Dálnice, kamiony, do toho! skanduje budoucí křižovatka Evropy

Daru a prokletí výhodné zeměpisné polohy se nezbavíme.

Pár informací ke kamionům na našich cestách:

1. Silniční nákladní doprava za první tři měsíce roku stoupla o devět procent, oznámilo ministerstvo. Je to zásluhou - kdo žije u rušné silnice, řekl by možná spíš vinou - hlavně tuzemských náklaďáků, které přepravují víc zboží a taky písku, betonu, dřeva, protože hospodářství úspěšně pospíchá vzhůru.

2. Ministr Ťok chce snížit maximální povolenou tíhu nákladu ze 48 na 42 tun (to je průměr v zemích EU), jelikož auta huntují vozovku, a navíc jezdí přetížená, což se ale nestíhá kontrolovat a trestat. Majitelé kamionů jsou pochopitelně proti, protože by se jim podnikání mohlo prodražit.

3. Jízda kamionů je na českých silnicích o prázdninách zakázána 19 hodin týdně. V Německu a na Slovensku 35 hodin, v Polsku 38 hodin (týká se to jen aut nad 12 tun), v Rakousku 31 hodin (celoročně; navíc vozidla, která nemají certifikát nízké hlučnosti, nesmí na silnice mezi 22. a 5. hodinou ranní).

4. Dennodenně, to není česká specialita, slyšíme zprávy o nehodách kamionů, které stojí zdraví, peníze a čas a nervy v zablokované dopravě. Vedlejší účinky prosperující kamionové přepravy sdílíme v různé míře všichni; což je v zemi, která se pomalu, ale jistě mění na velkosklad střední Evropy, zlověstná zpráva. Provoz kamionů je potřeba ve veřejném zájmu tlumit; navíc když slíbené nové dálnice budou znamenat i pozvánku pro nové náklaďáky.

Všeruby a Zdiby na stejné lodi

Chatrná dálniční síť znamená problém, ale z jiného úhlu i kliku. Kdyby malou zemi uprostřed Evropy pokryla pavučina hustoty Německa, dají si tu sraz auta a kamiony ze všech světových stran. Ze zeměpisných souřadnic nás nikdo neodnese, takže se nákladní Evropa sjede na Pražském okruhu a slova jako "kolaps" dostanou úplně jinou dimenzi. Dálnice nejsou (jen) požehnání. Staví se do značné míry kvůli kamionům. Výsledky jsou rozporuplné.

Ve Všerubech na Domažlicku, kde stojí přechod do Bavorska, jsou z kamionů zoufalí. Na českém území poblíž žádná dálnice nevede, není kam je odvést, i hlavní silnice přes Babylon je plná. "Po vstupu do Schengenu sem míří kamiony z celé Evropy, bez omezení nákladu," stěžoval si vloni starosta Václav Bernard. Od roku 2015 je kromě toho opravená silnice číslo 190 podél hranic, kudy si krátí cestu kamiony do Mnichova.

Ve Zdibech u Prahy a ve Rtyni nad Bílinou jsou z kamionů zoufalí. Obce leží u dálnice D8, podél které rostou nové sklady a tovární haly, kam nákladní auta zajíždějí ve velkém. Kamionům tudy - tak jako ostatním autům - vede pohodlná cesta směr Německo.

Nedaleko Prahy má vzniknout středoevropský sklad automobilky Daimler, dvakrát větší než superhala Amazonu u Dobrovíze. A u Zdib, kde už haly jsou, plánuje investor další dvě na ploše 76 tisíc metrů čtverečních. U Rtyně jde o území o rozloze 322 tisíc metrů čtverečních a o zamýšlených sedm objektů. Lidem se nelíbí zábor orné půdy, nárůst dopravy, hluku, emisí a poškození krajiny.

Ve Všerubech šílí, protože tam dálnice není. Ve Zdibech šílí v důsledku toho, že tam dálnice je. A teď si můžeme vybrat.

Daru a prokletí výhodné zeměpisné polohy se nezbavíme. Křižovatku Evropy z mapy nepřestěhujeme. Takže jde o to, neskandovat tupě dálnice, dálnice, dálnice, ale soukromou silniční a hlavně kamionovou dopravu taky přijatelným a promyšleným způsobem znevýhodňovat. Už teď, i v budoucnosti, až ty slavné dálnice budou stát. Měl by to být jeden ze stěžejních úkolů politiky. Předpokládá pochopení problému v souvislostech, schopnost vyvažovat různorodé zájmy a odvahu rozhodovat. Vloni před volbami se o něm na celostátní úrovni téměř mlčelo!

Samozřejmě nestačí jen vymyslet zákaz a vztyčit dopravní značku. Například nad argumentem, že když klesne úředně povolená maximální hmotnost, bude kamionů - o něco lehčích - jezdit ještě víc, stojí za to přemýšlet. Takže jak?