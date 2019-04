Co čeká justici, až nastoupí ministryně Benešová? Katastrofický scénář nelze vyloučit

V kariéře Marie Benešové zároveň narazíme i na postoje, které dodnes zasluhují uznání.

Prosadí na vládě nová ministryně Marie Benešová odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana? Jmenuje na jeho místo povolnou figuru, která odvolá šéfy vrchních státních zastupitelství Lenku Bradáčovou a Iva Ištvana? A dosadí pak na jejich místa zametače kauz typu Vlastimila Rampuly či Libora Grygárka?

Takový je katastrofický scénář, který se vznáší ve vzduchu od nečekané rezignace ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. A který Marie Benešová odmítá se vší vehemencí. Teď jde o to, zda zrovna tohle máme věřit protřelé justiční harcovnici, která je od počátku své politické kariéry věrnou spojenkyní Miloše Zemana.

Samotná Marie Benešová se k úvahám, že jako ministryně může zásadně ovlivnit Babišovu kauzu Čapí hnízdo, vyjádřila pro týdeník Respekt: "To je sice zajímavá teorie, ale předpokládá, že požádám o odvolání Pavla Zemana, a k tomu se nechystám." A ještě dodala: "Nejsem šťastná, že se stávám ministryní ve chvíli, kdy se začíná rozhodovat o žalobě na premiéra, ale ta změna nemá s případem Čapí hnízdo nic společného a já do věci nemíním zasahovat."

Jedno je jisté. V kariéře Marie Benešové narazíme i na postoje, které dodnes zasluhují uznání. A nejde jen o její slavný výrok o justiční mafii, jímž se dnes ohání premiér, aby národu nějak prodal své rozhodnutí vzít ji do vlády.

Jako nejvyšší státní zástupkyně se Benešová postavila proti tehdejšímu ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi, když svévolně rozhodl o předání trestního stíhání katarského prince, obviněného z pohlavního zneužívání, do jeho vlasti.

Na vlastní kůži pak Benešová zažila hořkost pádu z postu nejvyšší žalobkyně, který prosadil v Paroubkově vládě ministr Němec. Pokud by nyní jako ministryně navrhla vládě odvolání Pavla Zemana, asi by se uměla dost dobře vžít do jeho rozpoložení.

Podle pražské radní Hany Marvanové bychom neměli černobíle posuzovat Marii Benešovou ani kvůli jejímu přátelství s prezidentem Zemanem. Marvanová poukazuje na své zkušenosti s nejvyšší žalobkyní z doby, kdy jako advokátka hájila podvedené klienty společnosti H-System Petra Smetky:

"V kauze H-System figurovali lidé propojení s vysoce postavenými členy ČSSD a panem Zemanem, včetně pana Šloufa. Marii Benešovou pojí s Milošem Zemanem dlouhodobé přátelství. Ani toto přátelství jí ale nebránilo v tom, aby naprosto tvrdě požadovala vyšetřování této kauzy," tvrdí Hana Marvanová.

Všechny tyto případy ale spojuje jeden moment. Udály se v době, kdy Marie Benešová byla na vrcholu sil a na jednom z nejvyšších justičních postů. Anebo krátce po jejím odvolání, kdy se jako stínová ministryně spravedlnosti za ČSSD těšila uznání nemalé části laické i právní veřejnosti za své předchozí zásadové postoje.

Dnes máme co do činění se ženou, která se ve zlém rozešla se sociální demokracií. A nikdy příliš neskrývala svou zhrzenost nad tím, že pro Sobotkovo vedení ČSSD se stala nežádoucí osobou.

A tak pokud nyní přichází do vlády koalice ANO a ČSSD, pak rozhodně ne jako přítelkyně, jak se oslovují mezi sebou sociální demokraté, ale spíš jako zraněná osoba, toužící po satisfakci, ne-li rovnou po pomstě. Což může být i další pouto, které ji spojuje se Zemanem a jeho touhou vygumovat sociální demokraty z parlamentní mapy.

Nevíme ani, jak Marii Benešovou poznamenala léta, kdy její advokátní kancelář na základě smlouvy s Ústeckým krajem obhajovala projekty, za něž dnes stojí před soudem někdejší politické špičky Divokého severozápadu.

Ale hlavně: zhrzenou Marii Benešovou si zřejmě připoutal prezident Miloš Zeman poutem nejsilnějším, když ji v roce 2013 na několik měsíců učinil ministryní spravedlnosti své úřednické vzdorovlády. Leccos o Benešové vypovídá už to, že jako erudovaná právnička neváhala se vstupem do vlády, která vznikla navzdory ústavním zvyklostem, jimž se prezident vysmál.

Benešová přichází do Babišova kabinetu jako prezidentův trojský kůň v době, kdy Hrad nezastřeně válčí s justicí. A jestli něco muselo rozběsnit Miloše Zemana, tak postoj nejvyššího státního zástupce, který odmítl pozvání na Hrad s tím, že zrovna dohlíží na vyšetřování kauzy Lány.

A těžko si představit, že hlava státu se svou pomstychtivou sloní pamětí nebude vyvíjet soustředěný tlak na "svoji" ministryni, aby na vládě zařídila právě odvolání nejvyššího žalobce Zemana.

Že to vyvolá pozdvižení? Kdo ale jiný než houževnatá a otrlá Benešová, která se upsala Miloši Zemanovi nevypověditelnou přízní, by se nemusel zdráhat vzít na sebe střet s veřejností?

To všechno jsou důvody, proč katastrofický scénář vůbec nemusí být až tak vzdálený reálným výhledům. Skutečným důsledkem příchodu Marie Benešové do vlády pak může být ovládnutí soustavy státního zastupitelství mocenským duopolem Babiš-Zeman.

Zkouška profesionální cti a odvahy tak možná čeká nejen státního zástupce Jaroslava Šarocha, který teď rozhoduje o žalobě na premiéra, ale i další žalobce dohlížející na kauzy dnešních mocných. Možná by se v případě tlaků nové ministryně spravedlnosti mohli inspirovat i některými úctyhodnými postoji Marie Benešové v jejích lepších časech.