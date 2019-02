Drama ANO: Vyhraje Babiš I, Babiš II, či Babiš III? Čeká nás nervy drásající neděle

Zasvěcený anoista: "Bůh Otec je jasný, dvojka, Syn člověka, zůstává ve Švýcarsku, aby nemusel vypovídat, a trojka, Duch svatý, Faltýnek to má zichr."

Největší politické drama roku se odehraje v neděli v Praze, v Centru pohybové medicíny na Chodově (chápete tu geniální marketinkovou symboliku? "pohyb", protože Andrej Babiš nás táhne na špičku, "medicína", protože on je medicinman, šaman, léčí nás, ovládá), na sněmu ANO. Bude se volit předseda. Kandidáti jsou tentokrát hned tři.

Ano, správně, patří sem logicky Babiš I, Babiš II a Babiš III, ale nemylme se, nejde o nějakého "Babiše II", jak se třeba psalo o Petru Stuchlíkovi, který vedl ANO do pražských voleb, kdepak. Stuchlíkova parta skončila potupně až pátá, což by se Babišovi II, III, IV až třeba Babišovi XXII nikdy nestalo. Vyjasněme si volební pojmy, prosím.

Volba se odehrává v neděli, opět symbol, pochopitelně, Babiš I, II a III je tedy cosi jako Bůh Otec a volba cosi jako česká národní bohoslužba. To také vysvětluje, proč nebyl pozván Miloš Zeman, bylo by to, jako by Hospodin pozval na své vzývání kolegu Dia, těžko by to nesl jak On, tak Zeus, a mezi voliči-vyznavači, věřícími, by mohly nastat zmatky, Hospodin Babiš by, ovšemže omylem, mohl dostat méně hlasů!

Marketéři se dohodli jinak, Babiš I je Babiš, který dostane 99,9 procenta hlasů (100 procent z 257 delegátů bylo odmítnuto, protože by si Babiš musel nedat hlas, který si samozřejmě dá, nemůže si nedat, podlomilo by mu to sebevědomí, ale zároveň by to vypadalo blbě, ANO by bylo "hnutím jednoho muže", takže se s 0,257 delegáta dohodne, že se zdrží, hlas proti nepřipadá v úvahu).

Logicky pak Babiš II představuje 99,8 procenta a Babiš III 99,7 procenta odevzdaných hlasů. Soutěž to tedy bude, ANO není hnutím jednoho muže, ale tří, a teď která varianta je nejlepší? Tohle byl pro marketéry tvrdý oříšek, protože 99,9 podle části z nich "upomíná na minulý režim", ale 99,8 i 99,7 se jim "zdá pro šéfa zatraceně málo" a "hnutí by to mohlo začít dělit". Rozhodne to tedy předseda až v neděli během bohoslužby.

Další potíží volby, ano, dokonce i v ANO, bývá "lidský faktor" (a nic na tom nemění, že člověci typu Stropnického, Pelikána, Teličky, Zlatušky, Hulíka či Košty z hnutí zklamáni odešli, přestali věřit, odpadli). Jak lidský faktor (rozuměj omyl, chybovost) eliminovat? Snadno. O šéfovi hnutí se nebude rozhodovat za plentou (Jermanová Pokorná by byla ráda hlasovala za plenkou), ale poprvé v historii hnutí moderně, elektronicky, zmáčknutím tlačítek. Výsledky by měla znát komise během necelé tisíciny vteřiny i dříve.

Jednodušší delegáti jsou přirozeně a velmi rozumně udržováni v prostoduchém domnění, že mačkáním tlačítek skutečně volí, viz třeba slova předsedy sněmovny (a snad, doufejme, i budoucí hlavy státu) Radka Vondráčka: "Vyzkoušeli jsme si to na předsednictvu, jde to ale poplést," pravil. Jak poplést? "Může se stát, že celý hlas propadne, protože by někdo mohl omylem označit více kandidátů. Ale tak alespoň si otestujeme schopnosti našich členů," říká.

Podle interních zpráv z Čapího hnízda nikdo není tak šílený, aby testoval schopnosti členů ANO, i když Dan Ťok není členem hnutí, ve skutečnosti "je již odvoleno a čeká se jen na výsledné číslo" (viz onu marketinkovou disputaci o 99,9, nebo 99,8, nebo 99,7).

Na otázku, již jsme položili jednomu zasvěcenému členovi vedení hnutí ANO (výraz zasvěcení berte doslova, výklad případně podá Dominik Duka), jaké místopředsedy si sněm zvolí, odpověď nejprve zněla "to je snad fuk, ne?", ale pak tázaný anoista vysvětlil: "Bůh Otec je jasný, dvojka, Syn člověka, zůstává ve Švýcarsku, aby nemusel vypovídat, a trojka, Duch svatý, Faltýnek to má zichr." Zbytek prý je "opravdu úplně fuk" (není míněn Zbytek, ale zbytek).