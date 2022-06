Dovolí Západ Rusku rozpoutat hladomor? Putin kopíruje Stalina

Pokud Moskvu nezastavíme, ztratíme své nejzákladnější hodnoty. Pohltí je strach a převálcuje bezduché ruské prázdno.

Je vysoce pravděpodobné, že se Vladimiru Putinovi podaří vyvolat světovou potravinovou krizi, hladomor a nepokoje v chudých zemích na severu Afriky a na Blízkém východě. Dokáže to, pokud mu v tom Západ nezabrání.

Ruští vojáci blokují miliony tun pšenice a dalších plodin v ukrajinských přístavech. Na světových trzích prudce vzrostly ceny obilí, jedlých olejů, pohonných hmot a hnojiv. Rusko a Ukrajina zajišťují téměř třetinu světových dodávek pšenice, Rusko je také vývozcem hnojiv a Ukrajina je vývozcem kukuřice a slunečnicového oleje. Toto úterý se kvůli hrozbě hladomoru účastnil jednání evropských premiérů a prezidentů na summitu EU o Ukrajině předseda Africké unie Macky Sall. Pokouší se s evropskými lídry najít cestu, jak z Ukrajiny dodat dostatek potravin pro zmíněné africké země.

Na summitu vystoupil i český premiér Petr Fiala (ODS). Mluvil o důsledcích ruské blokády ukrajinského obilí. "Má to samozřejmě následně bezpečnostní dopad na celou Evropu," řekl, protože nedostatek potravin by mohl nastartovat další migrační vlnu ze severní Afriky do zemí Evropské unie. "Podpořili jsme proto zavedení takzvaných koridorů solidarity, jejichž cílem bude umožnit vývoz obilí a zemědělských produktů z Ukrajiny. I Česká republika hledá cesty, jak v tomto intenzivně pomoci, například vlakovou dopravou a podobně," uvedl Fiala. Ano, ale je to málo. Nutné je přístavy odblokovat.

Předseda Evropské rady Charles Michel na zasedání Rady bezpečnosti OSN prohlásil: "Kreml používá dodávky potravin jako skrytou zbraň proti rozvojovým zemím. Dramatické důsledky ruské války se přelévají do celého světa. A to zvyšuje ceny potravin, uvrhuje lidi do chudoby a destabilizuje celé regiony. A za tuto potravinovou krizi je zodpovědné výhradně Rusko." Obvinil Moskvu, že se zaměřuje na sklady obilí a na Ukrajině ho krade, vinu přitom hází na jiné. "To je zbabělé. Je to propaganda, čistá a jednoduchá propaganda. EU ale nemá žádné sankce vůči zemědělskému sektoru v Rusku," řekl.

O hrozbě pro chudé země mluvila i prezidentka EK Ursula von der Leyenová. Podle ní je ohroženo 275 milionů lidí nedostatkem jídla kvůli Rusku… Jsme až po krk v odporné ruské realitě. To, co Putin nyní provádí, připomíná děsivě proslulý ukrajinský hladomor z let 1932-1933, který uměle vyvolal stalinský režim a jehož cílem bylo zlikvidovat ukrajinské národnostní cítění. Odhaduje se, že tehdy hlady zahynulo tři až pět milionů lidí. Putin jde ve stopách Stalina a vyřizuje si účty prakticky s celým světem.

Ruský hrůzověk a hladomorová taktika

Zjevně sledujeme velmi podobnou taktiku, jakou Putin zvolil při podpoře syrského prezidenta Bašára Asada. Během uprchlické krize, jež začala v roce 2015, ze Sýrie utíkaly miliony lidí do Turecka a Evropy, Putin mučil nejen Syřany, ale i Evropskou unii. Tenhle model má vyzkoušený. Pokud rozpoutá hladomor, nepochybně se zvedne další mocná uprchlická vlna a zasáhne znovu Evropu a bohatý svět.

Děsivá je ta lhostejnost, nelidskost, s níž to Putin a lidé, kteří ho obklopují, provozují. Vidíme ji na válce na Ukrajině, na zjevně povolené, ne-li rovnou nařízené bestialitě ruských vojáků a žoldáků. Vraždění, mučení, znásilňování civilistů, únosy dětí i dospělých. K těmto hrůzám se připojuje "hladomorová taktika", tedy rozvrat v chudých zemích, který může mít za následek smrt milionů lidí a obří světový migrační chaos. Putin jako by nás vracel někam do středověku, nebo nám spíš nabízí svůj novověk, hrůzověk.

