Být komunistou je in? Socialismus je sexy? 94 milionů obětí by řeklo NE

Komunisté by si měli na plakáty dát heslo „Být vrahem je in“ nebo „Komunistické lágry byly sexy, pojďme si je zopakovat“. Místo mladé dívky nebo chlápka se sedmnácticentimetrovým údem si tam mohli dát Gottwalda, Stalina či Grebeníčka seniora.

Někdy má český občan pocit, že se probudil do minulosti, že se děsivým řízením osudu ocitl zpátky v totáči. Hojně se o ten pocit starají komunisté (nyní překabátění na demokraty). Před podzimními krajskými a senátními volbami spustili kampaň, jež má zřejmě cílit na mladé lidi. Ti jsou pro tuto nereformovanou partaj, jejíž část se ani po třiceti letech nevymotala z obdivu ke Stalinovi, nedostatkovým zbožím. Mnohem spíš však míří na lidi bez paměti a bez jakýchkoli znalostí české i světové historie.

Objevily se - mimo jiných - dva zásadní, prvoplánové slogany: "Být komunistou je in" a "Socialismus je sexy". Jak už to u plakátů bývá, není vůbec jasné, proč a taky kde je "in" být komunistou ani proč a kde je dnes socialismus "sexy".

Komunisté Vojtěcha Falmera Filipa si navíc zřejmě nemyslí, že jsou doopravdy sexy, takže si na původní "in" plakát dali černobílý snímek dívky s rudou šálou okolo krku. Nebyla to však žádná členka či volička KSČM, strana fotku převzala z fotobanky a v rámci volné licence, a když na to média poukázala, zas ji stáhla. Příčina? Být komunistou je natolik in, že nizozemský autor snímku napsal českým komunistům: "Fotografie poškozuje soukromí modelky a naši společnost. Žádáme vás, abyste ji okamžitě odstranili."

Po černo-bílo-rudé dívce, pro niž nebylo in viset na plakátu komunistů, přišel druhý pokus. Že je in být komunistou, nyní hlásá Jan Klán. A také, v červené košili, že "socialismus je sexy". U něj už to zřejmě sedí víc. Jako poslanec před deseti lety přitáhl pozornost svým profilem na jedné z internetových seznamek, kde se pochlubil: "Jsem kluk jako buk. Velikost mužství nad 17 cm. Pohlaví mám částečně vyholené. Oblíbené polohy zezadu, na koníčka a vlastně skoro všechno." Tehdy se Klán snažil být sexy. Otázkou je, zda byl sexy i jako komunista.

Co znamená být in nebo sexy? Celkem jednoduše být moderní, nosit aktuální hadry, účesy, sledovat trendy atd. Nic z toho KSČM neprovozuje. Je to asi, jako by tchoř (snad mi nekomunističtí tchoři to srovnání odpustí) napsal: "Voním, vezměte si mě do bytu."

Co je být in nebo sexy v politice, to nyní určuje Andrej Babiš. Snaží se chovat jako mladík, nechá se fotit, jak močí, mluví příšernou češtinou, natáčí videa, kde vykládá o astrologii ("Matka Země a otec Slunce nám vzkázali, že máme spolupracovat. Aspoň čtyři měsíce"). Nic z toho KSČM neprovozuje, přesněji na nic z toho nemá.

Kampaň KSČM versus akce #Milada70

Základní program, kterým komunisté oslovují české voliče, je odejít z Evropské unie a samozřejmě i ze Severoatlantické aliance (NATO). I nerad přemýšlející občan si, věřím, dokáže dost dobře představit, kam by to Česko vedlo, totiž směrem k Putinovu Rusku, Si Ťin-pchingově Číně, případně ke Kim Čong-unově Severní Koreji. Bylo by zajímavé vědět, kolik mladíků a mladic by rádo žilo v dnešním Rusku nebo Číně, kolik jich ten autoritativní a totalitní režim láká.

Nejvýraznější gesto, které komunisté za poslední roky udělali, taky nevypadá moc in (být in chce taky aspoň špetku hry na rebela). U moci KSČM drží vládu oligarchy a miliardáře ve střetu zájmů Andreje Babiše. Jestli je tohle sexy pro mladé lidi dělnického původu, tak je Vojtěch Filip zralý na funkci papeže.

Kampaň "Být komunistou je in" a "Socialismus je sexy" se objevila nedlouho po úplně jiné kampani. Připravilo ji sdružení Dekomunizace, nesla název "Milada70" a autoři svůj občanský apel vyjádřili slovy "ZAVRAŽDĚNA KOMUNISTY. Výzva k uctění památky Milady Horákové u příležitosti 70. výročí justiční vraždy". V Plzni, Slavonicích, Brně, Pečkách, Liberci, Vlkoši, Trutnově, Nové Vsi u Nelahozevsi, Třebíči, Blatné, Praze i dalších městech byly vyvěšeny plakáty s fotografií Milady Horákové. Burcovaly kolemjdoucí, aby nezapomněli, v čem tady žili a jak zhoubný byl pro náš národ komunismus či socialismus.

Reakce komunistů se dala čekat a nezklamali. Ukázali, že jsou in a sexy asi jako člověk doby bronzové. Tvrdili, že se "jedná o útok státem zřizovaných institucí na KSČM, na jednu z demokratických, a k tomu parlamentních stran". Reakce tedy hodně málo sexy. Na svých stránkách strana odkazovala na text Jaroslava Kojzara (velmi sexy autor) v Haló novinách, který o Horákové napsal: "Její protistátní činnost, podle tehdejšího chápání protistátní činnosti, byla doložena … proto také byla odsouzena, ovšem k trestu, který neodpovídal charakteru její činnosti, jež byla zřejmě více špionážní než ozbrojená."

Sexy a in není celá komunistická minulost. Stačí nahlédnout do Černé knihy komunismu, kde se mimo jiné dočtete, kolik životů komunismus u nás i ve světě stál. Čína: 65 milionů mrtvých, Sovětský svaz: 20 milionů mrtvých, Kambodža: dva miliony mrtvých, Severní Korea: dva miliony mrtvých, Afrika: 1,7 milionu mrtvých, Afghánistán: 1,5 milionu mrtvých, Vietnam: jeden milion mrtvých, východní Evropa: jeden milion mrtvých, Latinská Amerika: 150 tisíc mrtvých, svět: 94 350 000 mrtvých.

Československo: bilanci politických represí není možné přesně spočítat. Komunistická moc dbala na to, aby zametla co nejvíce stop. Údaje, které kniha uvádí, jsou na spodním okraji číselné hranice. Popraveno z politických důvodů cca 280 osob, zastřeleno na hranicích cca 374 osob. Ve vězeních a lágrech zemřelo 4500-7000 osob. Z politických důvodů bylo v ČSR odsouzeno okolo 250 tisíc osob. Emigrovalo mezi 200 a 300 tisíci osob.

Komunisté by si spíš měli na plakáty dát heslo "Být vrahem je in" nebo "Komunistické lágry byly sexy, pojďme si je zopakovat". Místo mladé dívky nebo chlápka se sedmnácticentimetrovým údem si tam mohli dát Gottwalda, Stalina nebo Aloise Grebeníčka, sadistického vyšetřovatele Státní bezpečnosti, který mučil politické vězně.