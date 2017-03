ČSSD si znovu zvolila Sobotku, „muže určeného k likvidaci“. Po volbách ho zřejmě obětuje

Dnes 20:40

Co sjezd o sociální demokracii napovídá? Není stranou jednoho muže, natožpak jedné ženy. Nemá osobnosti a chybí jí odvaha. Ale nemusí prohrát.

Když sledujete volební sjezd sociální demokracie v Brně, uvědomíte si, v jak složité, nepřehledné situaci se ocitla česká politika. Dvě nejsilnější strany proti sobě vztekle útočí, ale sedí v jedné vládě. Andrej Babiš opakuje, že staré strany, včetně ČSSD, jsou zkorumpované a zkažené. Bohuslav Sobotka jde ještě dál, voličům na sjezdu oznámil, že Babiš nemá rád demokracii.

Proč s ním tedy vládne? A proč Babiš vlezl do koalice s korupčníky? Celé to nedává smysl. Máte pocit, že žijete v blázinci.

Jiné schizma: Sobotka ve svém kandidátském projevu mluvil o demokracii a jak chce žít ve svobodné zemi, ale před sjezdem oznámil, že by klidně vládl s komunisty, tedy s částečně stalinistickou KSČM Vojtěcha Filipa, která nás chce vyhnat z NATO. Jak to jde dohromady? Prase aby se v tom vyznalo.

Sobotka v pátek 10. března na sjezdu počtvrté obhájil post předsedy. Volilo ho 67 procent hlasujících, 201 mu nevěří, slabší třetina. Delegáti usoudili, že přednesl silný projev, jako by ho prý "polili živou vodou". V minulé volbě před dvěma roky získal 85 procent a v předminulé volbě 84 procent hlasů. Tendence sestupná v době, kdy by měla být vzestupná. ČSSD po letech v opozici vládne.

Za normálních okolností by 67 procent bylo až až, jenže normální okolnosti nepanují. Sobotka neměl soupeře. Pokud se horem dolem ohání demokracií, působí divně, když se o předsednický post nesoutěží. (Úplně stejně to přece dělá tolik kritizované, autoritářské ANO, kde si Babiš vykoledoval 94 procent hlasů. Stejně to dělal Václav Klaus v ODS, stejně to dělá Miroslav Kalousek v topce…)

Máme to chápat tak, že česká minimalistická verze demokracie se scvrkla na to, že demokrat kandiduje taky sám, ale dostane menší podporu než oligarcha? Zřejmě.



Pokud zhruba třetina sjezdové strany Sobotku nechce, proč proti němu nepostaví kandidáta? Odpověď: žádného nemá. Žádný "rebel" (tak o sobě rád mluví Sobotkův oponent Jeroným Tejc) nenašel odvahu jít do souboje.

Je to ještě horší, koukáte na tu partaj a nenajdete jedinou výraznou, originální osobnost. Jako by strana byla mlýnkem na maso, který z každé flákoty po čase vyrobí sekanou.

Jak vyzařovat touhu po svobodě a vládnout s komunisty?

Sobotka obdržel 67 procent hlasů a snažil se přátele a přítelkyně přesvědčit, že (ještě) mohou Babiše porazit. A oni mu to tedy hodili, co měli dělat. Realita? Je vysoce nepravděpodobné, že sociální demokracie porazí ANO. Stát se to může, pokud se objeví nějaký další (a ještě větší) malér jako Čapí hnízdo.

Proti Sobotkovi nikdo nešel nejen z vrozené neodvahy, slabošství, ale i z čistého kalkulu. Počítají, že Slávek volby prohraje, padne, někdo z jeho kritiků partaj převezme, nějaký "rebel" Tejc nebo hejtman Jiří Zimola, a ten někdo se pak už s Andrejem Babišem a Milošem Zemanem na další koalici s ANO nejspíš dohodne.

