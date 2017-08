Daily Stormer jako Der Stürmer. Žádní frustrovaní bílí muži, ale praví američtí neonacisté

před 44 minutami

National Socialist Movement má ve znaku americkou vlajku s hákovým křížem a členové organizace na své srazy standardně chodí v uniformách SA.

Demonstrace v americkém městě Charlottesville 11. a 12. srpna přerostly v násilné střety a skončily smrtí jedné z protestujících a zraněním několika desítek dalších lidí. Co se vlastně stalo?

Samotný průběh demonstrací je poměrně známý. Několik organizací z pravého okraje politického spektra svolalo demonstraci nazvanou "Unite the Right" (Sjednoťme pravici) na protest proti odstranění sochy generála Roberta E. Leeho, velitele konfederačních vojsk během americké občanské války, z charlottesvilleského parku. Současně byla do města svolána i protidemonstrace jejich odpůrců. Při střetech, ke kterým došlo během demonstrace, najel James Alex Fields Jr. (který se před tím účastnil demonstrace "Unite the Right") svým autem do skupiny protidemonstrantů, usmrtil dvaatřicetiletou Heather Heyerovou a další vážně zranil.

Případ vyvolal v USA velmi silné reakce, řada politiků odsoudila násilí a za viníky označila neonacisty a tzv. "bělošské nacionalisty". Současně se ale objevila i řada nesouhlasících, která začala tvrdit, že nelze demonstranty označovat za neonacisty, neboť šlo pouze o americké občany, kteří žádné násilí nevyvolávali a jen se bránili před útoky jejich oponentů z řad levice. Jak to tedy bylo?

Demonstraci "Unite the Right" organizovaly čtyři hlavní skupiny a podpořila ji řada dalších uskupení. Klíčovým organizátorem bylo sdružení National Policy Institute. Tu vede známá postava tzv. Alt-Right (alternative right) scény Richard B. Spencer, který na demonstraci také mluvil. Skupina je běžně označována za propagátora "bělošské nadřazenosti" (white supremacy), a pokud se podíváme na texty, které zveřejňuje na svém portálu, nemůžeme si nevšimnout řady článků, zaměřujících se na zkoumání "židovského vlivu" a "židovského extremismu". Na druhém místě je League of the South, což je separatistická organizace, propagující odtržení jižních států od USA, odmítající rovnost a podporující křesťanský fundamentalismus. Třetím z organizátorů byl Daily Stormer, což je otevřeně neonacistická webová stránky (spíše než organizace), pojmenovaná podle nacistického týdeníku Der Stürmer, známého pro bulvární styl a antisemitismus nejhrubšího zrna. Přesně podle tohoto vzoru se i Daily Stormer chová. Jako dobrý příklad může sloužit titulek článku věnovaného událostem v Charlottesvillu: "Heather Heyerová: Žena zabitá při silničním běsnění byla tlustá, bezdětná, dvaatřicetiletá děvka". Konečně čtvrtým organizátorem demonstrace byla organizace National Socialist Movement, což je název, který by se dal přeložit jako "Nacistické hnutí" (doslova je to samozřejmě Nacionálně socialistické hnutí). NSM má ve znaku americkou vlajku doplněnou hákovým křížem a členové této organizace na své srazy standardně chodí v uniformách SA. Mezi dalšími skupinami, které se účastnily demonstrace, najdeme například Vanguard America, která na svých stránkách hovoří o "fašismu jakožto dalším kroku pro Ameriku", případně varuje před "mezinárodním Židem". Posledním, koho stojí za to zmínit, že se účastnil demonstrace v Charlottesville, není nikdo jiný než Ku-Klux-Klan.

Jak je vidět, v tomto případě je označení "neonacisté" poměrně na místě. Jak se tedy mohlo stát, že se najde někdo, kdo tvrdí, že o žádné neonacisty nejde? Pokud necháme stranou internetové diskutéry, kteří debatují o věcech, o kterých nic neví, zůstanou nám v zásadě dvě skupiny. První z nich tvoří samotní neonacisté, kteří se dlouhodobě snaží dosáhnout toho, aby za neonacisty nebyli označováni. Přece jen je v politické soutěži nálepka neonacisty pořád poměrně stigmatizující. Zde je kořen většiny tvrzení, která se objevují zejména na sociálních sítích, jako například: "Žádní neonacisté neexistují, všechno je to mediální podvod", nebo "Žádní neonacisté - jen normální bílí lidé, kteří už mají dost politické korektnosti", případně "Žádní neonacisté - to, že máte bílou barvu, z vás dnes hned dělá nejhoršího extremistu" a další. Jak se ukazuje, je to poměrně dobrá taktika. Proč? Protože tu druhou skupinu představují přesně lidé, kteří na tenhle špek skočili a kteří ve své frustraci ze současného systému jdou tak daleko, že popírají očividné.

To se poměrně dobře ukáže na několika momentech z demonstrace "Unite the Right". První střet mezi demonstranty a jejich odpůrci přišel večer 11. srpna, když několik set lidí z tábora Alt-Right pochodovalo s pochodněmi kampusem Virginské univerzity, kde na ně čekalo zhruba dvacet protestujících u sochy Thomase Jeffersona. Demonstranti skupinku protestujících obklíčili a došlo k verbálním i fyzickým útokům. Během celého pochodu pak demonstranti provolávali hesla, včetně nacistického "Krev a půda", případně "Židé nás nenahradí". Během hlavní demonstrace 12. srpna pak byla k vidění řada demonstrantů hajlujících, nesoucích prapory s hákovým křížem či trička s citáty Adolfa Hitlera. Podle svědků za rozpoutáním násilností stály právě skupiny neonacistů, které nakonec vyvrcholily útokem Jamese Alexe Fieldse Jr.