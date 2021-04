Čest práci, soudruhu Babiši, komunisté končí. Lenin je věčný, ale ty ne

KSČM kašle na to, v jakém stavu se naše země nachází. Prezident ztrácí sílu a ví to. A tak hledá cestu, jak zachránit komunisty, aby nevypadli ze sněmovny, protože hrají s ním.

Typické Česko. Stále ještě platí nouzový stav, stále dál umírají lidé na covid, nad nákazou jsme zdaleka nevyhráli. A do této neutěšené situace přicházejí zprávy o konci ministrů a konci komunistické tolerance pro menšinovou vládu ANO a ČSSD. Jako by napětí nebylo dost, jako by bylo potřeba nejistotu ještě zvýšit. Vůbec nejde o nás. Komunistický tah nemá se zájmy veřejnosti nic společného, jde jen a jen o zájmy KSČM a Hradu, kam má její předseda Vojtěch Falmer Filip dveře otevřené.

Většina členů devadesátičlenného ústředního výboru KSČM míní, že ANO neplní toleranční smlouvu, kterou strana uzavřela s hnutím Andreje Babiše před třemi lety. Za ni slíbili podporu menšinovému kabinetu. Nyní vedení hlasovalo o větě "Souhlasím s ukončením dohody o toleranci vládě". Zítra budou komunističtí zástupci (Filip, místopředseda Stanislav Grospič a předseda klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik) jednat ve Strakově akademii o ukončení tolerance.

Buďme si jisti, že jde o dohodu Miloše Zemana a Vojtěcha Filipa, Zemana a komunistů. Prezident má KSČM na své straně, často s Filipem jedná, navštěvuje nebo zdraví komunistické sjezdy. Mají jeden základní společný zájem, a tím je podpora Kremlu a politiky prezidenta Putina. Nepochybujme o tom, kroky Filipa a komunistů byly konzultovány s Hradem. A to je v celé hře klíčové.

Zároveň víme, že se bude zanedlouho hlasovat o novém vedení KSČM. Vojtěch Filip jistě touží zůstat předsedou. Proto je tak aktivní. Co komunistům vadí? Uveďme tři typické výtky, o nichž mluvil Kováčik: rozhodnutí vlády vrátit do rozpočtu armády pět miliard korun, o které na nátlak KSČM spolu s dalšími pěti miliardami zkrátila vláda armádní rozpočet. A, jak jinak, kroky vlády v případě projektu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Tedy fakt, že Rosatom zatím nebyl jasně zařazen mezi uchazeče o tendr. A třetí věc: komunisté touží po Sputniku.

Ale znovu, pro pochopení celé situace je nutné vnímat všecky zásadní děje, tedy i spekulace o odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného, který Zemanovi delší dobu vadí, protože odmítá ruskou vakcínu bez schválení Evropské lékové agentury EMA (komunisté to prosazují) a ministra školství Roberta Plagy. Ten se zřejmě déle nelíbí Babišovi a nyní by mohl sehrát roli jakéhosi tlumiče, nebude se mluvit jen o Blatném a Sputniku, ale i o Plagovi.

Hra o důvěru

Zpět ke komunistům. Pokud jejich podpora menšinového kabinetu skončí, co se stane? Padne hned vláda? Nikoli. Rozpočet KSČM pomohla přijmout, problémy mohou nastat hlavně při přijímání zákonů. Ale my víme, že Babiš se dokáže na některých zákonech (daně) dohodnout dokonce i s ODS…

Záměr KSČM vypadá jasně - bez její tolerance by měla vláda požádat sněmovnu znovu o důvěru. Zřejmě ji totiž mít nebude. O tohle půjde: vláda nemá důvěru. Demokratická opozice však nejspíš hlasování o důvěře, na něž je potřeba 50 podpisů poslanců, nevyvolá. Důvod: demokrati nemohou Babišově vládě poskytnout důvěru, to je zcela vyloučené. A kdyby kabinet o důvěru přišel, Zeman by si mohl vybrat nového premiéra, ten by si sestavil novou vládu, Sputnik by byl do Česka puštěn bez souhlasu EMA a Rosatom by se dostal do dukovanského tendru.

Babiš se ocitá pod obrovským tlakem, asi proto chce odvolat Blatného, tu vládní brzdu Sputniku bez souhlasu EMA, aspoň trochu Zemanovi vyhovět, aspoň v něčem poslechnout. Vypovězením toleranční dohody, pokud to KSČM udělá (za Sputnik a Rosatom by si to možná rozmyslela) ten tlak na Babiše a riziko ztráty důvěry ve sněmovně stoupá.

Pokud budou Blatný a Plaga odvoláni (a nemusí to být zrovna ve středu, klidně o pár dní později), ničemu to nepomůže, jen se zvýší chaos. A půjde i o to, aby se zvýšila poslušnost Babišovi. Vypovězení tolerance vládě v dané situaci svědčí jasně o jediném: KSČM na občany této země z výšky kašle. (V tom se neliší od Zemana a Babiše.)

Hra s ústavou

Existuje ještě jiná hrozba, premiér Babiš může skončit i bez toho, že by sněmovna vládě vyslovila nedůvěru. Namítnete, že žijeme v parlamentním systému, nikoli v prezidentském. Jenomže "hlavou státu" je Zeman a v ústavě čteme: "Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi…" Jmenuje a odvolává premiéra. Jistě, v normálním parlamentním systému to nemůže udělat bez ztráty důvěry sněmovny. Ale je to Zeman, který si už vícekrát ústavu vyložil po svém.

V květnu 2017, když se chtěl zbavit premiéra Sobotky, řekl na debatě v Libereckém kraji: "Každý si myslí, že když podá demisi premiér, padá celá vláda. Platí však něco jiného," a dodal, že vláda padá pouze v případě, když si to po demisi premiéra sama odhlasuje. Zemanovi bylo úplně jedno, že s ním nesouhlasila řada ústavních právníků i politiků.

Proč by tedy v této situaci, v době, kdy k nám chce za každou cenu dostat Sputnik a Rosatom, neodvolal Babiše a neposadil na jeho místo třeba multiministra Karla Havlíčka? Nebo kohokoli jiného? On přece "jmenuje a odvolává předsedu vlády". Vypadá to jako velká ústavní divočina, ale ne pro Miloše Zemana, on už nemá co ztratit, potřetí se stát prezidentem nemůže. Že si s ústavou dělá, co se mu zachce, předvedl už vícekrát.

Vnímejme širší okolnosti. KSČM kašle na to, v jakém stavu se naše země nachází. Prezident ztrácí sílu a ví to (stejně jako KSČM ztrácí sílu). A tak Zeman hledá cestu, jak zachránit komunisty, aby nevypadli ze sněmovny, protože hrají s ním. A hledá cestu, jak prosadit v této pro něj zhoršující se situaci (viz průzkumy veřejného mínění, KSČM dost možná mimo sněmovnu, pokles ANO a vzestup koalice Pirátů a STAN plus naděje, že by demokratické strany mohly sestavit vládu) svoje projekty, jež jsou zároveň projekty komunistů: Rosatom do Dukovan a Sputnik do českých ramen.

Projekty Moskvy. Proto je tu ta hrozba pádu vlády, proto komunisté půjdou za premiérem se slovy: Čest práci, soudruhu Babiši, my končíme. Lenin je věčný, ale ty ne.

S Prymulou jsem vedl dlouhé spory. Křičel jsem, ale rozhoduje celá vláda, říká Plaga (video DVTV z 18. března 2021)