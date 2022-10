Dezinformace ničí národ a vláda nedělá nic. Rakušan chce na vsi vylepovat nástěnky

Už loni a předloni a předpředloni, už dávno bylo naprosto jasné, že se Česko neobejde bez inteligentní, aktivní obrany proti dezinformacím.

Ministr vnitra a místopředseda vlády Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, vnímá dezinformace a hybridní válku jako "obrovitánská nebezpečí", která podle něj Česko dosud ignorovalo. Řekl to v rozhovoru pro Hospodářské noviny. To je samozřejmě dobře, že to tak člen vlády vnímá. Jen připomenu, že se ministrem stal 17. prosince 2021, skoro před rokem.

Na začátku loňského listopadu 2021 jsem napsal: "U nás v podstatě žádná antidezinformační kampaň neexistuje. Na ministerstvu vnitra je zřízeno Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), na stránkách ministerstva ho nevidíte, v rubrice O nás někde dole najdete CTHH a zase ještě níž najdete rubriku Ke stažení - RESIST: příručka pro boj s dezinformacemi, velmi obecné poučky. Vlastně je to celé úplně absurdní. Naprosto, ale naprosto chybí masivní antidezinformační kampaň. Chytrá, zacílená na jednotlivé skupiny odpíračů očkování, ale samozřejmě i na řadu dalších lží."

Za ten skoro celý uplynulý rok se dezinformace a dezinformátoři posunuli, hlavním tématem už nejsou vládní akce proti šíření covidu, masivní očkování a ochrana dýchacích cest, ale ruská agrese, pomoc Ukrajině, pomoc uprchlíkům, či "vina" NATO. Manipulátoři a šiřitelé lží i polopravd dnes svolávají demonstrace, obracejí účastníky proti vládě, proti EU a NATO, snaží se válečného zločince Putina představit jako partnera, který má zájem na míru.

Za ten rok taky vidíme, že vláda proti dezinformacím nedělá nic. Jedna změna však přece jen nastala - už je nešíří premiér a už je nešíří ministři. To je samozřejmě dobrý posun, minulý předseda vlády dezinformace šířil, využíval jich a i dnes s různými manipulacemi zdatně pracuje - rozhlašuje například, že nemáme Ukrajině posílat zbraně a pomáhat místo toho "našim lidem", tedy ne ukrajinským uprchlíkům. Jistá změna k lepšímu tedy nastala. Je to však strašně málo, dezinformace se nebržděně šíří, zasahují masu českých občanů.

Rakušan mluví o "mixu obrovitánských nebezpečí" a říká: "V Česku se k tomu přidává ještě jeden faktor - podcenění dlouhodobě existujících moderních hrozeb. Česko je absolutně ignorovalo, jen nevím, jestli z blažené nevědomosti nebo z neporozumění dění v mezinárodním prostoru. To, že nejsme připraveni na dezinformační kampaně, vyplývá také z analýzy, kterou jsem si nechal udělat na ministerstvu. Jsme proti nim skutečně nazí. K tomu se přidávají hybridní hrozby a dlouhodobé zájmy Ruské federace ovlivňovat dění v Česku. Ale to nezačalo ukrajinskou krizí. To teď pouze eskaluje a dále eskalovat bude. Jenom jsme na to nereagovali. Ovšem teď se musíme podívat ne na lidi, kteří chodí na ty demonstrace, ale na ty, kteří stojí na pódiu."

Nástroj Putinovy války si tu dělá, co chce, nikdo ho nebrzdí

Média včetně Aktuálně.cz se na organizátory dávno podívala a výsledkem toho pohledu je šokovaný údiv, že tihle lidé u nás mohou svolávat demonstrace a že jim někdo věří. Zároveň připomenu, že věta "Česko moderní hrozby absolutně ignorovalo" nesedí. Ignoroval je takřka úplně stát, ale neignorovaly a neignorují je občanské skupiny jako Čeští elfové, kteří poskytují pravidelný monitoring českých dezinfowebů. A nejen oni, je to však stále velmi málo.

Rakušan vyjmenovává známé aktéry a účastníky demonstrací, poslance Jaroslava Foldynu (SPD), extrémní komunisty typu Josefa Skály, lidi, kteří za poslední dva roky protestovali proti všemu, profesionální manipulátory. Říká: "A z toho mám strach." Načež vyjmenuje celý "mix" domácích i zahraničních krizí a řekne: "Toto je výbušný koktejl, který manipulátorům výrazně nahrává."

Je zoufalé to poslouchat. Rakušan, tedy i vláda, to všechno ví, ale my nevidíme, že by s tím něco dělali. Chápu, že ministři řeší jeden malér za druhým, že řeší obří dluh, že čelí Babišově a Okamurově smrtícímu populismu, že musí řešit ceny energií, uprchlíky, svoje kauzy… Jenomže dezinformace se staly nástrojem Putinovy války, rozbíjejí českou společnost, dělají z lidí blbce, kteří opakují podstrčené nesmysly. Nejen to, jsou ochotni za ty nesmysly demonstrovat, nesmysly typu "válku vyvolalo NATO", "Ukrajina vždycky patřila Rusku", "neposílat zbraně znamená mír", "Putin je dobrý prezident" dál šířit.

