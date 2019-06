Česko není Agrofert, měla by vláda ukázat Evropě místo běsnícího Babiše

Jednotliví čeští ministři dostali ideální šanci dokázat, že nejsou zaměstnanci Babiše a holdingu, nýbrž samostatní a zodpovědní správci resortů.

Média zveřejnila předběžné stanovisko Evropské komise (EK) k údajnému střetu zájmů českého předsedy vlády Andreje Babiše a sledovali jsme zběsilou, vzteklou a ubrečenou reakci potrefené husy i válečný ryk opozice, která se na ten malér vrhla jak prvňáci na dort. Chybí reakce "za stát", za naše zájmy. Máme to před sebou jak na talíři: premiérovi jde jen o sebe a o Agrofert, opozici, zdá se, jde jen o Babiše, mnohem méně o stát, o nás.

Babiš útočí, nadává do udavačů (agent StB), obviňuje všecky, jen ne sebe, vidí spiknutí, nervy má na pochodu, což lze chápat. Nesmíme však zapomenout, že tento ukřičený, ublížený uzlíček nervů je zároveň premiér České republiky. Nejen my, ale ani Babiš už není na špici Evropy, sjeli jsme do suterénu pavlačového domu, z něhož se ozývá řev miliardáře, jemuž chtějí sáhnout na peníze pro Agrofert.

V pátek ve sněmovně vynadal poslancům a pak vzal do zaječích, bál se počkat na rozpravu a z dolní komory. Utekl ve chvíli, kdy zcela zjevně poškodil naši zemi. Předtím hysterickým hlasem pravil: "Zase tady máme hysterii s Babišem!" Nedivme se, ono mít doma trestně stíhaného premiéra, na něhož se pravděpodobně valí obvinění ze střetu zájmů od EK, to zákonodárce těžko nechá chladnými.

Babiš tvrdí, že předběžný audit nečetl, ve sněmovně však hlásal: "Chtěl bych zdůraznit, že Česká republika nebude vracet žádné peníze. Bylo by dobré, kdyby česká média nelhala. Já jsem neporušil české zákony!" Věští; neví, jak to dopadne. Čistě technicky má pravdu, nic "vracet" nebudeme, pokud EK rozhodne o střetu zájmů, peníze nám ukrojí z dotací pro Česko.

Napadá autora auditu, právní servis Evropské komise. Deníku N řekl, že dokument zkoumají jeho právní experti: "Podle právníků zpráva Evropské komise jen okopírovala stanovisko Pirátů a zkorumpované Transparency. Dělali ji Češi, protože je o českém zákonu, který Evropská komise nechápe. Takže ještě jednou, nic se vracet nebude!!!!"

Babiš se doposud tvářil proevropsky, v EU chtěl být chválen, ctěn, jenže chválen není a zřejmě jím zmítá chuť postavit se proti unii. Pro Česko by to bylo mimořádně riskantní, vydalo by se asi cestou orbánovského Maďarska.

Další atak: "Vypadá to, že Evropská komise postupovala podle udání Pirátů a zkorumpované Transparency," napsal Deníku N. Zde máme ty udavače. O zkorumpované Transparency a o pirátech vykládá stále dokola (viditelně považuje Pirátskou stranu za svoji hlavní konkurenci). Serveru Seznamzpravy.cz řekl: "Ten český aspekt tam je. Já jsem přesvědčen, že za tím stojí ten udavač, který mě udával do Bruselu a kvůli kterému na základě jednoho udání jsme měli korekci 800 milionů - a to byla skutečná korekce za IT software na MMR."

Ministři mohou ukázat: Nejsme jeho holding

Babiš neunese kritiku a už vůbec ne kritiku, jež by mohla Agrofert připravit o miliardové dotace. Ztratil glanc, pokud kdy nějaký měl. Zároveň sledujeme až zběsilého "Antibabiše", jak se logické reakci na situaci, jež není nijak nová, říká. A Antibabiš, jak tvrdí měřiči volebních preferencí, Babišovi neškodí. Možná ho, coby ublíženého miliardáře, jemuž přece nemůže jít o peníze (hloupost, právě miliardáři obvykle jde o peníze, jak by jich jinak nabyl), posiluje.

Pouze ojedinělé hlasy připomínají: kam se premiér s Agrofertem hrabe na ukradené miliardy z dob předchozích, kdy stát zachraňoval vyloupené banky, řádili tu kmotři atd. Je dobré, ba nutné, připomenout, kam se na ty velezloděje premiér zatím hrabe. Dále je dobré si opakovat, že Babiš, o němž víme, jak funguje, vyhrál volby a ne jedny.

Nutné je řešit nejen Babiše, ale především škodu - jež vznikla pro Česko -, která se stala či vbrzku s vysokou pravděpodobností stane. Nejde jen o vracení půl miliardy, mnohem víc jde o poničenou pověst Česka v EU. Co by opozice měla vyžadovat: stát by měl ihned přestat platit dotace Agrofertu. Vláda by měla dát jasně najevo, že jakýkoli verdikt EK stát přijme a naplní. Realita? Babiš se bude soudit až do soudného dne, reputaci Česka zlikviduje.

Jak u vlády a jejích poslanců, tak u opozice chybí klidná, profesionální reakce a okamžité hledání řešení. To by mělo být centrem speciální schůze sněmovny, ne zas házení kamení na Babiše, jež se stejně míjí účinkem.

Jednotliví ministři nyní dostali ideální šanci ukázat, že nejsou zaměstnanci Babiše a Agrofertu, nýbrž samostatní a zodpovědní správci resortů (místní rozvoj, spravedlnost, finance, průmysl, zemědělství atd.).

Samostatnou kapitolu představuje prezident Zeman. Co si myslí? Vyjádřila to reakce Jiřího Ovčáčka, tedy mluvčího hlavy státu, jenž tlumočí jeho, nikoli svoje, názory. V sobotu tweetoval: "Pokud by se podezření o české stopě potvrdilo, šlo by o kolaboraci s cizí mocí." (Píše o dojmu, že část auditu o střetu zájmů museli psát Češi.) Chápete? Evropská unie je "cizí moc"? (Zeman se od toho nedistancoval.)

Hamáčkova sociální demokracie by měla říct, že o tuto vládu stojí jen tehdy, pokud se Babiš odstřihne od Agrofertu a SynBiolu a nebude si hrát na agrofertní schovávanou… To je minimum, jež by se mělo udělat hned.