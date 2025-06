Co ukázal první díl volby ředitele České televize. Dohody se - zatím - plní

Z prvního kola volby generálního ředitele České televize lze odvodit několik základních věcí. Třeba že mírným favoritem finálního výběru je Hynek Chudárek – ve středu jako jediný z uchazečů dostal hlas od všech 17 členů Rady ČT. Přesto platí, že až následující týden ukáže, na čí stranu – pokud vůbec – se reálně překlopí většina kontrolního orgánu veřejnoprávní televize.

Nejprve fakta: do finální volby generálního ředitele ČT, která se uskuteční za týden, bylo ve středu zvoleno těchto pět kandidátů s tímto počtem hlasů: Hynek Chudárek - 17, Libuše Šmuclerová - 15, Miroslav Karas - 11, Milan Fridrich - 10, Jiří Ponikelský - 10.

A teď kontext a důsledky, pro přehlednost v šesti stručných bodech.

1. Už přibližně týden se v zákulisí spekulovalo, že by do finálního výběru nemusel projít ředitel Divize zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena, o kterém se zprvu mluvilo jako o jednom z preferovaných kandidátů radních okolo Pavla Matochy. Ten si ale v mezičase nejspíš osvojil jako svého favorita Hynka Chudárka.

2. Rada ČT je už nějaký čas rozdělená do tří skupin. Jednu - tu Matochovu - tvoří variabilně čtyři, možná v některých hlasováních i pět radních. Druhou, jejímž neformálním lídrem je Vlastimil Ježek, tvoří zhruba osm členů a členek Rady ČT. Třetí, sice nejmenší - avšak klíčová - je skupina okolo předsedy Rady ČT Karla Nováka: čítá zhruba tři členy Rady ČT.

Někteří radní se v rozličných hlasováních mezi těmito tábory přesouvají, nejde o pevné bloky radních. Ke zvolení generálního ředitele ČT bude potřeba nejméně deseti hlasů, jeho zvolení musí tudíž předcházet nějaký koordinovaný postup.

3. Pokud tedy existovala mezi některými radními dohoda o tom, že neprojde Petr Mrzena, první kolo volby lze číst jako test, zda se dohody dodržují a zda si jednotliví aktéři mohou důvěřovat. Pokud to tak je, odpověď je v danou chvíli kladná.

4. Před finální volbou z toho však nelze mnohé vyvozovat. Bude to totiž docela jiná disciplína - v té první měl každý radní pět hlasů, nevíme tudíž, zda byl ten či onen kandidát pro jednotlivé členy Rady ČT první, čtvrtou nebo pátou volbou. Přesto platí, že se Hynek Chudárek ve středu pasoval do role mírného favorita - jako jediný dostal hlas od všech radních.

5. Jenomže i tak mu to nakonec nemusí být nic platné. Protože pokud si například skupina radních okolo Vlastimila Ježka osvojí jako svého kandidáta někoho jiného, Chudárek jakožto ten, kterého bude nejspíš preferovat Matocha a spol., ostrouhá. Jinými slovy: Ježkova skupina, bude-li jich skutečně osm, disponuje blokační většinou. Platí to ale i obráceně: pokud na svou stranu Ježek nepřetáhne například radní okolo Karla Nováka, třeba za příslib, že mu i příště dají svůj hlas při volbě předsedy Rady ČT, ani jeho kandidát nevyhraje.

6. Závěr je prostý: nejen že je téměř jisté, že v následujícím týdnu dojde k přeskupování sil a že bude nakonec pořadí jiné než tuto středu - vyloučit nelze ani to, že se za týden radním nepodaří nikoho zvolit. Pozitivní je ale aspoň to, že Rada ČT do pátku zveřejní kandidátské projekty všech pěti finalistů - budeme tudíž vědět, s čím do volby jdou, kde jsou jejich priority a jak vidí budoucnost ČT.