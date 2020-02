Demokraté si v USA osedlali černou labuť koronaviru. Je to jak vystřižené z Trumpa

Nejúspěšnější z byznysmenů, největší z prezidentů, člověk bohem seslaný, takový je ve svém vlastním podání Trump. V prevenci proti šíření koronaviru v USA teď bude mít šanci prokázat, že je opravdu mužem na svém místě.

Člověk to má před očima úplně jako výjev z wagnerovské opery. V pozadí vidíme Bílý dům, na jedné straně scény stojí zeširoka rozkročen mohutný, nahoře oranžový a žlutý Donald Trump. Jeho odhodlaná árie "Four more years" ale spadne do nejisté tóniny a pak se zcela vytratí, když z opačného portálu vyjede na scénu obrovská černá labuť. A na jejím hřbetě, polovztyčený v sedle s modrým nápisem "Bernie 2020", přehluší Trumpa obrýlený muž ve frygické čapce.

"Koronavirus, pandemie, revoluce, svrhněte tyrana," otřásá se scéna jeho hlaholem. A nic nevadí, že Bernie ráčkuje. Trump se nespokojeně mračí, tohle nečekal. Chce ho snad ten drzý chlapík Sanders, bláznivý Bernie, porazit jeho vlastními zbraněmi?

A nečekal to nikdo. Když se na konci loňského roku sestavovaly výhledy na rok 2020, co se pravděpodobně stane, a co nás naopak může překvapit, pandemie v nich nebyla. Ale koronavirus je tady, houpe světovou ekonomikou, tržní oběhy se zpomalují, akciové trhy oscilují. A může se stát, že tahle černá labuť se nabourá také do amerických prezidentských voleb.

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020

Až se oteplí, vše se vyřeší

Přesněji řečeno, už se to děje. "Málo a pozdě", too little too late, napadají demokraté prezidenta Trumpa a jeho administrativu za dosavadní reakci na nebezpečí koronaviru. Když Trumpova vláda v pondělí požádala Kongres o 2,8 miliardy dolarů na preventivní opatření, vyhlásila demokratická předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová, že prezidentova "žádost je dalece opožděná a zcela nedostatečná vzhledem k rozsahu nouzové situace". Na rozdíl prý od prezidenta Baracka Obamy, který před ebolou v roce 2014 jednal včas a hned z první si řekl o šest miliard dolarů.

V úterní televizní debatě demokratických kandidátů, z nichž jeden se stane Trumpovým soupeřem do listopadových prezidentských voleb, pak tohle téma také zvonilo. A zvonit muselo i Trumpovi v uších, i když byl zrovna tisíce mil daleko, na návštěvě v Indii. V souvislosti s koronavirem toho na jeho adresu v televizní debatě zaznělo dost a demokraté si dávali záležet, aby to nešlo přeslechnout.

Like so much else, the Trump administration’s bungled response to the coronavirus outbreak is a mess. As president, I will lead a competent administration prepared to combat outbreaks—because our public health, economy, and national security depend on it. — Elizabeth Warren (@ewarren) February 25, 2020

Trump osekal rozpočet amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), tedy organizace, která by teď měla stát v první linii ochrany před rozmachem viru v USA. Peníze zkrátil i dalším špičkovým lékařským a vědeckým institucím (například Národnímu úřadu zdraví - NIH), které by se teď rovněž měly sešikovat k obraně Američanů.

Navíc se Trumpovi nyní vrací jeho špatné vztahy se spojenci a také jeho problematická politika s Čínou, a Spojené státy budou kvůli tomu jen vystaveny většímu nebezpečí, když Bílý dům teď neví, jaká je v Číně i jinde skutečná situace. A hlavně, Trump nemá ani páru, čemu jeho země a Američané čelí, vždyť před dvěma týdny prohlásil, že "někdy v dubnu, až se trochu oteplí", koronavirus sám od sebe "zázračně zmizí".

Ďábel Barack Husajn Obama

Ta poslední citace je autentická, to Trump skutečně řekl, jinak si ovšem demokraté svá výše uvedená "fakta", kterými argumentovali v úterní debatě, hodně přibarvují, "spinují" proti prezidentovi. A populární rozhlasový moderátor Rush Limbaugh, kterému Trumpovi voliči čtou ze rtů, má pravdu, když říká, že "pro demokraty se stává koronavirus další zbraní, jak sundat Donalda Trumpa". Rushův dovětek, že koronavirus je jen "běžné nachlazení", je už sice diskutabilní, ale jinak udeřil hřebíček na hlavičku - demokraté se skutečně snaží použít koronavirus jako ostrou munici proti Trumpovi.

