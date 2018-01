před 8 hodinami

Čtyři debaty v pěti dnech, to je moc. Zemanův tým do nás prezidenta hustí horem dolem, jsme jím už přejedení, přecpaní.

V neděli večer si Miloš Zeman povídal na Nově s Rey Korantengem. Začala série čtyř debat před druhým kolem přímé volby. Ve dvou proti sobě usedne prezident s Jiřím Drahošem. Ten řekl na setkání s občany v Brně toto: "Jsem radši s vámi, než bych bezcílně čtyřikrát debatoval s ním." V nacvakaném sále Semilasso ho podpořili Michal Horáček, Marek Hilšer a Pavel Fischer. Nebývalé, nečeské, nadějné.

Debata na Nově: tohle Zeman umí, sedět s moderátorem, který k němu cítí úctu (v pořádku, je to prezident), a odpovídat na krotké otázky (ty už v pořádku nejsou). Byl uvolněný, vypadal líp, než vyhlíží poslední dobou, první "debata" se mu povedla, zabodoval.

Byla ovšem velmi přátelská a velmi lehká. TV Nova použila metodu mnoha otázek během necelých 60 minut. Nic se neprobere do hloubky, obvykle stačí daná odpověď a jede se dál. Příklad: moderátor připomene, že Zeman byl i od Andreje Babiše kritizován za výběr spolupracovníků. Neprobírá však kupříkladu angažmá Martina Nejedlého v Rusku, zato se táže, jestli mají tito lidé své posty jisté.

Zeman opáčí, že by si "nejprve promluvil s nimi", jestli chtějí vůbec zůstat. Pak přejde ke kancléři Mynářovi a Martinu Nejedlému: "Reagoval jsem u těchto dvou suchou poznámkou, že nikdo z nich není trestně stíhán. Málo lidí ví, že kancléř nepotřebuje prověrku ze zákona…" Hotovo.

Nepadne otázka na šéfa čínské firmy CEFC Je Ťien-minga, oficiálního poradce prezidenta, který je podezírán z kontaktů na čínskou vojenskou rozvědku. Zeman se bez potíží zastane Mynáře, který si prý sám řekl o prověrku na přísně tajné, vůbec ji nepotřebuje. Nuže, připomeňme, co prezident řekl v prosinci 2013: "Hradní kancléř Vratislav Mynář příští týden požádá o prověrku na nejvyšší bezpečnostní stupeň. Pokud ji nedostane, na Hradě skončí." (Zdroj: ČTK) Neskončil.

Další slabina čajíčkové debaty na Nově: nepadla ani jedna otázka na jeho kampaň, že ji slíbil nevést, ale vedl, a na to, jak je neprůhledná, vůbec se neví, kdo skutečně, fakticky platí miliony za všecky ty billboardy a další propagaci. O neprůhlednosti ani slovo.

Nikdo ho neruší, pohodička

Jiné téma: táhne nás Zeman na Východ? Odpověď: "Snad jsem jasně odmítl, že šoupu naši republiku na Východ, to je drzá lež." Dál řeči o obchodních kontraktech. A zase nic o jejich nikoli výši, ale "níži". Porušování lidských práv v Číně a Rusku? Jeho spojení s lidmi okolo Putina, jako je Jakunin atd.? Ne ne, ticho.

Téma kvót: Koranteng klade chytrou otázku, s kým Zeman jednal v EU, aby vysvětloval naše kroky. (Jak známo, klíčoví státníci unie Zemana neberou, jeho kontakty jsou Putin a spol.) Na to prezident odvětí, že to vysvětloval "mnohokrát různým partnerům" (proboha, komu, Putinovi?), a dodá: "Paní kancléřce Angele Merkelové jsem řekl: Paní kancléřko, když si pozvete hosty k sobě domů, tak je neposíláte na oběd k sousedům…"

Reakce moderátora? Nic. To se to pak debatuje. Zeman nemusí sdělit, kterému EU státníkovi naše postoje vysvětloval, není nucen, navíc vyslovil lež, Merkelová nikoho do Německa nepozvala, nikoho k nám "na oběd" neposílá, Německo se i nyní zavazuje přijmout 200 tisíc uprchlíků ročně, a navíc k nám vůbec nechtějí. Ale projde mu to.

