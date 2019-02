Dluhy za mobil: běžný provoz. K drahým datům navrch pokuta za chudobu

Kulantnější nabídky operátorů by mimo jiné usnadnily cestu z dluhových pastí.

Češi s nejnižším čistým příjmem - do deseti tisíc korun měsíčně - platí lehce nadprůměrné účty za mobil, ukázaly statistiky České spořitelny. Podle nich existuje něco jako "pokuta za chudobu": Výdaje za mobilní služby normálně stoupají spolu s příjmy (bohatší utratí víc), pro ty nejchudší zákazníky to ale neplatí.

Příčinou může být jejich slabší vyjednávací pozice, neznalost možností anebo třeba pracovní pozice, která neumožňuje vyřizovat své soukromé záležitosti na služebním počítači nebo telefonu. (Třeba lesní dělník.)

Lidé s příjmy do 10 tisíc platí průměrně 684 korun měsíčně. Ti, kdo berou 10 až 20 tisíc, pak jen 611 korun, a celkový průměr včetně těch nejbohatších klientů dělá 680 korun.

Nejvyšší "pokuta za chudobu" se platí v Ústeckém a Karlovarském kraji. Což jsou zároveň dva kraje s nejvyšším procentem obyvatel v exekuci.

Mezi obě informace se sice nedá položit rovnítko. Ale platí, že kvůli účtům za mobil se chudší (a hlavně ti mladší) lidé zadlužují zcela běžně. Mohou to být malé, krátkodobé půjčky, kusovky, po tisícovkách - při nesplácení i s všeobecně známými exekučními důsledky. Češi dluží mobilním operátorům jednotky miliard.

Mobil bývá i pro lidi s nízkým sociálním statusem nezbytností. Včetně internetu. O. K., nikdo ani chudé lidi nenutí, aby sledovali on-line videa a podobně - ovšem soudit takhle na dálku, co je "potřebné" a co "nadbytečné" používání mobilu, by bylo značně troufalé. Jak zachází s mobilními daty, je každého věc.

Co z toho všeho plyne: Debata o drahých mobilních službách, na čele s daty, má i nedoceňovaný sociální rozměr. Když někdo fabuluje o tom, že mobilní data jsou drahá, protože je lidi málo kupují a chodí na wifinu, je to víc než omyl nebo politická neprozíravost. V kontextu "pokuty za chudobu" jde o neomalenost.

Samozřejmě: osobní odpovědnost za vlastní půjčky a dluhy trvá. Ale velkorysejší, nebo alespoň kulantnější nabídky operátorů by mimo jiné usnadnily cestu z dluhových pastí. Problém drahé mobilní nabídky, to nejsou jen technologie, byznys, rozvoj informační společnosti - ale i sociální otázka prvního řádu.