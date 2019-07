ČSSD ve stavu klinické smrti: Banda švejků, kteří staňkují, honzují a tondují

Co by Zeman mohl chtít za odvolání Antonína Staňka? Odvolání šéfa NÚKIB Dušana Navrátila? Odvolání ředitele BIS Michala Koudelky? Nebo Rusy v Dukovanech?

Podobně jako přímá volba prezidenta obnažila, co jsme zač, my Češi, jak si vybíráme, tak i ministr kultury Antonín Staněk ukázal, co je ČSSD zač, jak si vybírá, jak jedná. Předseda Jan Hamáček přece od začátku věděl, kdo je Staněk, už byla známa třeba jeho láska k rudému básníkovi Karlu Sýsovi a další věci. Proč byl vyslán na kulturu? Asi proto, že jí nerozumí, nechápe, kultura je pro něj Sýs. A teď je vedení strany paralyzováno, dostalo se do vleku Miloše Zemana.

Jaká absurdita, že 12. července půjde Hamáček se Staňkem na schůzku k Zemanovi, protože "pozvání prezidenta se přece neodmítá". V daném případě se musí odmítnout, strana Staňka nechce, je pro ni nekompetentní, konec. A pokud Babiš nejedná, měli sociální demokraté z vlády již odejít. Takhle se celé vedení ČSSD chová stejně jako Staněk, lavírují, staňkují, neschopní.

Náramně to vystihl poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke: "Honzu Hamáčka v jeho práci předsedy ČSSD podporuji, zároveň se ale snažím chápat i Tondu Staňka," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Jo, to je ono, Honza a Tonda, staňkování, honzování a tondování a neschopnost cokoli udělat. Čekání na Godota Zemana, který ovšem plánuje vyslání ČSSD kamsi mimo sněmovnu.

Birke je považován za výrazného sociálního demokrata (však si ho k sobě vytáhl už premiér Paroubek coby ředitele kabinetu předsedy vlády), byl místopředsedou strany i šéfem klubu poslanců. O Staňkovi čerstvě řekl: "Kariérista určitě není, je to čestný chlap, který nesnáší lež."

Těžko uvěřitelné, leč velmi ilustrativní. Staněk není kariérista? Podal demisi, ale židle ministra se drží jak asfalt podrážky. Není kariérista, ale přilepil se na Zemana, který si ho dobře vybral, jedná přesně podle jeho vůle, zjevně věří, že by mohl být i v dalším kabinetu po odchodu ČSSD z vlády (pokud k němu vůbec dojde).

Staněk čestný? Rozuměj férový? Odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a vůbec mu nedal šanci se bránit, nedlouho předtím odvolání popřel. Čestný? Podal demisi k 31. 5. 2019… Chlap? Birke vůbec neví, co říká. Tenhle "čestný chlap" rozkládá ČSSD přesně podle intencí Miloše Zemana. Kdyby byl skutečně čestný, přestane do vlády chodit a nebude napadat Hamáčka i další kolegy.

Koudelka "za Staňka"? Hrozí to

A ještě Birke: "Pro ČSSD jsou nyní klíčové dva termíny, a to je 12. červenec, kdy bude setkání u pana prezidenta, a ještě podstatnější bude 15. červenec, kdy bude v Lidovém domě jednání předsednictva strany. Myslím, že bychom se měli ze všeho nejvíce soustředit na to, abychom znali všechna fakta a mohli se 15. července rozhodnout co nejlépe, zda ve vládě zůstat, nebo z ní odejít."

V čem je tak klíčový 12. červenec, tedy "usmiřovací schůzka" u Zemana? ČSSD Staňka nechce, Andrej Babiš požádal o jeho odvolání, podle ústavy měl Zeman Staňka dávno odvolat a jmenovat Michala Šmardu. Na ústavu ale kašle i sociální demokracie, jinak by už z vlády odešla. O ústavu jde v téhle nechutné hře víc než o krachující oranžovou partaj. Na té schůzce není klíčového zhola nic, je to jen Zemanova taktika, jak věci protahovat, stát v centru pozornosti, zesměšňovat Hamáčka a Babiše. Staněk je pro něj jen trocha písku, kterou sype do ústavního stroje.

O pátku 12. července tweetoval i Staněk: "Co vzít poslední zbytky rozumu do hrsti a začít přemýšlet konečně strategicky, bez hysterie a siláckých gest? Znovu říkám: ŽÁDNÉ RACIONÁLNÍ ŘEŠENÍ SOUČASNÉ 'krize' BLOKOVAT NEBUDU A RÁD BYCH VŠECHNY VYZVAL, AŤ VYČKAJÍ DO SCHŮZKY S PANEM PREZIDENTEM 12. 7." Všimněte si, jak ministr kultury - nachlup stejně jako trollové - používá Caps Lock. Aby nám něco naprosto zásadního náhodou neuniklo!

Pokud by předseda Hamáček vyšel ze schůzky se Zemanem a Staňkem s tím, že prezidentovi ustoupí (rozuměj "usmíří se", ačkoliv nejde o usmiřování, ale o to, že je ministr Staněk nekompetentní a strana ho na postu nechce), ČSSD to může v klidu zabalit. Přestala by existovat. Už takhle je její vedení jen banda švejků.

Staňkování se pokusí s prosíkem ve čtvrtek večer ukončit ještě premiér, jak víme, požádal o osobní schůzku s prezidentem. Babiš je obchodník, co tedy za odvolání Staňka (záchranu vlády) může nabídnout?

Přesnější je otázka, co může Zeman chtít. Odvolání šéfa Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušana Navrátila za jeho vystoupení proti čínské firmě Huawei? Odvolání nenáviděného ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky za jeho práci proti ruským špionům a za to, že si ho cení americké tajné služby? Kšeft s Dukovany a účastí Rusů, kteří jsou vyhodnocení jako zásadní bezpečnostní riziko. Ano, toto hrozí.

Toto vše může být ve hře, politicky "zobchodováno". Toto vše dává v sázku vicepremiér Hamáček, když setrvává ve vládě a nechává prezidenta cupovat ústavu. Kdyby býval byl hned na začátku nekompromisní (buď Staněk, nebo my), Zemanův nástroj už na kultuře dohrál.