradnímu pánovi zjevně nevoní.

Ovčáček: "Jeho kritický vztah k prezidentovi je také veřejným tajemstvím. Připomínám zveřejnění falešného snímku ze střídání Hradní stráže, který byl panem Prouzou vydáván za frontu na Pražském hradě. Uvidíme, zdali pan premiér přijde s tímto jménem." Prouzovi se, světe, zboř se, nelíbilo, když Zeman v děsu před teroristy opevnil Hrad, na který se v létě stály hodinové fronty a Pražáci tudy pro strach "nejvyššího" již nesmějí volně procházet.

Ovčáček tweetoval: "Připomeňme si také, jak loni horoval T. Prouza za přijetí 100 000 migrantů…" Tajemník v červnu na semináři ČSSD o migraci pravil: "Pokud nebudeme dělat chyby v bezpečnostní oblasti, tak nemáme problém v Česku přijmout 50 až 100 tisíc muslimů. Když budou dodržovat pravidla, budeme si hlídat bezpečnostní linku, jsme integraci schopni zvládnout. Ohrožuje nás to, že si nevěříme a ztrácíme víru v systém, který tady vždycky byl."

Předcházely věty o příjímání běženců do EU: "… proč se tak bojíme? Vždyť jde pořád o milion lidí do pětisetmilionové Evropy. V Čechách je ten nepoměr ještě větší, tady se bavíme o třech tisících lidech v desetimilionové zemi. Evropa je nejbohatší region na světě, ekonomicky jsme schopni to zvládnout, horší to už může být s integrací."

Na Hradě toto musí znít jako donebevolající rouhání. Netřeba víc dokládat, proč by od Sobotky bylo odvážné přijít s Prouzou. (V jiné zemi by to bylo úplně normální, složení vlády je věcí premiéra a nakyslé hradní tweety by ani nevznikly, natož aby něco znamenaly.)

Zároveň však je to zase hrc frc tah. Jeden den premiér pozve do vlády stalinistické komunisty, další den se mluví o jeho chuti jmenovat prouprchlického Prouzu ministrem. Napadne vás: kdo je ten Sobotka, Jekyll a Hyde? Jeden den "zemanovec", druhý zápaďák? Co vlastně chce?

Ještě poznámka k Prouzovi. Post státního tajemníka pro evropské záležitosti by musel tak jako tak opustit, chybí mu bezpečnostní prověrka. Údajně nedávno stáhl svoji žádost na prověření u Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Na ministra ji dnes nepotřebuje. To jsou paradoxy.

Když Sobotka sestavoval vládu, prezident Zeman dělal potíže, protože Janu Mládkovi prověrka chyběla. Od té doby se leccos změnilo. Prověrku od NBÚ ne a ne dostat hradní kancléř Mynář, pro prezidenta podivuhodně nepostradatelná bytost. Bylo by opravdu vtipné, kdyby Zeman Prouzovu neprověrku vytáhl jako argument.

Mimochodem veřejnost netuší, proč má tajemník s bezpečnostní prověrkou potíže. V normální zemi by bylo normální to vědět, zastává vysokou veřejnou funkci. V normální zemi ano.

Přesto držme Sobotkovi palce, ať se ve čtvrtek nalézá ve své "havlovské", "západní" či "americké" poloze, až půjde na Hrad a bude Zemanovi oznamovat jméno kandidáta. Prouzu lze, jak víme, popsat třeba takto: prozápadní, proevropský, neputinovský, prouprchlický. Navíc se, osobní zkušenost, chová slušně k novinářům, což by mu na Hradě opět přitížilo. Jak vzácný to druh…

autor: Martin Fendrych