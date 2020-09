Češi sbírají houby, Čína sbírá data o nás. Zhenhua obnažuje český zrádcovský paradox

Naprosto zásadní je fakt, že Zhenhua pracuje na tom, aby náš stále ještě svobodný systém ničila, zasévala konflikt. Jak se bude stát bránit? Nijak. Babiš se bojí konfliktu se Zemanem.

Prezident a čínský šéfkomunista Si Ťin-pching, k němuž Miloš Zeman vzhlíží, děj se (u nás i v Číně), co děj. | Foto: ČTK

Další skandál spojený s komunistickou Čínou. Firma Zhenhua Data Technology z Šen-čenu shromažďovala profily mnoha Čechů, kteří byli či jsou na významných státních i soukromých pozicích. Aktuálně.cz získalo část uniklé databáze této firmy, v níž se nachází jména zhruba sedmi stovek Čechů.

Shromažďována jsou data ministrů, vysokých úředníků, diplomatů, byznysmenů, policistů, ale i jejich dětí. Samozřejmě nešlo jen o Česko, firma sbírala data o lidech z celého světa. Důležité je, že Zhenhua Data Technology má těsné vazby na Čínskou lidovou osvobozeneckou armádu a čínskou komunistickou stranu (jako ostatně zřejmě prakticky všechny tamní vlivné firmy).

Čínský whistleblower vynesl soubor dat ze serverů Zhenhuy nazvaný Overseas Key Individuals Database (OKIDB). Data se postupně dostala do rukou kyberbezpečnostní firmy Internet 2.0 (poskytuje technologii, jež podporuje otevřený a přístupný internet pro každého zákazníka, zajišťuje "rozsáhlou, kompletní ochranu před škodlivými vlivy a útoky" pomocí technologie Obfuscation 2.0), ta provedla analýzu a podařilo se jí obnovit zhruba čtvrt milionu záznamů z databáze, jež obsahovala data celkem 2,4 milionu lidí.

Je to další čínský mezinárodní obrskandál, zároveň by však bylo bláhové považovat novinku za překvapení. Čínské firmy musí povinně pracovat pro tamní tajné služby, jak už to dříve popsal server Sinopsis. Čínské zákony stanovují povinnost všech právnických i soukromých osob spolupracovat na národních informačních operacích.

"V článku 7 zákona o kontrašpionáži (čung-chua žen-min kung-che-kuo fan-ťian-tie) z roku 2014 se píše: V případě zjištění, že instituce státní bezpečnosti získají informace o špionážní aktivitě a shromažďují důkazy, musí dotčené instituce a jednotlivci podat pravdivé informace, nesmí odmítnout [spolupráci]," uvedl Sinopsis.

Článek 22 v zákoně o státní zpravodajské činnosti (čung-chua žen-min kung-che-kuo kuo-ťia čching-pao fa) říká: "Všechny organizace a občané musí dle zákona podporovat národní informační operace, spolupracovat [na nich] a koordinovat [dle nich svou aktivitu] a střežit veškerá tajemství o národních informačních operacích, která jsou jim známá." Tyto komunistické zákony začaly platit za vlády prezidenta Si Ťin-pchinga, tedy Zemanova velkého vzoru.

U Zhenhuy je to ovšem obráceně, není nucena spolupracovat (jako třeba firma Huawei), ale sama spolupráci čínským komunistům a čínské armádě nabízí, prodává (případně si ji čínské tajné služby samy pro tuto činnost založily). Podle odborníků firma sbírá data většinou z veřejných zdrojů (zajímavé by bylo vědět i o zbytku dat, která z veřejných zdrojů nepocházejí). Ke jménům "zájmových osob" dodává fotografie, osobní data, odkazy na profily na sociálních sítích. Analyzuje příspěvky, které ony zájmové osoby publikují, mediální zmínky, mapuje jejich příbuzenské vztahy, to vše pomocí automatizovaných systémů a pod kontrolou operátorů.

Nechutný sběr dat o dětech

Velmi se to podobá práci tajných služeb. Kupříkladu práci StB za komunistů u nás, kdy ještě sociální sítě neexistovaly, ale pro estébáky byla jakákoli, i banální informace zajímavá a dala se využít třeba při výsleších. Celé je to varovné, ale za mimořádně nechutný je nutno považovat sběr dat o dětech. Tady je celkem jasné, že takové materiály časem mohou čínským agentům ve světě i u nás sloužit k nátlaku či rovnou k vydírání.