Jenže, milý Rushi, upřímně, jsi překvapen? Vždyť demokraté jen dávají Trumpovi ochutnat jeho vlastní medicínu. Co je v politice lepší než strach? Snad už jen to, když navíc ukážeš na někoho, kdo se tomu nebezpečí nebrání, nebo mu dokonce pomáhá, a tím se také stává hrozbou a nepřítelem.

Jedním z Trumpových vítězných nástrojů v prezidentské kampani 2016 byl strach. Například z ilegálních imigrantů. V Trumpově podání ovšem z nebezpečných barbarů, kteří do Ameriky přinášejí "drogy, násilí a zločinnost", přicházejí do USA "znásilňovat naše ženy". "Build the wall," skandovalo se na Trumpových předvolebních shromážděních. "Zeď" se stala symbolem zášti, projevem strachu ze všeho cizorodého, co tady doma nechceme.

A viníci? Slabí demokraté, kteří nechávají "otevřené hranice" a jsou pro nezodpovědnou, nebezpečnou "amnestii", když by části imigrantů výhledově otevřeli možnost k získání občanství. A nejhorším ďáblem byl "Barack Husajn Obama", jak Trump rád citoval celé jméno demokratického prezidenta. Protože, abychom si rozuměli, moji milí voliči, na tom chlapíkovi je něco podezřelého, a nedivte se, že do naší země pustí kdekoho a kdeco!

Nadmíru dobré akciové trhy

Trumpova kampaň strachu v sobě měla jeden podstatný reálný opěrný bod. Demokraté v letech předtím podcenili, že imigranti, především jednolitý hispánský proud, se pro část Američanů skutečně stali zdrojem nejistoty. Cítí se ekonomicky a kulturně ohroženi a nelze to odbýt konstatováním, ať si zvyknou, že Amerika se prostě mění. Trump ovšem pak mistrně využil toho, že i ve Spojených státech se imigrantů často nejvíce bojí tam, kde prakticky žádní nejsou. A ukoval si ze strachu, v kterém si voliči řeší jiné problémy, jeden z klíčů do Bílého domu.

Útok demokratů na Trumpa s koronavirem je postavený stejně. Uvnitř jejich kokonu strachu z koronaviru, který teď budou umně a uměle nabalovat, je také pevné jádro. Je jím "důvěryhodnost prezidenta", pro kterého jsou fakta a čísla jen velmi přibližnou věcí, fikce je zaměnitelná s realitou. Trump práší, jak dýchá.

"Jsme ohromně úspěšní, ohromně úspěšní, zdaleka více, než by si mnozí mysleli," prohlašoval prezident Trump ve středu na tiskovce, když mluvil o připravenosti své vlády na možné šíření viru v USA. Může to být pravda, ale možná si prostě jen vymýšlí, protože všechno, na co sáhne, je v jeho podání zlato.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

Například akciové trhy, jejichž vzestup pravidelně cituje jako důkaz svého úžasného vládnutí. Ještě v pondělí psal na Twitter, že akciové trhy podle něho vypadají "velmi dobře". Well, možná to bylo tím, že v Indii byl v čase fázově posunut, ale v New Yorku mezitím akcie od pondělí setrvale prudce klesají. A viděno tedy jeho vlastním měřítkem, tak Wall Street na prezidentova uklidňující slova moc nedá, Wall Street se koronaviru bojí.

Demokraté osedlali Trumpův strach

Demokraté si osedlali černou labuť strachu a jedou na ní proti Trumpovi. Proti "obrovskému géniovi," jak ho v úterní debatě právě v souvislosti s prevencí proti možnému šíření viru posměšně nazval Bernie Sanders. Byl to sice "cheap shot", ale pro svůj laciný políček si Bernie jen vypůjčil Trumpova vlastní slova.

Velmi stabilní génius, nejúspěšnější z byznysmenů, největší z prezidentů, člověk bohem seslaný, takový je ve svém vlastním podání Trump. Teď bude mít šanci prokázat, že je opravdu mužem na svém místě.

A že demokraté mezitím budou dělat vše pro to, aby to vypadalo, že situaci nezvládá, že budou ve své politické kádince pečlivě kultivovat zhoubnou kulturu strachu? Tak to bude jen jako vystřižené z Trumpovy učebnice.