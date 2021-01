Co nám ministr Blatný neprozradil? Kde vezme tisíce lidí, kteří nás budou očkovat

Přihlašovací systém je jen první krok. Podstatné je, kde ministerstvo zdravotnictví sežene očkovací personál a zda se mu nás podaří očkovat včas, ještě před podzimem.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v úterý představil vládní strategii očkování. Zřejmě všichni víme, že je to nejdůležitější akce, kterou má stát před sebou. Nic není důležitějšího. Jedině stát může vakcinaci takto masivně a v co nejkratším čase zorganizovat. Jenomže občan pořád neví, jak to chce odpovědné ministerstvo zdravotnictví zvládnout. Přitom už máme jistotu, že to bez očkování prostě nepůjde. Přírůstky nakažených jsou i při drsných omezeních našich životů a v opakovaném nouzovém stavu obrovské, dokonce nejvyšší od začátku pandemie. A to k nám snad ještě nedorazil zmutovaný virus z Británie.

V úterý se tedy ministr Blatný pokusil národu sdělit, jak ten šílený úkol zvládne. Slyšeli jsme mnoho slov, dozvěděli jsme se však málo informací. Především nám byl představen systém výběru a přihlašování se. V pořádku, je jasné, že zdravotníci a lidé v domovech pro seniory (u těchto skupin už očkování začalo) musí být chráněni jako první. Stejně staří lidé, nemocní a lidé vystavení většímu riziku nákazy.

Uvidíme, jak bude systém přihlašování, který má být pro nejstarší spuštěn od 15. ledna a pro ostatní od 1. února, fungovat. Doufejme pevně, že hned na začátku nezkolabuje, nápor na něj bude nepochybně obrovský.

Jako laik vidím možný zádrhel ve dvou věcech. Že se mají ti nejstarší hlásit on-line nebo telefonicky. Udělají to? Za druhé v tom, že hlásící se občan má uvést svůj zdravotní stav, kupříkladu jestli má vysoký tlak, cukrovku, jestli trpí obezitou, astmatem a dalšími závažnými nemocemi. Podle těchto parametrů pak bude zařazen dopředu či dozadu, čekat krátce či dlouho na spásné injekce. Uvedené údaje mohou kontrolovat jedině praktičtí lékaři podle svých záznamů. Už jen toto bude praktiky a jejich sestry velmi zatěžovat, bude je to stát mnoho času. A je otázkou, jak bude ověřování údajů žadatele o vakcínu ve spojení s centrálním registrem běhat.

Jsme v Česku (v mnoha dalších zemích by to nebylo jiné), leckdo se bude snažit udělat všecko pro to, aby byl očkován co nejdříve, aby předběhl ostatní. Už proto je ověřování uvedených faktů nutné a důležité. Jedním z úkolů státu bude, aby bylo pořadí spravedlivě dodržováno. Dá se čekat, že očkovaní budou mít jistá privilegia, dejme tomu budou moci chodit na koncerty, do kin, do hospod a kaváren. Už proto budou lidé chtít očkování "hned", aby unikli ze sevření vládních omezení. Vzniknou dvě sorty občanů, očkovaní a neočkovaní.

Pět milionů vakcín za šest měsíců

Doufejme, že toto stát s menšími potížemi zvládne. Naprosto zásadní bude ovšem rychlost. Dejme tomu, že ministerstvo zdravotnictví od EU nakoupí a dostane vakcín dostatečné množství. Ministr Blatný mluvil o tom, že se zvyšují počty lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, ze 40 procent to prý podle některých průzkumů stouplo na 60 až 65 procent. To je skvělé. Ale pojďme si to spočítat a zkusit si představit, jak náročný úkol vládu, nemocnice, lékaře, kraje a okresy vlastně čeká. Hned uvidíme, že přihlašovací a ověřovací systém je to podstatně jednodušší, co máme před sebou.

Vycházejme z toho, že se na očkování přihlásí pět milionů lidí. Ideální by bylo, kdyby byli očkováni do konce léta. Vakcinace většinou probíhá dvoufázově, tak vyjděme z představy, že půjde o devět až 10 milionů úkonů. Přitom každé očkování, tvrdí zdravotníci, trvá 45 minut, pokud se nic nestane, tři čtvrtě hodiny. Při 10 milionech úkonů by to tedy trvalo 7,5 milionu hodin.

Další moment, očkovat vás musí lékař, sestra, nebo alespoň někdo speciálně proškolený. Nemůže to dělat každý. A tady už se ocitáme v oblasti, o které na tiskovce ministr Blatný neřekl ani měkké f: kolik lidí bude na tu obří operaci potřeba? Kde se vezmou? Přitom pokud se nenajdou, nebude masa populace očkována včas a vletíme do další covidové vlny, ani nemrkneme, celé to peklo, jehož důsledky zatím ani pořádně neznáme, pojede nanovo.

