Čekají nás nová Čapí hnízda, „padni, komu padni“ by se nemělo týkat jen Babiše

Podvody kolem dotací se týkají možná desítek či stovek dalších tuzemských příjemců. Babiš je nejspíš jeden z mnoha, což ho neomlouvá a nás obnažuje.

Už jsme si zvykli, že máme trestně stíhaného premiéra, není to sice normální, ale zároveň to vnímáme jako dennodenní českou realitu, "tak to je". Stíhání se týká rodiny Andreje Babiše, kauzy Čapí hnízdo, dotace pro "malou firmu", jež zřejmě malou firmou byla jenom jako. Předběžná zpráva o auditu Evropské komise (EK) ukazuje na další "Čapí hnízda", další pochybné dotace, kdy firmy holdingu Agrofert žádaly o peníze a pravděpodobně fixlovaly, nebo aspoň fixlovat zamýšlely.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman k předběžné zprávě EK v neděli v ČT řekl: "To, co je tam napsané, je závažné a mohlo by to zakládat podezření z trestného činu." Jeho úřad nyní zprávu analyzuje, "a bude-li potřeba si k tomu vyžádat další informace, tak si je vyžádáme". Potřeba je znát celý proces, včetně toho, "jak vypadaly žádosti o dotace, kdo o nich rozhodoval, kdo byly zodpovědné osoby, jak reagovaly, jestli měly k dispozici všechny informace".

Mohlo by se jednat o poškození finančních zájmů Evropské unie (paragraf 260 trestního zákona), kde hrozí až deset let vězení, pokud byla zaviněna škoda velkého rozsahu. Žádná legrace. Předběžný audit státním zástupcům jako zdroj jistě stačí, najdou v něm fakta, která se dají snadno ověřit. Pokud Pavel Zeman jen nedělá ramena, policie na těchto případech začne brzy pracovat. Samo sebou nevíme, jakou roli v nich hrál přímo Babiš (oproti Čapímu hnízdu), víme však, že celý audit se týká jeho střetu zájmů…

Nejprve k předběžné zprávě obecně: auditoři zkoumali 36 případů dotací pro Agrofert a pochybení našli u devíti (u čtvrtiny kontrolovaných). Kritizují nejen postupy Agrofertu, ale taky práci úředníků, kteří o doporučení dotací rozhodovali. Což má zásadní přesah: najednou nejde "jen" o Agrofert, takových případů, kdy se (možná) fixlovalo, mohou být u nás stovky či tisíce. Zlé.

Jedna z auditorských výtek: české úřady sice zjišťovaly vlastnickou strukturu o dotace žádajících firem, ale nezkoumaly, je-li identifikovaná fyzická osoba, jež vlastní více než čtvrtinu společnosti, veřejně činná.

V předběžném auditu je popsán případ chemičky Lovochemie. V letech 2016 a 2017 získala investiční dotace 204 milionů korun, z toho 50 šlo na inovace a uplatnění výzkumu pro nový postup při výrobě dusíkatých hnojiv.

Nenormální se jeví celý systém eurodotací

Podle auditorů to ovšem bylo šmé, Lovochemie nezískala od společnosti VUCHT (Výzkumný ústav chemickej technologie v Bratislavě, patří pod Agrofert) patent a nezapojila vlastní výzkumné oddělení, což žádaly dotační podmínky. Chemička využila zavedený postup slovenské sestry Dusľo Šala (Agrofert), jež patent od VUCHT měla. Z běžného, laického pohledu jasný podvod, na oko se inovuje a zkoumá, ač se neinovuje a nezkoumá.

Předběžný audit rozčilil ministra životního prostředí Richarda Brabce (2005 až 2011 generální ředitel Lovochemie, a.s.). Prý obsahuje chyby a on se hodlá bránit. Na tiskovce vlády řekl: "Kvůli úniku zprávy do médií musí ministři reagovat, protože jsou ukřižovávaní na základě spekulací. Dělají se závěry na základě předběžných zpráv." Nervozita Babišových lidí spojených s Agrofertem vůčihledně roste. A nebrání stát, nás, nýbrž sebe a svoji "rodnou" firmu.

Podobně zfixlovaná byla zřejmě dotace pro Pekárnu Zelená louka patřící pod Penam, v roce 2017 ji přikleplo ministerstvo průmyslu. I ta čerpala z programu na inovace, jenomže inovativní není. Předběžná zpráva EK píše, že samo ministerstvo (!) Agrofertu doporučilo, aby chleba vydával za zcela novou generaci, jinak by peníze nedostal. Vtip (z našeho pohledu švindl) tkvěl v tom, že holding už inovovaný toustový chléb vyráběl, tutéž technologii od roku 2013 používaly německé pekárny Lieken.

Pro laika se postup u zmíněných dvou příkladů jeví velice podobný, jako byl zvolen u farmy Čapí hnízdo, jen výraz "malá firma" musíme zaměnit za "inovace".

Odtud plyne: státní zastupitelé nejen mohou, ale dokonce musí konat. Podezření tu prostě existuje, oni o něm vědí, Pavel Zeman nemá jinou možnost než dát do pohybu vyšetřování, takže nás dost pravděpodobně čekají nová Čapí hnízda, nyní v podobě hnojiv a chlebů a kdovíčeho všeho ještě.

Buďme poctiví, nejde jen o Agrofert a Babiše, jako naprosto absurdní, nenormální se jeví celý systém čerpání eurodotací. Najednou máte šanci nahlédnout pod pokličku, kde se vaří stovky milionů a miliardy korun, a vidíte ty chtivé sběračky, jak se po nich natahují a udělají cokoliv, aby je dostaly.

Dost strašné zjištění: kdyby se Babiš nestal premiérem, zřejmě by v klidu čerpal stovky milionů a z nich část podobně jako Penam či Lovochemie. Tady se prostě rozjel obří černý či šedý byznys s evropskými (a našimi) penězi, do kterého běžný občan nevidí, ale který je křivý jak páteř s lordózou.

A ještě něco, od předběžné zprávy EK o střetu zájmů českého premiéra rčení "padni, komu padni" nabylo nového významu: mělo by se týkat nejen Andreje Babiše, ale dost možná desítek či stovek dalších tuzemských příjemců dotací. Babiš je jeden z mnoha, což jeho neomlouvá a nás obnažuje.