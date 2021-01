Česko se dělí na „elity“ a plebs. Názorně to ukázal kmotrův mejdan v Teplicích

Jsme čím dál rozdělenější společností. Bezdomovec jde za drobnou krádež v nouzovém stavu sedět, papaláši dělají mejdany pod ochranou policie.

Ze soboty na neděli slavily desítky lidí v hotelu bývalého sociálního demokrata Petra Bendy, který bývá označován za teplického kmotra, jeho padesátiny. Mejdan v době nouzového stavu a 5. stupně PES. Účastnil se expremiér za ČSSD Jiří Paroubek, předseda Národní sportovní agentury, bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, další známý hokejista a místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr, krajský ředitel liberecké policie Vladislav Husák a další. Lepší společnost. Policie akci, jež je v době anticovidových opatření nelegální, prošetřuje. Zprávu přinesl server Blesk.cz.

Malé srovnání. Jihlavský bezdomovec Luděk Dvořák byl za krádež syrečků a láhve rumu v době nouzového stavu odsouzen na dva roky do vězení. Letos 12. ledna Krajský soud v Brně zamítl jeho odvolání. Pekelná přísnost. Nakolik bezdomovec ohrozil spoluobčany? A nakolik je ohrožují celebrity, které jdou na Bendův mejdan? Co jim hrozí? Exministr zdravotnictví Roman Prymula zaplatil za pobyt v hospodě pokutu 3 000.

Typické a české je, jak se účastníci vykrucují a lžou. Paroubek: "Musím říci, že žádný noční mejdan s Paroubkem se nekonal. Na mejdanech se totiž obvykle pije alkohol a já už pět let žádný alkohol nepiji. Maximálně si nechám na přípitek nalít do skleničky víno, omočím rty a skleničku po přípitku odložím. Dávat mě do souvislosti s nějakou alkoholickou oslavou je proto velmi nekorektní."

V hotelu Prince de Ligne prý řešil s ředitelem a účetním "problematiku hospodaření hotelové společnosti, s níž mám uzavřený dlouhodobý poradenský kontrakt". Dál: "Protože mé pracovní jednání skončilo v cca osm hodin večer, věděl jsem již předem, že do Prahy nemůžu cestu autem stihnout do 21 hodin, proto jsem se ubytoval v hotelu." Bendovi jen krátce poblahopřál, spojil "příjemné s užitečným". Žádné: mrzí mě to, udělal jsem chybu, kdepak, je to Paroubek přece.

(Jiný expermiér a dvojnásobný exprezident Václav Klaus zase strávil delší dobu v uzavřené restauraci; nejprve tvrdil, že tam přes hodinu seděl na záchodě, pak v DVTV řekl, že demonstroval svůj postoj: "A pokouším se některým lidem říkat, prosím vás, dělejte to taky." Levný rebel.)

Omluvil se předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička. Poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) chování lidí na mejdanu označil za "nepřijatelné papalášství", Hnilička rezignoval na funkci poslance, nikoliv však na post vládního zmocněnce pro sport. Prý si uvědomuje zodpovědnost, kterou má coby poslanec vládní koalice. "Proto jsem se po té zbytečné chybě, kterou jsem udělal, rozhodl rezignovat na svůj poslanecký mandát. Co se týče funkce šéfa sportovní agentury, počkám, jak se k celé věci postaví sportovní prostředí. Zatím ale cítím velkou podporu." (Za jeho neodchod z čela NSA plédují mimo jiné i Jaromír Jágr, Barbora Špotáková a Radek Štěpánek. Nechápete.) Hnilička poslal 50 tisíc na sbírku organizace Člověk v tísni pro lidi v tíživé situaci.

Nezničitelný Vladislav Husák

Hnilička umí počítat. Základní plat poslance je cca 100 tisíc měsíčně, předseda Národní sportovní agentury bere 173 tisíc, jako ministr. Brankář si vybral dobře. Podobně se Jaroslav Faltýnek (ANO) přistižený v téže zavřené restauraci jako Prymula, vzdal místopředsednictví ANO, ale megavlivným poslancem zůstal a Babiš mlčí. Česko.

Celá ta slavící parta je jasná, nepříjemně přesně vystihuje poměry v zemi. Jistě, mejdany se dělají i jinde, lidé se brání úplnému uzavření, zvlášť mladí. Ale v Teplicích pařila (pardon, omočovala si rty) smetánka, která se zřejmě cítí jaksi nad námi. Když někdo otevře přes zákaz hospodu, za chvíli se tam sjedou policejní auta a udělají šťáru. Pro Bendův hotel Prince de Ligne platí úplně jiná pravidla. Policie o celé akci věděla, účastnil se jí přece její liberecký šéf Husák, a nekonala.

Hned se dostaneme k tomu, kdo je Husák, co má za sebou. Ale stačí se podívat na vyšetřování otravy řeky Bečvy, abychom viděli plasticky, jak je policie buď nečinná, nebo dokonce činná opačně (vyšetřuje, kdo z Dezy informoval novináře o menší havárii). To je dnešní Česko. Když jde o mocné (chemička Deza patří do svěřenského fondu premiéra Babiše), policie je krotká jak ochočený králíček.

S kmotrem Bendou tedy slavil i Vladislav Husák, ředitel policie Libereckého kraje. Brání se (vykrucuje), že se o akci dozvěděl až na místě a přenocoval kvůli povětrnostním podmínkám. Trapné. Je s podivem, jak dlouho se tenhle muž udržel v policii. Post policejního prezidenta (ve funkci 2005 - 2007) musel opustit kvůli vyšetřování korupce okolo rozdělování státních zakázek na výrobu biolihu. Podle Mladé fronty Dnes si v roce 2006 před pozatýkáním biolihového gangu často telefonoval s podnikatelem a bývalým poradcem Miloše Zemana Miroslavem Šloufem…

Reportéři stejného deníku Husáka také zachytili, jak jel opakovaně na dálnici při cestě do práce rychlostí až 190 kilometrů v hodině (pro něj 130 zřejmě neplatilo). Později se stal náměstkem policejního prezidenta. Z této funkce odstoupil poté, co se v pražském Obecním domě sešel s kmotry Romanem Janouškem a Tomášem Hrdličkou (kmotři ho zjevně přitahují). Šéf policie Petr Lessy jej pak jmenoval ředitelem ochranné služby. Odtud musel odejít, neboť neměl bezpečnostní prověrku. Pak se stal šéfem policie Libereckého kraje… Nezničitelný Vladislav Husák. Policejní prezident Jan Švejdar oznámil, že Husáka k 1. únoru odvolá. Předpokládám, že odejde do civilu s obřími výsluhami.

Tohle je Česko, Česko, Česko. Silně rozdělená společnost, kde systém dává běžně mocným přednost (viz vyšetřování Čapího hnízda třeba). Bezdomovec jde za drobnou krádež na dva roky sedět, na vzdorné hostinské najíždějí policejní zásahovky, papaláši si však mohou dělat, co chtějí, a prakticky nic jim nehrozí, když druhé ohrožují. Česko na hniličku.