Jihočeský hejtman Martin Kuba předvedl (Twitter je toho plný, umí to prodat), jak má vypadat místo, kde by se mohlo očkovat velké množství lidí. Říká tomu "vysokoprůtoková centra", kde prý bude možné denně očkovat několik tisíc lidí. Určitě je dobře, že hejtmani tlačí, postrkují vládu kupředu. Ale malůvka a 3D projekce centra je to popravdě nejbanálnější.

Naprosto zásadní je odpověď na otázku, kdo bude v těch jednotlivých kójích pracovat. Zdravotníci? Odkud? Praktičtí lékaři a sestry? Vojáci? Hasiči? Dobrovolníci? Medici? Jeptišky? Sanitáři?

Dva až čtyři tisíce zdravotníků denně

Zkusme si udělat obrázek: devět milionů úkonů za šest měsíců, tedy za 180 dní (včetně sobot a nedělí). Vychází to na 50 tisíc lidí denně. Kolik jich může zvládnout jeden zdravotník za den? Dejme tomu (laický odhad), že obslouží tři příchozí za hodinu, tj. 24 příchozích za směnu, nebo, když bude dělat déle, 30 za směnu, za den. Na to je potřeba 1667 obsluhujících denně. Někdo onemocní, nikdo nebude dělat šest měsíců v kuse, takže počítejme okolo 2000 vyškolených pracovníků navíc každý den.

Tohle mě na systému, který představil ministr Blatný, zajímá nejvíc: kde vezmou ty lidi a kde a jak rychle to bude probíhat. Je už nyní naprosto jasné, že akci nezvládne 31 center. (A zase, kde ta centra vezmou lidi?) Je naprosto jasné, že v tom musí pomoci kraje, okresy. Jenomže o tom nejpodstatnějším jsme se na tiskové konferenci od ministra Blatného nedozvěděli nic. V tomto smyslu stále trčíme na začátku.

Co k tomu řekl Aktuálně.cz: "Očkovacích center, která jsou vázána na současnou vakcínu, je zatím 31. Nemocnic, které budou fungovat jako očkovací centra, je zhruba 200. A další velkokapacitní centra budou určitě v každém z krajů. Kromě toho budou ordinace praktických lékařů, kterých se může zapojit kolem 5 tisíc, počítáme s nimi v době, kdy budou vakcíny, které budou moci uskladňovat. Vznik velkokapacitních center je částečně i na krajích, jakým způsobem si to zajistí."

A ještě jednou Blatný: "Vždycky bude takové centrum vázáno na nějaké zdravotnické zařízení, aby to bylo možné financovat přes zdravotní pojištění. Část lidí, kteří budou v centru pracovat, budou zaměstnanci nějaké nemocnice. Plus další, ať už se jedná o dobrovolníky, nebo pomoc nabízí právě praktičtí lékaři, Červený kříž a další." O.K., ale stejně stále nevíme, kdo to bude dělat, kdo v centrech a kdo v nemocnicích, které mají svoji pro nás nesmírně důležitou práci. Nebo omezí některé provozy?

Poslední citát Blatného, odhad, kolik lidí dostane vakcínu denně: "Hovoříme o kapacitě, která se pohybuje kolem 100 tisíc lidí denně, a budeme tato centra potřebovat tehdy až budou měsíčně chodit do České republiky miliony dávek. Když by šlo všechno podle toho, co si myslíme, tak to nebude dříve než v březnu." Pokud by očkovali 100 tisíc žadatelů každý den, pak by bylo (odhadem) potřeba dvakrtát tolik zdravotmníků, okolo 4 tisíc.

Další důležitá okolnost. Mluví se o několika různých vakcínách s různou účinností. O. K. Očkovaného ale bude určitě zajímat, jak dlouho mu ochrana poskytnutá vakcínou vydrží? Půl roku? Rok? Bylo by dobré i toto od Blatného slyšet. Obecně se má za to, že člověk, který prodělal covid-19, má zůstat asi tři měsíce proti nákaze imunní. Poskytne nám vakcína delší čas? Dost možná se to zatím neví, pak by ale bylo poctivé to lidem přiznat.

Nejde o to, abychom vládu dusili a dokazovali, jak je neschopná a jak už zase zaspala. V této chvíli jde především o to, aby se očkovací operace uskutečnila v co nejkratší době. Přihlašovací systém je jen ten úplně první krok. Ministr zdravotnictví měl od začátku mnohem intenzivněji pracovat s hejtmany, bez nich celou operaci nedá dohromady. A má nás pravidelně informovat, jaké dělá kroky, kde vezme lidi na očkování a jestli to neohrozí běžnou práci nemocnic, poliklinik a praktických lékařů.

Blatný představuje očkovací strategii. A jak se bude nově počítat PES? (Video DVTV z 5. ledna 2021)