Česko 2018: Šéf StB Lorenc "hledá pravdu", agent StB řídí vládu, komunisté ji drží

Není chybou bývalého šéfa StB Alojze Lorence, že byl pozván na debatu bez oponentů, je to naše chyba. Málo řveme, málo vysvětlujeme, málo o sobě víme.

V pátek se odehrála podivná událost. Nebo ne podivná, ale už normální? Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vystoupil bývalý šéf Státní bezpečnosti (StB) a bývalý první náměstek federálního ministra vnitra Československé socialistické republiky Alojz Lorenc. Debatoval s novinářem Markem Wollnerem, historikem Michalem Macháčkem a Barborou Osvaldovou z FSV UK na téma "Listopad 89". Debatu moderoval Karol Lovaš, který letos na Slovensku vydal knižní rozhovor s Lorencem "Je štátny prevrat, na víkend domov neprídem".

Té podivné, či dnes už normální, normalizované, debaty se jako divák účastnil také historik Petr Blažek. Na Facebook poté napsal: "Bývalý šéf kontrarozvědné části StB Alojz Lorenc hovořil dnes na akademické půdě (FSV UK) o listopadu 1989. Minimální sebereflexe, velmi slabí moderátoři, kteří zdůrazňovali absurdní tezi o hledání pravdy s pamětníky, kteří byli u toho (cituji). Marek Woller měl dobré komentáře, naopak hovořil o nevyrovnání se s komunistickými zločiny, za které je Alojz Lorenc spoluodpovědný…"

Blažek připomíná Lorencovu roli v komunistickém režimu, včetně zametání stop při tzv. skartacích v prosinci 1989 (zničení dokumentů tajné policie). Další jeho citace, moderátor Lovaš při Lorencovu představení "neřekl, že byl českým soudem v roce 1992 odsouzen k čtyřem letům odnětí svobody a o deset let později slovenským soudem k 18 měsícům podmíněně za zneužití pravomoci veřejného činitele. Večer z webové stránky FSV UK zmizela pozvánka na tuto akci."

Podle Blažka nebyli panelisté s to uvádět Lorencovy věty na pravou míru (jeho role okolo skartací byla klíčová, tehdejší ministr vnitra Kincl se zhroutil a Lorenc řídil celý resort). Akce na univerzitě byla mezinárodní, česko-slovenská, čeští studenti se podle přítomných prakticky na nic neptali, jen dva slovenští studenti Lorencovi oponovali.

Univerzita Karlova užívá akademických svobod, může si pozvat, koho chce, je to její právo. Otázkou je, proč pozvala na debatu právě Lorence, tedy symbol totality, kterou jsme tu za minulého režimu zažívali (Lorenc vedl StB od roku 1985 do roku 1989). Možná to po třiceti letech poněkud vyvanulo, ale tajná komunistická policie ničila lidem životy, budila strach, představovala klíčovou páku totality na vlastní občany.

Bez omluvy

Zažil jsem několik výslechů StB a prakticky celé to bylo jedno velké, odporné, nelegální vyhrožování, nic jiného. S nějakým "právem" StB neměla nic společného a její šéf Lorenc taky ne. Jeho reálné potrestání? Strávil 11 měsíců ve vazbě a dostal podmínku. Nikdy (ani před studenty) se neomluvil.

Ano, dovedu si představit debatu s Lorencem. Jedna možnost je, že se na začátku omluví a pak popíše, co dělal, nejen skartace, ty už se odehrávaly po pádu bolševika, ale co měl na svědomí jako šéf StB. Najdeme tisíce lidí, jimž by se měl omlouvat.

Druhý typ debaty: silný oponent, který nemilosrdně obnaží Lorencovy lži a polopravdy, který mladým lidem ukáže, v čem bylo a je dál nebezpečí lidí jako on. Navíc má taková debata smysl, pokud jsou studenti připraveni, pokud vědí, o čem je řeč, pokud si uvědomují, co byla StB, tím pádem i Alojz Lorenc.

To se nestalo, Lorenc se neomluvil, spíš se podle Blažka vymlouval v duchu "každá země přece má své tajné služby". Není divu, že univerzita stáhla pozvánku, zjevně není čím se chlubit.

Debata s šéfem StB o listopadu 89 se tak stala jen další ukázkou lhostejnosti české společnosti k vlastní minulosti. Takové to "dyť je to už přece fuk", "všecko je jedno, hlavně, že se máme fajn".

Nemocná, tím pádem ohrožená společnost. Premiér a druhý nejbohatší muž v zemi je člověk, který spolupracoval s StB (samozřejmě své agentství za pomoci bývalých zaměstnanců StB popírá, ač existuje množství spisů StB, které je dokládají). Agenti StB dostávají od Zemana státní vyznamenání. Z Ústavu pro studium totalitních režimů byla vyhnána řada lidí, kteří opravdu minulost zkoumali, dalších se ústav snaží zbavit. Komunisté, kteří jsou na tom se sebereflexí stejně jako Lorenc, drží opakovaně vládu Andreje Babiše u moci.

Babiš je megasymbol české neochoty vyrovnat se s minulostí, českého odporu k hodnotám. Žádné jako by nejsou. Není samozřejmě Lorencovou chybou, že byl pozván na debatu bez silných oponentů, je to chyba české společnosti, naše chyba. Málo řveme, málo vysvětlujeme, málo o sobě, o své neslavné minulosti za bolševika třicet let od listopadu 89 víme.

Lorenc není s to se omluvit za zločiny StB, a přece je pozván, aby "hledal pravdu" o listopadu 1989 (tak to podával moderátor Lovaš). A my? My nechceme slyšet pravdu sami o sobě. Proto, jako odměnu, máme v čele státu Babiše a Zemana.