Chlastejte, nabádá pop-Babiš. Snižuje DPH u piva. Logika na úrovni pštrosa

V Česku to bude znít rouhačsky, ale pivo by se mělo zdražit, to by nám snad prospělo. A naopak, jak v hospodě, tak u stánku, by se měly zlevnit nealkoholické nápoje.

Letos v květnu ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou spustí třetí vlnu elektronické evidence tržeb (EET). Zahrne řemeslníky, kadeřnice, zemědělce, dopravce, autoservisy, právníky, veterináře, stánkové prodejce občerstvení a všecka další povolání, jimž se dosud EET vyhnula. Taky přijde česká "kompenzace za EET", snížení DPH u piva. Elektronická evidence tržeb nevyvolala nadšení, mnoho hospod zvláště na vesnicích zaniklo, proto Andrej Babiš a jeho ministryně nabízejí toto megapopulistické gesto.

Aby stát neudělal moc velkou díru do rozpočtu, budou muset hostinští rozlišovat mezi točeným a netočeným pivem. Točené spadne z nejvyšší 21procentní sazby DPH do nejnižší desetiprocentní (a DPH u stravovacích služeb se sníží z 15 na 10 procent). Pivo je zřejmě vnímáno jako lék. Točené alkoholické i nealkoholické pivo, jež bude vypito v restauraci, by mělo mít DPH 10 procent, to samé nealkoholické pivo z lahve nebo plechovky. Alkoholici, jásejte.

Nealkoholické pivo natočené do džbánu a odnesené z hospody by mělo podléhat sazbě 15 procent, alkoholické pivo ve džbánu ale zůstane na 21 procentech. Nejvyšší sazba má zůstat i u alko-piva nalitého z plechovky nebo lahve v restauraci. A jiná čísla platí pro pivo prodané u stánků nebo v obchodech. Točené pivo do kelímku, alko pivo v lahvi či plechovce bez služeb zůstávají na 21 procentech DPH.

Ještě upřesnění - aby se točené pivo vešlo do snížené sazby, musí být prodáno v rámci "stravovací služby" (Schillerová). Stravovací službou ministerstvo míní prodejce, kteří jídlo a pití poskytují například v místnostech s toaletou a k dispozici dávají běžné příbory. Celé to má logiku na úrovni lenochoda nebo pštrosa.

Malá vsuvka, kolik by to mělo ve finále dělat? Vezměme půllitr plzně za 33 korun. DPH činí 5,72 Kč (33 Kč: 121 x 21). Při DPH deset procent je to (33 : 121 x 10) 2,72. Pivo za 33 korun půllitr by mělo zlevnit o 3 koruny. V kolika hospodách? Kolik si hostinští vezmou na kompenzaci EET? (3,50 Kč?)

O to ale nakonec nejde. Fascinující je ten tanec s čísly a lhostejnost k majitelům hospod. Něco sice získají, ale přibude jim hafo práce, kontrolování, rozlišování, co šlo do džbánu, co do půllitru… Mimochodem, když jdete se džbánkem pro pivo, jak to vypadá? Výčepák to tam buď lije z půllitrů sám, nebo vám sklenice podává a vy si tam mok lijete. Poslední kousek jde obvykle půl do džbánu, půl do krku. Takže DPH bude (21 + 10 : 2) 15,5 procenta? A co když si sednete, koupíte tři piva ke stolu a přelijete si je do džbánku? (Česko.)

Kadeřnicím netřeba EET kompenzovat?

Zatmí se vám před očima, když si představíte, jak se to celé divadlo bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat? Vypíšou zas nějakou soutěž, nějaké to "práskni svého výčepáka"? Nebo najmou tisíce pivních kontrolorů? Za komunistů kontroloval chodníky "šedý mor", teď by mohl vzniknou "pivní mor".

A co taková kadeřnice, jakou ona získá kompenzaci? Pokud má podnik záchod a hřebeny pro zákazníky, bude mít dépéháčko deset procent? Pokud půjde stříhat k dámě domů, jednadvacet? Nebo budou ve snížené sazbě blond vlasy? Co veterinář, když pro kočky obstará písek a granule, sjede s dépéháčkem níž?

Zpět do hospod a ke stánkům. Jaká je v tom logika? Točíte pivo někde na fotbale, budete muset nově posílat účtenky, podnikání se vám zkomplikuje, ale na snížení DPH nárok nemáte? A ta finta se stravovací službou, když si nesete domů pivo ve džbánku, obvykle pak taky jíte, že, jakou má logiku, že je tam jiná sazba DPH? Který geniální mozek tohle vymyslel?

Jiný příklad, přijde vám horolezec porazit nemocný strom. Jasně že si s sebou neveze záchod, ale proč i on nespadne do nižší sazby, je to snad menší služba než natočit opěněné pívo?

Zatím se (marně) pokoušíme najít logiku slevy na DPH. Ale je tu další potíž, mnohem zásadnější: proč se má v Česku zlevnit pivo (tedy pokud ho hostinští zlevní)? V chlastání (nedá se to jinak nazvat) jsme světová špička. Pijeme jak duhy, jak Dáni, jak Rusové. Nejvíc muži, ale ani ženy a děti od patnácti let se nedají zahanbit.

Podle serveru Drogy-info.cz do rizikové konzumace alkoholu v Česku spadá 6,9 až 8,7 procenta populace a dalších 6,0 až 9,3 procenta do kategorie škodlivé konzumace alkoholu. V součtu 14,0 až 18,1 procenta osob u nás pije rizikově. Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním pro období 2019-2027 uvádí, že v Česku žije 1,6 milionu uživatelů alkoholu v riziku (denních konzumentů alkoholu cca 600 tisíc, denních konzumentů vysokých dávek cca 100 tisíc). To jsou obrovská čísla, která se, bohužel, nesnižují.

Snižovat DPH u piva za tohoto stavu vypadá jako naprostý nesmysl. V Česku to bude znít velmi rouhačsky, ale pivo by se mělo zdražit, to by nám snad prospělo. A naopak, jak v hospodě, tak u stánku, by se měly zlevnit nealko nápoje. Jenomže který politik u moci si tohle lajsne? Je přece mnohem snazší nechat se fotit s napěněným půllitrem než lidi přesvědčovat, že alkohol je nebezpečná, i když legální droga a že se musí "pro blaho lidu" zdražit.

Máme vskutku "osvíceného" premiéra a ministryni financí. A taky ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten pán mlčí jako hrob, neslyšeli jsme, že by firemního šéfa žádal: "Andreji, nezlevňuj alkohol, prosím, vždyť chlastáme první ligu a zabíjí nás to!"