Smysl takové "debaty"? Prezident si řekne, co potřebuje, vypadá suverénně, nikdo ho neruší, nic se neprobere doopravdy, palčivé otázky nepadnou a Zeman ještě diváky ujistí, že dotazy nedostal předem… (Kdyby dostal, stejně by to neřekl, navíc tyhle dostávat nemusel.)

Závěr nováckého poklábosení, Zeman: "Dovoluji si vás, pane Korantengu, pozvat na skleničku vína." Září spokojeností, Rey Koranteng není Václav Moravec.

Taktika Zemanova týmu? Nejprve debaty s protikandidáty odmítl (stačila mu TV Barrandov). Po prvním kole ho Jiří Drahoš vyzval, ať přijde do dvou duelů. První část volby nedopadla, jak Zeman čekal, bál se, že prohraje, proto na dvě debaty kývl. A hned zalhal, že ho Drahoš "prosil", což se nestalo.

Ocitl se v defenzivě, vypadal, že se bojí střetu, nebo že na střet dokonce nemá. Jeho tým však gard mazaně otočil, vytasil čtyři debaty, Drahoš trvá na dvou a náhle to vypadá, že se bojí on.

Tři pro Zemana, jedna vyvážená

Dvě debaty během pěti dnů mají smysl, čtyři ne. Ale šlo o to, aby se zapomnělo, že se Zeman vyhýbal střetu, což se Hradu podařilo. Přišel na Novu a užil si tam pohodičku.

Co je ještě cílem čtyř debat? V neděli Nova, v pondělí Barrandov, v úterý Prima a ve čtvrtek ČT. Dnes jsme viděli: Nova je pro Zemana velmi přátelské prostředí, netlačí ho do kouta. Barrandov je ještě o řád vstřícnější, Prima opět kamarádka. Zbývá Česká televize, jedině tam mohou zaznít tvrdé otázky na tělo.

Očekávatelný poměr debat je 3 ku 1 (přesněji 3,5 ku 0,5). Tři pro Zemana a jedna, doufejme, vyvážená. ČT bude poslední, před ní tři jiné se Zemanem, jedna s oběma kandidáty, na tu čtvrtou už asi nebude koukat tolik lidí. Chytré.

Vše k prezidentským volbám v aplikaci Facebook Messenger Objednejte si zasílání zpráv přes aplikaci Facebook Messenger. Přihlaste se přes svůj účet na Facebooku, klikněte na tlačítko "Začněte" a vyberte si zpravodajství dle své preference.

Mají debaty smysl? Pokud tam Drahoš chybí, Zeman získává zadarmo výhodu, nezapotí se. Na Nově jistě ne. Drahoš tam měl sedět, klást místo Korantenga otázky a nutit Zemana odpovídat. - Síly obou kandidátů jsou vyrovnané, debaty hrají velkou roli, bojuje se o každý hlas. Něco jiného je nechat Zemana klábosit na Barrandově, něco úplně jiného na Nově, kde se dívalo půldruhého milionu lidí.

Na druhou stranu čtyři debaty za pět dní, to je moc, Zemanův tým do nás hustí prezidenta horem dolem, jsme jím už přejedení, přecpaní. Ano, Zemanova debata (de facto sólo na Nově) pro něj dopadla dobře, tohle se projet prostě nedalo.

Klíčový však bude první vzájemný duel, tedy formát, kterému Zeman dávno odvykl. Tam bude muset Jiří Drahoš pravděpodobně zastat i pozici dotěrného, dobře připraveného moderátora. Fér souboj se dá čekat až na ČT. To všechno hraje do not stávající hlavě státu.

Zemanovi lidé ale podceňují jeden faktor, měnící se atmosféru v zemi. Je v této nové situaci, o níž vydalo jasné svědectví první kolo, rozumné Zemana lidem tolik cpát? A není toho na něj moc? Nebude ve čtvrtek vystřílený a vyčerpaný? Pozve zkušenou moderátorku Světlanu Witowskou taky na skleničku a bude zářit štěstím? Těžko.