Česká, nebo Čínská republika? Vládne tu Babiš, nebo Zeman? Diplomacii vede Mynář a Tvrdík

Prezident s CEFC prohrál, s Čínou prohrál, žádný obchodní boom se nekoná, Číňané ho jen přečetli a využili. Babiš by to měl ukončit, jenže nemůže.

Česká událost číslo jedna posledních dní: čínská firma CEFC China Energy neuhradila 11,5 miliardy společnosti J&T Private Investments (JTPI). Ta převzala výkon akcionářských práv v CEFC Group (Europe) Company, odvolala její představenstvo a dosadila krizový management. V představenstvu skončil také jeho místopředseda Jaroslav Tvrdík. (Dle právníků byly kroky J&T standardním opatřením věřitele.)

Že firmy krachují a věřitelé si chrání svoje peníze, je běžné. U CEFC ale o nic "běžného" nejde, firma se nalézá pod ochranou Miloše Zemana a jeho projektu Česko obrácené k Číně. Tvrdík neopomněl veřejnost upozornit, že předseda představenstva CEFC v Česku jednal osobně s prezidentem (zbytečně).

Zeman, jako by se nechumelilo, svěřuje Tvrdíkovi zásadní roli při přípravě zasedání čínsko-českého centra pro spolupráci ve městě Yiwa, dál zářijové investiční fórum v Praze a svoji návštěvu Expa v Šanghaji v září. Věc naprosto neobvyklá, mimo byznys, politická. Píší o tom pondělní Lidové noviny.

Citují z dopisu kancléře Vratislava Mynáře, který zaslal ministerstvu průmyslu a obchodu. Stojí v něm: "Za Kancelář prezidenta republiky jsem organizací a přípravou všech těchto aktivit na základě rozhodnutí prezidenta republiky pověřil pana Jaroslava Tvrdíka, zmocněnce prezidenta pro Čínu."

Představme si, že by se byl něčeho podobného dopustil bývalý premiér Sobotka. Rozjel by nestandardní vztahy s nedemokratickou zemí, svého muže by nacpal do vedení firmy, jež v té zemi pracuje, firma by zkrachovala, ale Sobotka by dál bezhlavě tlačil její českou tvář do našich mezinárodních aktivit. To by Zeman řval jak tur, to by žádal s takovým Sobotkou i nějakým jeho Tvrdíkem "vyrazit dveře", to bychom zažili rodeo. (Dodejme, že Sobotka nic takového neudělal, jen Zemanovi slabošsky kývl na jeho čínský úlet a zničení české diplomacie lidských práv.)

Ten příměr kulhá v jednom klíčovém bodu: Sobotka a jeho vláda nesli odpovědnost za zahraniční politiku. V tom by to bylo normální. Zeman odpovědnost nenese, ale chová se, jako by rozhodoval, de facto se mu podařilo českou diplomacii natolik zkřivit, že se sám stal konstruktérem obratu k Číně, byl to jeho rozmar, nikoli odpovědný krok zahraniční politiky.

Miloši, dost, nemáš na to

Vláda se nesmí chovat jako Zeman, musí kroky v diplomacii promýšlet, ptát se expertů na ministerstvu zahraničí i jinde, jednat v souladu s našimi spojenci a především s českými zájmy, jež jsou úzce vázány na Evropskou unii (přes 80 procent českého exportu míří do zemí EU). Na Bruselu jsme závislí, ne na Číně.

Projekt firmy CEFC v Česku byl z velké části projektem Zemana. Nyní krachuje, po prezidentovu poradci Jie Ťien-mingovi se v Číně slehla zem, kdesi ho vyšetřují, ale Zeman si ho dál na just ponechává coby rádce, a ani ho nenapadne omluvit se veřejnosti za svůj čínský omyl, za tu šlamastyku.

Jedná opačně. Nesmyslné dobrodružství, rozmar, pokračuje dál. Za dva týdny do Číny odletí delegace zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu a podnikatelů. Nejenže se jí bude účastnit symbol čínokrachu v Česku Tvrdík, ale povede ji kancléř Mynář. To je výsměch. Mynář není diplomat, jeho státní role je jiná (pravda, nemá potřebnou prověrku na tajné, takže svou práci kancléře zjevně nemůže řádně vykonávat, a v Číně po něm žádný glejt nechtějí). Nemá co vést českou delegaci, je to zas jen Zemanova libovůle, jež nemá v naší politice od roku 1990 obdoby.

Jak na tu absurditu hledí premiér v demisi se svázanýma rukama Babiš? Dobře ví, co znamená krach CEFC, v jakých potížích se potácí, jistě by od ní rád dal ruce pryč. Taky už asi chápe, že projekt Čína je bublina, Zemanova schválnost. (S Čínou má smysl jednat jedině jako rovný s rovným, na nic jiného neslyší, shodují se znalci tamního prostředí.) Ale Babiš mlčí, tenhle suverén na pětníku se nezmůže na nic, nechává Zemana předstírat, že má Čínu na starosti a že je vše v pořádku.

Není. Stejně jako CEFC si vede celá česko-čínská diplomatická linie, jediné, k čemu podle zpráv tajné služby BIS přispěla, je stoupající počet čínských tajných agentů v Česku.

Co by měl Babiš udělat, když je se Zemanem údajně jedna ruka (ty doby jsou pryč, dnes je jeho vazalem)? Měl by mu říct: "Miloši, nemáš na to, s CEFC jsi prohrál, s Čínou jsi prohrál, žádný obchodní boom se nekoná, Číňané tě přečetli a využili. Takže dost, hračku ti beru, jezdi si do krajů a do tohle se nám nepleť. Jen škodíš."

To by měl udělat, kdyby ho Zeman neměl na vodítku. Takhle to ale vypadá, že Mynář a Tvrdík jsou nyní českým ministrem zahraničí, pardon, čínským ministrem zahraničí.