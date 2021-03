Dostavba Dukovan je rozžhavená tyč, kterou Putin doráží na nahé české tělo

Zeman pracující pro Rusy a proti našim zájmům chápe, že vidina babišovlády se rozpadá, covid jí nepřeje. O to víc tlačí a tlačí, aby Rosatom dostal do hry a nás do maléru.

Některá ohrožení mají neskutečnou setrvačnost. Jedno představuje Rusko, velmoc, kterou řídí prezident Putin. Jeho cílem je neustále zneklidňovat, rozkomíhávat, rozbíjet Evropskou unii a její jednotlivé země, jak silné články (viz intenzivní ruskou dezinformační kampaň v Německu), tak slabé články (když pominu Maďarsko a Slovensko, tak sem patří Česko a kupříkladu tanec okolo dostavby jaderné elektrárny Dukovany). Nenechat na pokoji, stavět občany proti sobě, stavět nás proti unii, stavět prezidenta Zemana proti premiérovi Babišovi, znejišťovat vládu. Jako jedno z největších dráždidel slouží Dukovany.

V zemi, která byla Rusy déle než dvacet let vojensky okupována, to Putin nemá úplně snadné. Svědčí o tom sociologický průzkum, který si pro interní potřebu v listopadu 2020 nechalo agenturou STEM zpracovat české ministerstvo zahraničí. Proti tomu, aby jadernou elektrárnu Dukovany budovalo Rusko (firma Rosatom), stojí 72 procent lidí, velká síla. Jednoznačně pro svěření zakázky Rosatomu je pouhých šest procent dotázaných, malá síla. 78 procent lidí vidí závislost na dovozu paliv a surovin z Ruska do ČR jako hrozbu.

To je řekněme pouze "národně pocitové" hledisko, vycházející nejen z naší neblahé historické zkušenosti, ale i z událostí poslední doby, jako je bitva o sochu maršála Koněva, dezinformační kampaň, ruské pokusy o vraždy svých občanů, sestřelení letu MH 17, okupace Krymu, živení války na Ukrajině atd.

Proti tomu, aby byl Rosatom (ruská státní firma) puštěn do tendru na dostavbu Dukovan se ve svém stanovisku loni postavila pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, ministerstva zahraničí a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Píše toto: "Za optimální a jediný skutečně bezpečný postup pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v souladu s dokumenty schválenými vládou považuje pracovní skupina neoslovit v tendru uchazeče identifikované ve vládních dokumentech jako rizikové. Tento postup pracovní skupina doporučuje." Jednoznačně proti je i demokratická opozice v parlamentu.

Těžko si představit větší sílu, jež Rosatomu (a Číňanům, ale ti jsou zřejmě ze hry) ve vstupu do tendru brání. Jenomže Rusům tohle nevadí, možná naopak, vidí zde ideální příležitost k rozkolu, rozbíjení. Pokud proti této síle (opozice, veřejné mínění plus bezpečnostní složky státu) prosadí Rosatom do tendru, ukážou svoji ničivou sílu, váhu. Poškodí nás v unii. A budou moci českou vládu vydírat, pokud by tendr nedej bůh vyhráli. (Stačí se podívat do Maďarska.)

V této situaci se ukázalo, že ministr průmyslu Karel Havlíček (viz pátrání Aktuálně.cz a Respektu) chce polostátnímu ČEZ nařídit, aby Rosatom plus další tři uchazeče oslovil a zaslal jim zadávací dokumentaci. Havlíčkova finta spočívá v tom, že jakoby nepůjde o oficiální pozvání do tendru. Součástí oslovení Rosatomu bude "bezpečnostní dotazník", v němž budou oslovení muset odpovědět na otázky, které vidí jako problém naše tajné a bezpečnostní služby.

Chudáci, šlape po vás Brusel!

Havlíček: "Oficiální zahájení tendru bude poté, co obdržíme podklady, které od potenciálních účastníků požadujeme. V tuto chvíli zahajujeme proces bezpečnostního posouzení, konečný seznam uchazečů a souhlas se zahájením tendru učiní vláda poté, co bude mít od všech požadované podklady." Už jen ta úvaha, že Rusové otevřeně a poctivě odpoví na položené bezpečnostní otázky, je naprosto absurdní, směšná. Odpoví tak, jak my budeme chtít, slíbí jak kontrolu, tak cenu, jakou my budeme očekávat, jistě. Ale kdo je pak donutí sliby dodržet? My, Česko? Nebo pak poběžíme brečet do Bruselu? Těžko.

Jak může ministr Havlíček předstírat, že je nezávazné, když pošle Rusům pět tisíc stránek zadávací dokumentace? Komu to chce nabulíkovat? Vypadá to vysoce závazně, Rosatom se může soudit, pokud nebude vybrán - a on nemůže, nesmí být vybrán. V tom přece tkví vtip celé věci: Havlíček předstírá, že poslat veškerá technická data Rusům nic neznamená. Ale proč to dělá, když Rusové prostě nemohou být vybráni? Přece stát nepůjde proti všem svým klíčovým bezpečnostním složkám i občanům? Která země by to udělala? Žádná, jedině naprostí šílenci. A pokud to bude rozhodovat soud, jak jinak posoudí fakt, že Rosatom dostal zadávací dokumentaci, než že to bylo oficiální oslovení?

Ministr zahraničí Tomáš Petříček, tedy člen vlády, říká jasně: "Oslovení čtveřice uchazečů o Dukovany takzvaným 'bezpečnostním dotazníkem' je de facto vyhlášením tendru. Nechápu, proč ČEZ a MPO ignorují zprávy bezpečnostních složek našeho státu."

Je tu i další reálná hrozba, o které se dlouho ví: výběrové řízení může zrušit Evropská komise. I toto může být skrytý záměr Rusů. Představme si tu situaci, Havlíček a ČEZ Rosatom osloví, EK řekne ne a už jede přesně to, co Putin potřebuje: křik, že za nás rozhoduje Brusel, že "šlape" po našich národních zájmech (slyším Okamuru, Klause, Zemana).

Stojí za to se na dostavbu Dukovan podívat jako na rozžhavenou ocelovou tyč, kterou bude Rus (pokud bude Rosatom přes veškerá varování osloven) dotírat na nahé české tělo. Mají to dobře, několik tahů napřed vymyšlené. A perfektně používají své české převodové ústrojí, tedy na prvním místě Miloše Rosatom Zemana, na druhém Karla Užitečného I. Havlíčka a na třetím Andreje Já Se Do Toho Jako Nepletu Babiše.

Ano, premiér Babiš loni v listopadu, když viděl masivní odpor bezpečnostních expertů i demokratické opozice, řekl, že o tendru rozhodne příští vláda. To ovšem preference ještě vypadaly o dost jinak. Další okolnost - my vůbec netušíme, pod jak silným tlakem prezidenta Zemana se premiér nalézá. Prezident pracující už zcela nepokrytě, otevřeně pro Rusy a proti našim zájmům taky chápe, že se vidina další babišovlády rozpadá, covid jí nepřeje. A tak tlačí a tlačí, aby Rosatom dostal do hry a nás do maléru.

