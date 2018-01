Debata v Rudolfinu: Nikdo drtivě nevyhrál. Drahoš je čas budoucí, Zeman minulý

před 10 hodinami

Profesor lehce lepší, chvílemi však vypadal jako žák u zkoušky. Prezident převtělený v bohyni trpělivosti vícekrát sklouzl do defenzivy.

Ve čtvrtek večer proběhla druhá debata Miloše Zemana s Jiřím Drahošem, poslední střet před druhým kolem přímé volby. V pražském Rudolfinu pod taktovkou Světlany Witowské, moderátorky České televize, se debatovalo, nesledovali jsme pseudoshow či pouliční rvačku. Obrovský rozdíl oproti duelu na Primě.

Viděli jsme úplně jiného Drahoše. Neřeční tak dobře jako Zeman, a přece v Rudolfinu udával tempo, útočil, byl minimálně v první půli o dost lepší. Ve skutečné debatě měl lehčí pozici než prezident, za nímž se táhne mnoho chyb, nasákl papalášstvím a obklopil se nedůvěryhodnými lidmi. Profesor mluvil lépe než na Primě, byl suverénnější, i když ne suverénní. Rychle se učí.

Proměnu předvedl i Zeman. Zahrál téměř dokonale pokorného politika. Jen jednou mu ujely nervy, neovládl se a řekl, že počká, "až pan Drahoš přestane povykovat". Byl však ihned zaražen Witowskou. Ta se ho mimo jiné ptala, proč mluví na veřejnosti sprostě. Řekl: "Je to moje chyba, několikrát jsem se za to omluvil…" O voliče skutečně bojoval, jinak by nic tak sebekritického nevyslovil.

Zeman v téhle debatě necílil na své skalní voliče, ty má jisté, pokoušel se klidným, ospalým tónem lákat nerozhodnuté.

Do Rudolfina přišlo jiné obecenstvo než do Hudebního divadla v Karlíně, přítomní se chovali nesrovnatelně slušněji. Toto prostředí lépe vyhovovalo Drahošovi a sedativně působilo na Zemana, zpomalovalo ho.

Moderátorka se tentokrát skutečně ptala, stála o odpovědi a hledala je. Světlana Witowská obstála velmi dobře. Na přetřes přišel jak bývalý šéf kampaně Jakub Kleindienst, sporná postava z týmu Drahoše spojovaná s maléry Davida Ratha, tak dva klíčoví muži Miloše Zemana, tedy poradce s vazbami na Rusko Martin Nejedlý a kancléř Vratislav Mynář. Zeman se musel několikrát bránit, což není jeho silná stránka, raději útočí.

Debatovalo se tentokrát i o penězích na kampaň, prezident přinesl seznam lidí, kteří údajně přispěli na účet Přátel Miloše Zemana: "Jako gesto dobré vůle jsem vám nabídl seznam sponzorů," řekl Drahošovi a pak četl jména, která zdrcující většině posluchačů vůbec nic neřeknou. Proč je nesdělil už dávno? Proč je vůbec sponzorován skrze Přátele?

Slabá chvíle profesora Drahoše: z nějakého veřejnosti nepochopitelného důvodu odmítá říct, koho by si na Hrad vzal jako kancléře a mluvčího. Brání se tomu jak malý kluk trhání osmičky, ztrácí důvěryhodnost, divák nevěří, že si ještě nevybral.

Jedeme Dál versus Mašírujeme Zpátky

Zeman plaval při vysvětlování neprověrky kancléře Mynáře. Nejbližší spolupracovníci jsou jeho slabinou. Experti na bezpečnost se nestačili divit, že tento příjemce zpráv od tajných služeb, které údajně čte, mluví o Vojenském obranném zpravodajství, ač toto už 13 let neexistuje (od roku 2005 máme zreorganizované Vojenské zpravodajství).

Prezident opět obhajoval Východ: "Dnešní Rusko díky tomu, že jsme součástí NATO a že jsme součástí Evropské unie, není pro Českou republiku bezpečnostní riziko," řekl. Na to Drahoš: "Ruská vojenská doktrína označuje za hlavního nepřítele Severoatlantickou alianci, pokud to Miloš Zeman neví, tak mu to připomínám, my jsme členem Severoatlantické aliance, je logické, že ruské tajné služby u nás budou vyvíjet iniciativu."

Zeman si neodpustil podpásovku, Drahoš podle něj řekl, že jedním ze dvou politiků, kterým sám důvěřuje, je Miroslav Kalousek. Profesor to odmítl. Jeho výrok zněl ve skutečnosti jinak: "Velmi korektní vztahy jsem míval s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, byť byl ministrem ve vládách, které Akademii věd příliš nepřály. Na Kalouskovi jsem si vážil, že cokoli slíbil, spolehlivě dodržel."

Tato Zemanova podpásovka má svůj další rozměr: po sítích je již několik dní šířena fake news tvrdící, že Drahoš z Kalouska udělá premiéra. Lež, která může ve finále kampaně zabrat.

Kdo vyhrál? Jiří Drahoš se hodně zlepšil, chvílemi však vypadal jako žák u zkoušky. Měl "navrčená" sdělení, která opakoval (není politickým nováčkem). Byl aktivnější, víc reagoval na soupeře. Miloš Zeman se zase převtělil v bohyni trpělivosti promlouvající poučným tónem. Působil státnicky, vícekrát se ocitl v defenzivě.

Jeden vítěz z debaty ČT však vzešel, moderátorka Světlana Witowská. Zeman Drahoše nerozdrtil, Drahoš Zemana neposlal na Vysočinu. Ani jeden soupeřovi neodloudil rozhodnuté voliče. Zemanovi po všech jeho bonmotech a sprostých slovech těžko lidé zbaští onu hranou státnickost. Bylo jasné, že nasadil masku.

Drahoš postrádá suverenitu, ale působí živěji, aktivněji, udával tón debaty. Odhaduji, že mírně zvítězil, řekněme v poměru 1,2 ku 1,0. Pokud volič myslí na budoucnost, na dalších pět let, Drahoš je vhodnější. JD se dá chápat jako Jedeme Dál, zatímco MZ jako Mašírujeme Zpátky.