"Nepoužívejte, prosím, obilí jako válečnou zbraň, vyzval Rusko papež František. "Existují velké obavy kvůli blokování pšenice, na níž závisí miliony lidí, zejména v chudých zemích." Mluví do zdi, do mrtvého srdce. Putin obilí jako zbraň používá a vydírá s ní Západ. Je ochoten jednat o odblokování ukrajinských přístavů pro vývoz zemědělských produktů, jako podmínku si však stanovil, aby Ukrajinci své přístavy, kterým hrozí útoky ruského loďstva, odminovali. Jinými slovy ruský prezident žádá, aby Rusům umožnili je dobýt.

Ke zrůdné Putinově taktice se vyjádřil i známý britský komentátor a odborník na Rusko Edward Lucas. V textu Hunger Games (Hladové hry) už 23. května napsal, že až 1,7 miliardy lidí pocítí následky ruské blokády ukrajinských přístavů. Obrovské, neskutečné číslo.

Lucas: Směřujeme ke konfrontaci s Ruskem

V rozhovoru pro Aktuálně.cz Lucas řekl, že státy jako Austrálie, Kanada nebo USA mohou nějaké obilí dodat, "ale pokud Ukrajina nebude exportovat loňskou úrodu, miliony a miliony tun obilí, způsobí to obrovské problémy. Hlavním úskalím je, že země, které budou nejvíce zasažené nedostatkem obilí, jsou zároveň ty, které jsou na této surovině nejvíce závislé, a tím pádem i nejméně schopné se na novou situaci adaptovat. Nemají peníze, aby si obilí koupily od někoho jiného".

Lucas pochybuje, že na Západě existuje politická vůle situaci řešit, ale i kdyby existovala a politici začali hned, už je podle něj asi pozdě hrozbu zastavit. "Potíže začnou už v létě a na síle budou nabírat na podzim. Nemyslím si, že budeme schopni dostat obilí z ukrajinských přístavů a rozdistribuovat je tak, abychom zamezili opravdu vážným nedostatkům jídla. Říká to i OSN a další světové organizace."

Řešení vidí následující: "Měli bychom dát dohromady vojenskou, diplomatickou a ekonomickou logistickou koalici. Oznámit, že posíláme námořní sílu, aby uvolnila moře okolo Oděsy, a že každého, kdo nám vstoupí do cesty, čeká velmi silná vojenská reakce. Garantovat Ukrajině, že odminování Oděsy nepovede k jejímu ohrožení. Donutit pojišťovací agentury, aby ukrajinské zboží pojistily. Prostě do toho musíme jít. Je to jako berlínský vzdušný most - pouze otázka politické vůle."

Nepopírá, že by to vedlo k přímému střetu NATO s Ruskem: "… od začátku války tvrdím, že směřujeme ke konfrontaci s Ruskem, dříve či později. A radši bych to udělal, když jsme morálně na výši a máme na naší straně velkou zemi, Ukrajinu, která je nesmírně odhodlaná bojovat, než vyčkávat, až budou podmínky mnohem horší. Vždycky to bude riskantní, ale když nejste ochotni riskovat, tak je téměř jisté, že časem narazíte na ještě větší riziko." Připomíná, že v sázce jsou životy milionů lidí, kteří mohou umřít hlady, pokud nezasáhneme.

Putin funguje jako světový ničitel, rozvraceč, neexistuje žádná omluva pro jeho jednání, ale stejně tak neexistuje výmluva pro naši nečinnost. Necháváme za sebe Ukrajince bojovat na jejich území, přímo si jim netroufáme ze strachu před Putinem pomoci. Těžko však můžeme nechat umřít miliony lidí hlady, protože se bojíme Rusku v jeho ďábelském plánu zabránit. Pokud to neuděláme, nemáme žádné hodnoty. Západní hodnoty pohltí strach a převálcují je ruské nehodnoty, ruské bezduché prázdno.