Díky Miloši Vystrčilovi známe pravdu o prezidentově stavu. I o podlosti jeho okolí

Pokud teď Miloš Zeman není s to vykonávat své pravomoci, musí jich být na potřebnou dobu zbaven. V zájmu veřejném i svém.

Po dlouhé nejistotě máme jasno: podle názoru Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) není Miloš Zeman v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Řečeno jinak svoje pravomoci. Prognóza prezidentova zdravotního stavu je navíc dle jeho lékařů krajně nejistá. Stejně jako možnost, že by se v řádu týdnů mohl vrátit k výkonu svého úřadu. Oznámil to předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který si zprávu vyžádal od Ústřední vojenské nemocnice, kde je nyní hlava státu hospitalizována.

O čem se příliš nemluví a nepíše: profesor Zavoral, prezidentův ošetřující lékař, je povinen chránit svého pacienta. Když napíše, že "není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti", znamená to, že Zemana může doslova ohrožovat na životě, pokud by jej někdo k něčemu takovému nutil. Zavoral si zjevně již minulý týden uvědomil, jaké nebezpečí pro jeho pacienta znamená hradní kancléř Vratislav Mynář a další členové hradního týmu.

Nacházíme se v mimořádně proměnné situaci těsně po volbách, kdy má prezident důležitou roli. Obvykle se stává moderátorem jednání (neústavním, zvykovým), svolává sněmovnu, jmenuje premiéra i ministry. Je také vrchním velitelem ozbrojených sil, dává milosti, jmenuje soudce. Pokud teď Miloš Zeman není s to své pravomoci vykonávat, musí jich být na potřebnou dobu zbaven. V zájmu veřejném i svém.

Příklad. Ve středu 13. října ráno byl Vratislav Mynář vyrozuměn ošetřujícím lékařem, že Zeman není ve stavu, aby se mohl věnovat jakýmkoli pracovním záležitostem. Přesto kancléř o den později k prezidentovi bez vědomí nemocničního personálu přivedl předsedu sněmovny Radka Vondráčka (ANO), aby si odtamtud odnesl prezidentem parafovaný dokument. Podepsal jej však člověk, který dle názoru lékařů tou dobou už nebyl něčeho takového schopen…

Těsně před vystoupením Miloše Vystrčila premiér Babiš (ANO) řekl v Radiožurnálu, že momentálně prezidenta "na nic nepotřebujeme" a že proto nechápe snahu předsedy Senátu získat informace o Zemanově stavu. Jako by se předseda vlády bál, že ztratí svého spojence a nejedná kvůli tomu v našem zájmu, dokonce ani v tom Zemanově.

Nechutná hradní hra

Co bude nyní následovat? Obě komory parlamentu by se měly během úterka sejít a hlasovat o aktivování článku 66 ústavy, který pojednává o dočasném odejmutí pravomocí nemocnému prezidentovi. Tedy nikoli o tom, že by byl zbaven funkce. Potíž je v tom, že současná sněmovna končí už 20. října, nová se sejde až 8. listopadu. Není teda jasné, zda se hlasování stihne v příštích dvou dnech.

Za pozornost ale nyní stojí také to, co se dělo a děje na Hradě. Je zjevné, že Mynář a spol. veřejnosti lhali a uváděli ji v omyl. Předstírali, že prezident je schopen pracovat i v době, kdy už od lékařů věděli opak. Toto nebezpečné, podlé jednání by nemělo zůstat bez odezvy. Není možné, aby trestně stíhaný lhář dál vykonával funkci kancléře nejvyššího ústavního činitele.

Další moment celé věci: jediný z ústavních činitelů, který byl ochoten pátrat po tom, zda je prezident schopen vykonávat svůj úřad, byl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zájem nejevil premiér ani předseda sněmovny, to je mimořádně vážné.

Miloš Vystrčil se tak nyní bude muset zřejmě pravidelně tázat ÚVN a profesora Zavorala, v jakém stavu se prezident nalézá. Pokud by se nelepšil, nevracel do normálu, nastal by čas odvolat jej z funkce.

To by mohlo být momentálně výhodné pro Andreje Babiše. Pokud se chystá kandidovat na Hrad, je pro něj výhodné zůstat sedět ve Strakově akademii co nejdéle - dokud je maximálně vidět, má větší šanci uspět.

Poslední poznámka. Do hry kolem stavu Miloše Zemana se zapojila i jeho žena Ivana. 14. října řekla na tiskové konferenci: "Spekulace o diagnózách a prognózách považuji přinejmenším za velmi neetické. Zdraví každého člověka je citlivá a vážná věc. Jistě i vy jste se setkali ve svém okolí mezi svými blízkými s někým, kdo nečekaně onemocněl, a měli jste o něj přirozené obavy a přáli jste si, aby se brzy vyléčil." - Pokud má o manžela takovou starost, je nepochopitelné, že na Mynářovo divadlo přistoupila, že se nesnaží svého muže dostat pryč z Hradu, do naprostého klidu.