Typický není jen sběr "obyčejných" dat z veřejně dostupných zdrojů, ale taky fakt, že Zhenhua shromažďuje informace jak o lidech, kteří jsou třeba u nás vůči čínskému komunistickému režimu kritičtí, tak o osobách, které pro Čínu pracují nebo tam mají své obchodní zájmy a kritičtí nejsou ani omylem, naopak.

Jinými slovy: z pohledu totalitní země je pochopitelné, že sbírá data kupříkladu o řediteli zpravodajské služby BIS Michalu Koudelkovi, to je jasný nepřítel, jehož agentura před čínskými akcemi v Česku varuje. Zajímavý a odhalující je fakt, že Čína sbírá data kupříkladu i o prezidentu Zemanovi, tedy člověku, který tamní režim veřejně podporuje i proti českým zájmům, nebo o synovi Vladimíra Mlynáře, šéfa komunikace Kellnerovy skupiny PPF, jejíž firma Home Credit loni financovala tajnou kampaň pokoušející se v Česku ovlivnit veřejné mínění ve prospěch Číny.

Je temně příznačně, že Čína sbírá data i na "své lidi" a jejich děti. Zase to nemůže překvapit. Nějaký "tlačák", páku v případě změny postoje či neposlušnosti se hodí mít vždycky. (Bylo by velmi zajímavé vědět, jestli Zhenhua sbírá informace kupříkladu i o dceři Miloše Zemana Kateřině, jež studuje v Británii.) Totalitní úvaha: když "hodně víte" i na lidi na své straně, můžete je pak nutit k věcem, které by třeba sami od sebe přece jen nedělali.

Cíl Zhenhuy: přenést konflikty ze sociálních sítí do reality, do života

Další zásadní poznatek: jakmile to prasklo, jakmile se část dat díky whistleblowerovi dostala ven, Zhenhua ihned vypnula svoji webovou stránku. Přiznala tak, že dělala věci nepřijatelné.

Před vypnutím se však na svém webu označovala za průkopníka při využívání velkého množství dat pro hybridní válku. Prohlašovala, že jejím cílem je přenesení konfliktů, které se odehrávají v sociálních médiích, do "reálného prostředí" (rozuměj mimo sociální sítě, do života). To podle ní povede na Západě k bojům mezi státem a společností nebo mezi jednotlivými společenskými skupinami. Činnost Zhenhuy byla a je vůči Západu zjevně, nepochybně rozkladná.

Typická je reakce Hradu: "Přesně to dělají úplně všechny tajné služby na celém světě, například prostřednictvím nastrčených firem, a proto nejde pro racionálně uvažujícího člověka o nic překvapivého. Ostatně i novináři se rádi věnují zveřejňování 'pavouků', kdo má jaké rodinné vazby, s kým se zná, s kým se kdy vyfotil. V době elektronizace informací musíme s takovými aktivitami prostě počítat. Důležité je zajistit ochranu státně citlivých údajů a to je úlohou bezpečnostních složek. Extrémní reakce typu hysterie, křiku a ideologického žvatlání nevedou k ničemu," sdělil Aktuálně.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Očekávatelná bagatelizace, šmírovat je "normální", dělají to všichni. Lež. Nedělají.

Naprosto zásadní je fakt, že Zhenhua pracuje na tom, aby náš stále ještě svobodný systém ničila, aby zasévala a pěstovala konflikt. Jak se bude stát bránit? - Víme, jak jedná Babišova vláda, hlavně nechce střet s "Číňanem" Zemanem. Uvidíme, jak ve sněmovně dopadne zákon o prověřování zahraničních investic, který obsahuje návrhy, jak chránit české strategické zájmy, jako jsou jaderné elektrárny či sítě 5G. Jestli, kdy a s jakými úpravami projde.

Žijeme ve zrádcovském paradoxu. Prezident sice velmi dobře ví o čínské rozkladné činnosti, ale nijak proti ní nevystupuje, ačkoliv nás vážně ohrožuje. To je viditelná zrada našich národních i občanských zájmů. Přitom tajné služby státu činnost čínských (a ruských) tajných služeb u nás pečlivě popisují. - Absurdní. Zlé, nebezpečné. Češi sbírají houby, Číňané naše data.