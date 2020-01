Česku chybí silná strana pro mladé. Babiš je tu pro staré

Babiš představuje pro mladou generaci, pro další desetiletí, katastrofu (zdravotnictví, školství, věda, důchody), ale kromě Milionu chvilek se nenašel nikdo, kdo by za budoucnost téhle země razantně kopal. Piráti trochu, na "piráty" ovšem strašně krotce. Měli by se přejmenovat na Jachtaře.

Kde žijeme v roce 2020? V zemi, kde se politika dělá pro staré, ne pro mladé. V zemi, která vězí po pás v minulosti, jejíž vláda a většina politiků nemyslí na budoucnost. Mnoho z nich by rádo couvlo do doby, kdy to bylo "jednodušší". Pro ně, ne pro menšiny, pro ženy, pro děti, pro slabé.

Máme za sebou sérii novoročních projevů, z nichž se dalo dost pochopit. Premiér Babiš řekl to, co chtějí jeho voliči slyšet. Vždycky říká, co chce masa slyšet. Vejde se to do věty: "Naše země prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie." Na hřbetě této ekonomické pravdy jede, stačí mu na 30 procent hlasů. Nemusí nic moc dělat.

Dokud bude země prosperovat, Babiš může vykládat ty své sny ("investiční plány"). Čtvrtina obyvatel žije zasažena dluhy, za jejichž absurdní výši může často stát. Babiš to napravuje, byl k tomu donucen. Přidává (něco málo nad povinné zvýšení penzí) důchodcům. Není moderní, žádná Merkelová, jež mění německou energetiku a přijímá uprchlíky. Babiš dnes jednoznačně funguje jako politik pro staré.

Školství nekvete, nemodernizuje se zásadně, nespěje k budoucnosti, trčí v minulosti. Zdravotnictví se zhoršuje, ale ne dost na to, aby byl premiér obviněn. Penzijní systém změněn nebude, penze však zatím stát vyplácí. Ekonomika roste, ale státní rozpočet skončil ve schodku 28,5 miliardy korun. Nejhorší výsledek za poslední čtyři roky. Nevadí, lidé to momentálně nepocítí. Na rozvrtané dálnice a mizerné silnice jsou ti staří léta zvyklí. Sleva na vlaky platí i pro studenty, ty ovšem nevytrhne. Potřebují lepší školy, silnou vědu a tisíc dalších věcí, jenže o ně nejde. Jde jen o "teď", o nic víc.

Babišovi to stačí na udržení třetiny hlasů. Jeho maléry (StB, euroaudit, Čapí hnízdo a obvinění) velké skupině obyvatel nevadí. Možná naopak - berou to jako pomstu těm před ním, kteří promrhali veřejnou důvěru.

Babiš se veze, nikdo mu v Česku nestojí v cestě, jen Milion chvilek pro demokracii. Díky Milionu má vymezené mantinely, některé kroky neudělá, nechce spadnout z vlny. Milion zemi chrání před oligarchizací vyššího řádu. Nezařídí Babišovu demisi, ale díky této občanské iniciativě premiér tolik nekývá Zemanovi, nevyhodí Pavla Zemana, Michala Koudelku atd. I Zemanova ministryně Marie Benešová se musí krotit.

Milion má stále co střežit. Připomeňme, co nedávno řekla vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v Hospodářských novinách: "Marie Benešová předložila legislativní návrh, který má změnit systém ustanovování vedoucích státních zástupců do funkcí.

To je věc zcela zásadní, protože po 25 letech se ministr spravedlnosti poprvé snaží změnit základní nastavení systému. Jde o návrh novely zákona o státním zastupitelství, který zavádí pětičlenné komise pro výběr nových vedoucích zastupitelství. Tři z pěti členů by měl jmenovat ministr a zbylé dva státní zastupitelství. Dochází tedy k vychylování rovnováhy, která je nyní taková, že celý výběr provádí soustava státního zastupitelství a ministr návrh akceptuje či nikoli." Lidé jako Zeman a Babiš to budou pořád zkoušet, chtějí co nejvíc moci.

