Co má společného Prokop (ANO) a Jurečka (KDU-ČSL)? Oba dva ohlupují národ

Ondřej Prokop (ANO) dělá z Babiše (ANO) bojovníka za svobodu, Marian Jurečka (KDU-ČSL) dělá z tichého vína dobro pro zemi. Hle, úroveň českých politiků, úroveň opozice i pozice.

Dvě menší české události se sešly, jedna opoziční, jedna vládní. Předseda pražské sekce ANO Ondřej Prokop se účastnil charitativního Běhu pro Paměť národa. A ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vysvětloval, proč z úsporného balíčku nakonec vypadla spotřební daň z tichého vína, tedy z toho, které nemá bublinky. Obě ty událostičky ukazují, jak jsou na tom strany s hledáním osobností, s nabízením důvěryhodných politiků.

Pražský anoista Ondřej Prokop měl na startovním čísle uvedeno, že běží za předsedu svého hnutí Andreje Babiše. Absurditu se pokusil vysvětlit: "Chtěl jsem svým činem upozornit na Babišovu kauzu, která připomíná některé politické procesy z období minulého režimu." Hleďme, co je dnes všechno "čin", hleďme, jaká úvaha je možná.

Smyslem Běhu pro Paměť národa je připomenout politické vězně, válečné veterány, oběti holocaustu, disidenty a další lidi, kteří bojovali a bojují za svobodu. Běžet za Babiše znamená buď absolutní nepochopení naší a evropské historie, nebo až zarážející hloupost, nebo jen trik, jak na sebe upoutat pozornost. Jednak pozornost šéfa, Babiše, jednak jeho stejně duševně orientovaných a k totalitní minulosti lhostejných voličů.

Pokud chtěl Prokop provokovat, uspěl. Babiš byl donašečem komunistické Státní bezpečnosti, stál tedy na opačné straně než jiné osobnosti jako třeba Milada Horáková, Jan Ruml, Čuňas, Václav Havel, Magor a další a další. Stál na jiné straně než všichni ti, které minulý režim mučil, ničil a zabíjel. Na jiné straně než oba moji dědečkové a můj táta a další podobní lidé. Neuráží mě to, běžet tento běh za Babiše považuju za nebezpečné převracení hodnot, na jaké jsme dnes poměrně zvyklí jak doma, tak třeba u Rusů.

Jako i jindy a jiné, Prokopa na Twitteru pěkně zhodnotil Miroslav Kalousek: "Přirovnat StBákovo stíhání pro majetkovou trestnou činnost s utrpením StBáky umučených lidí je nestoudnost kosmických rozměrů. Chápu organizátory, že to nechtěli zakázat. Jako startovné měl však @oprokop obdržet alespoň pár facek. Třeba by se mu rozsvítilo."

Vinařská lobby kope za české chlastací dobro

Ministr Jurečka by utrpení politických vězňů a obětí v minulém režimu a v jiných podobných režimech nikdy nezesměšňoval. V tomhle má jasno, je lidovec. Rozhodl se nám však "vysvětlit", proč tiché víno nepodléhá spotřební dani jako třeba pivo nebo tvrdý alkohol. Daň doporučovala Národní ekonomická rada vlády (NERV), výnos mohl přinést čtyři až pět miliard korun do rozpočtu. Proč ji nezavedou?

Jurečka: "Ze zásadního důvodu. Žádná země vinařská, a ani žádná země Evropské unie vyjma Francie, takovouto daň nemá. Francie to má nastaveno tak, i historicky, že má tu daň velmi nízkou a plně ten výnos té daně vrací přes ten jejich vinařský fond zpátky k vinařům." Miliardy by se ale hodily. Jurečka: "Hodí se ledacos, ale otázka je, jestli to je dobré pro tu zemi, pro ten daný sektor a jestli to nemá potom větší negativní dopady než ty přínosy." Prý by vznikly nerovné podmínky pro vinaře, tvrdí ministr, zvýšila by se administrativní náročnost a čekala by nás složitá kontrola.

Aha. U tvrdého alkoholu a šumivého vína to funguje, tady by to nefungovalo. Plus ta konkurence. Plus že to nikde jinde není. Vskutku? Na Jurečku reagoval na Twitteru sociolog Daniel Prokop, člen NERVu: "Tu daň má skoro polovina států EU (12 + UK) a většina těch, kde spotřebu tvoří majoritně dovoz. Naopak daň z lihu má v ČR relativně standardní úroveň. Proto taky NERV doporučoval mírně zvýšit daň z lihu, piva a uzavřít tuto výjimku a zavést automatické valorizace těchto daní."

Seznam Zprávy vydaly text o lobbování proti dani, kde čtete: "Vinařům se podařilo odvrátit spotřební daň na tiché víno. Využili svých vazeb na politiky ve vedení ODS a KDU-ČSL. Do nátlaku na vládu se zapojili i významní jihomoravští producenti vína, zjistilo pátrání Seznam Zpráv." - Lidovci mají voliče na Moravě, i tady najdeme odpověď. Většina zemí OECD má spotřební daň na víno a ta roste.

Je smutné dívat se na lidovce Jurečku, jak v pořadu Spotlight oblbuje veřejnost. Vlastně se tak moc neliší od Ondřeje Prokopa. I ten se snaží oblbnout veřejnost, jen to dělá jinak, skandálněji. Z estébáka se snaží vyrobit bojovníka za svobodu. Vysmívá se obětem komunistů.

Jurečka není schopen říct: Dělám to, aby lidovci neměli ještě méně hlasů, nechali jsme se zmanipulovat vinařskou lobby. Neřekne: Je nám jedno, že má Česká republika obří problém s alkoholem, chceme víno dál levné, jen ať lidi chlastaj. Ne, on v klidu plácne, že "je to dobré pro tu zemi". Dodám s jistotou: není to dobré "pro tu zemi", stejně jako pro nás není dobré, že Prokop běžel "za Babiše". Je to zlé pro naši zemi. Ničí ji to. A ani jeden z těch dvou nepatří mezi důvěryhodné politiky.

Video: Jurečka: Slibovali jsme, že neporostou daně, ale stalo se něco, co jsme nemohli čekat (15. 5. 2023)