Z tohoto pohledu Sobotka není vítězem brněnského sjezdu, ale mnohem spíš obětním beránkem, který to má předem spočítané a nechali ho nahoře jen proto, že na něj naloží "naše viny"; nandají mu na hřbet prohru jako Izraelité naložili hříchy na obětního kozla a poslali ho k Azazelovi do pouště.

Zásadní otázka: mohla by přece jen ČSSD s předsedou Sobotkou a statutářem Chovancem ANO porazit? Jistěže by mohla. Nic není ztraceno. Jenomže to by Sobotku museli nejen polít živou vodou, ale ještě mu na ramena nasadit hlavu Andreje Babiše nebo Miloše Zemana, museli by ho polít ohnivou vodou populismu, protože taková dnes v české společnosti převažuje nálada. Nebo by se musel přes noc stát miliardářem.



Nebo by Sobotka musel přestat lavírovat, stát se náhle pevným mužem s jasnou vizí pro západní zemi a za ním by musela během následujícího půlroku stát nehádající se, o svém smyslu pro Českou republiku (ne pro sebe) přesvědčená strana, z níž by vyzařovala touha po svobodě.

Kolik tam najdeme takových přesvědčených? Michaela Marksová, Kateřina Valachová, Vladimír Špidla, František Bublan…

Ale jak vyzařovat touhu po svobodě (a stojí o to u nás většina?), když chci vládnout s komunisty? Když se bojím říct, že člověk prchající před smrtí má nárok na naši pomoc? Jak to udělat ve straně, kde zhruba třetina vidí Zemana a Putina jako přijatelnější alternativy než EU a NATO? Ve straně se slovem "sociální" v názvu, jejíž vlivný člen (Jeroným Tejc) brojí proti inkluzi a sklidí potlesk sjezdu za zemanovské napadení neziskovek?

Volby o charakteru země

Sobotka však má jednu výhodu. Ve své řeči na sjezdu ji vyhmátl: "Volby budou o charakteru této země". A také: "Andrej Babiš není sociálně citlivý miliardář. Je to člověk, který chce získat absolutní a nekontrolovanou moc. Je to člověk, který nemá rád demokracii."

Sobotkova ČSSD sice není zrovna perlou demokracie, on sám se jednou ke svobodě hlásí (obvykle za velkou louží nebo na sjezdu), podruhé se k ní otočí zády (vláda s KSČM, provolání o podřízenosti komunistické Číně), ale pořád vede partaj, která demokracii většinou nekritizuje a nechce ji jako Babiš omezovat a umlčovat. A navíc tvrzení, že jde o charakter naší země, skutečně sedí.

U Babiše se nejedná o to, že "nemá rád demokracii", ale o to, že ji vnímá jako prostředek, jak pokud možno sám držet moc, která tak dobře svědčí společnostem Agrofert a SynBiol, jež z donucení zaparkoval ve svěřenském fondu, ale nezbavil se jich. Dokud je demokracie pro jeho byznys výhodná, rušit ji nebude, jen jí uřeže ruce a nohy, aby ho nedoběhla.

Pokud jde o svobodu, Babišovi je naše svoboda úplně volná (viz jeho EET a kontrolní hlášení). A Sobotkovi? Který by klidně vládl s komunisty? A Chovancovi, který se přiživuje na strachu jako Zeman? Najdi pět rozdílů, šikovný hledači.

Co nám sjezd o sociální demokracii napovídá? Není to strana jednoho muže, natožpak jedné ženy. Nemá výrazné osobnosti a chybí jí odvaha. Mírně ožije, jen když jí teče do bot. Její část by to klidně dala dohromady se Zemanem, i když prezident ČSSD škodí, kudy chodí. Vede ji muž určený k likvidaci neboli obětní beránek. A pořád má ještě šanci buď volby vyhrát, nebo neutrpět příliš velký výprask. To obojí je pro Babiše nepřijatelné. Zázraky se dějí.



autor: Martin Fendrych