Piráti? Ne. Spíš Jachtaři

Pro budoucnost, pro mladé, pracuje Milion chvilek. Kdo dál? Máme dvě středně silné strany za ANO: Piráty a ODS. Piráti vypadají, že vznikli pro mladé. A třeba v Praze se často jako strana pro budoucnost chovají.

Vcelku ovšem působí jako strana nehotová, nemastná, nesladká, nejasná. Neumějí strhnout, zjevně se o to ani nesnaží. Jejich zásadní vada: odvahu rozhodnout, razit nové věci, nahrazují internetovým hlasováním. Proto od Pirátů nikdy nic ostrého, převratného nemůže přijít.

Stačí srovnat novoroční projev Babiše, pro jeho účely perfektní, byť českou realitu zčásti kamuflující, a projev Piráta č. 1 Ivana Bartoše (najdete ho na jeho facebookovém profilu). Babišova naděje (zčásti vylhaná) versus poctivé pirátské Nic. Žádný happening, jen mdlé, superkonvenční žvanění. Pro studenty, gymnazisty volající po obraně před změnou klimatu, pro mladé, samostatné ženy ani jedno silné slovo.

(Mimochodem, to papež varující před mobily je mladým možná blíž než Bartoš se svým "právem na digitální službu - tzv. digitální ústavu".)

ODS a mladí? Kdo si 1. ledna poslechl šéfa Senátu, slyšel řeč ke skanzenu. Jaroslav Kubera se blíží Miloši Zemanovi na Štěpána. Oznámil, že "extrémně rostl vliv sociálních sítí", prý "žijeme dva životy. Jeden virtuální, ve kterém je obtížné se orientovat, a jeden reálný, který je často zcela jiný". Bomba. (Chybělo zvolání "Nemám mobil!") Kopl do politické korektnosti, prý je "dovedená ad absurdum, takže na svobodu slova můžeme už jenom vzpomínat. Nemůžeme říkat, co si myslíme, bojíme se, že se brzy budeme bát si to jen myslet". Trapné to poslouchat. Plus varování před "zeleným tsunami, které se rychlostí zvuku blíží k našim hranicím a které je založeno na vyvolávání strachu o osud planety". - Politický důchoďák.

Babiš není pro mladé, jenomže být pro staré mu stačí. Drží vesla, zvedá maličko důchody, zlevnil starým vlaky. Byty pro mladé dál nejsou a nebudou, 40 procent hlasů Babiš nedostane. Umí se mladě tvářit, jeho marketéři řádí na Facebooku a Twitteru, jeho žena na Instagramu. Pro staré (věkem a myšlením) vypadá mladě, pro mladé zůstává starý.

Piráti se hledají, na progresivní politiku nemají, žerou se mezi sebou, topí se na internetu. ODS se stáhla do zrezavělé konzervy, přes jejíž stěny hrozí pěstmi cyklistům, Babišovi, varuje před uprchlíky. Nudí. Své ex-voliče, kteří přeběhli k Trikolóře, nepřesvědčí, ty, kteří prchli k Babišovi jedoucímu na vlně samozřejmě taky ne. Pro mladé není.

Babiš je pro mladou generaci, pro další desetiletí katastrofa, (zdravotnictví, školství, věda, důchody), ale kromě Milionu chvilek se nenašel nikdo, kdo by za budoucnost téhle země razantně kopal. Piráti trochu, na piráty ovšem jen krotce. Lépe by jim sedělo přejmenovat se na Jachtaře.

Až skončí ekonomicky šťastné časy, někdo silný se objeví, v Česku žije mnoho osobností, o které strany zjevně nestojí, neb musí pečovat o své staré, zasloužilé kusy často šířící "zvěst", že musíme couvnout do starých macho - smogo časů. Jen pro pořádek připomínám, že britský deník Times vybral šéfa Milionu chvilek Mikuláše Mináře mezi dvacet vycházejících hvězd roku 2020.