Rakušan odpověděl na otázku, co s tím bude vláda dělat. "Musíme mít opravdu dobrou strategickou komunikaci. A několikrát jsem už řekl, že nejsem spokojený s tím, jak to teď probíhá. Nebavím se o jednotlivých ministerstvech, ale o tom, že strategická komunikace vlády byla doteď nulová…" Stěžuje si, že předchozí vláda proti dezinformacím nevytvořila žádné struktury a analýzy. Něco se prý tedy ti noví pokusili udělat, "ale výstupy v této turbulentní době nejsou dostatečné. Na ministerstvu vnitra jsme zřídili vlastní pracovní skupinu KRIT - Krizový informační tým, který sesbíral největší machry na krizovou komunikaci v Česku".

Vláda vládne skoro rok a Hamlet by řekl "slova, slova, slova…". Už loni a předloni a předpředloni, už dlouho bylo přece naprosto jasné, že se Česko neobejde bez aktivní obrany proti dezinformacím. Chápu, že Rakušan řešil stranické maléry včetně kauzy Dozimetr, ale tohle mělo začít fungovat letos v lednu, masivní antidezinformační kampaň měl mít připravenu letos v lednu, hned ji spustit.

Až demonstrace 70 tisíc lidí je vyděsila, do té doby byl klídek

Teď dělají analýzy? Až po demonstraci 70 tisíc lidí? Po roce slyšíme, že "nemáme vybudované dostatečné obranné struktury", nemáme ale spíš žádné. Je to skutečně k pláči. Slabá vláda, nepřipravení ministři neposlouchající experty.

Co tedy dělají? Rakušan: "… neděláme jen analýzy. Z naší analýzy vyplynula série úkolů, které teď nemůžu zveřejnit, protože je musí projednat Bezpečnostní rada státu. Jsou tam uvedené i jednotlivé resorty a jaké struktury musí vybudovat, případně kdo a jakou zodpovědnost bude nést." - Upřímně nerozumím, proč by ministr nemohl načrtnout základní linii, jak se dezinformacím bránit, co je na tom proboha tajného? Nikdo z něj netahá věty o tajných službách, chceme vidět jasné, veřejné kroky. Veřejná vystoupení Fialy a dalších, kteří budou pravidelně, chytře a cíleně vyvracet ruské lži.

Rakušan nás zaplavuje obecnými frázemi typu "všichni dezinformátoři v zemi řvou, že jsem vrchní cenzor na ministerstvu vnitra, já jsem ale liberál a jakékoliv cenzurování je mi cizí". A dál "ve chvíli, kdy tady budou existovat weby nebo informace, které budou ohrožovat bezpečnostní zájmy této země, pak musíme být schopni reagovat a musí být na to přizpůsobena i legislativa". Hmm, ty weby a ti lidé tady existují dlouho, ta "chvíle" nastala dávno a schopni reagovat dosud nejsou.

Jaká opatření tedy plánují v blízké době? Rakušan: "Za prvé, krizová komunikace nemá patřit jen Úřadu vlády, ale je to věc meziresortní. Každé z klíčových ministerstev musí dávat lidem jednoduché informační kampaně. Na ministerstvu vnitra jsme třeba ve skupině KRIT naplánovali využívání běžných nástěnek v městech a obcích. Stát musí i touto primitivní formou komunikovat s lidmi také v nejodlehlejších místech…"

Takhle to jede dál. Takže budeme mít vylepené nástěnky na vesnici a vedle bude buď Babiš v obytňáku, nebo Okamura křičet, že vláda nic nedělá a že nemáme podporovat Ukrajinu. Nechce se tomu věřit. Vládní poslanci odmítli obměnit Radu České televize. (K tomu jen poznamenám, že polská veřejnoprávní televize dává u Putina titulek: "Válečný zločinec, vůdce ruského režimu.") Naši ministři a jejich mluvčí neumějí precizně vysvětlit systém pomoci lidem ohroženým chudobou, neumějí vysvětlit, jak nebezpečné by bylo, kdyby Rusové dobyli Ukrajinu, ale bude to na nástěnkách. V době sociálních sítí, internetu, televize, rádia to bude na nástěnkách. Sami se nezvednou a za lidmi nepojedou. To dělají jen před volbami, jinak nemají čas.

V době, kdy máme prezidenta, který tu celé roky podporoval "přítele Putina" a dál podporuje "přítele Si", vláda ani nebyla s to postavit svého jasného prezidentského kandidáta. Přitom prezident Zeman byl v Česku jedním z hlavních dezinformátorů. Proti lži se musí bojovat odshora, prezident - slovenská prezidentka Čaputová to dělá -, ministři, poslanci, senátoři, denně, denně, denně. Jako to dělá denně Babiš.

Poznámka na závěr, jež se může jevit jako mimózní. Je důležité mít ministry, kteří neřeší problémy svoje - jako Pavel Blažek - a problémy svoje a svých straníků - jako Vít Rakušan. Pak totiž stačí pracovat na tom hlavním, co nás dusí a ničí. Stojíme proti největší dezinformační velmoci světa, ale vláda bude vylepovat nástěnky na návsích.

Visegradský jezdec: Lidé z Václaváku jsou semletí propagandou. Pro ně není cesta zpět