Duka není cítit ovcemi svého stáda, ale nácky. Cedí komára, ignoruje velblouda

Kardinál nejedná jako duchovní, nehledá smír, odpuštění, nesnaží se hru pochopit a uvědomit si cosi jako evropskou vinu. Prohlubuje svár, útočí.

Kardinál Dominik Duka podal žalobu na Centrum experimentálního divadla kvůli kontroverzním divadelním inscenacím Naše násilí a vaše násilí a Prokletí chorvatského režiséra Olivera Frljiče, které v květnu uvedl festival Divadelní svět Brno 2018. Napsaly to čtvrteční Lidové noviny.

Žalobu vysvětlil: je arcibiskup, katolík a věřící. "Jestliže papež František říká, že pastýř musí být cítit ovcemi svého stáda, je mojí povinností, abych nejenom sám za sebe, ale i za druhé pozvedl svůj hlas k tomu, co se odehrálo. Domnívám se totiž, že slušnost a respekt k druhému, k jeho názorům, je základem soužití ve společnosti."

Nejvyšší český katolík tedy podává žalobu kvůli divadelní hře, kterou šikovně využilo brněnské politické hnutí Slušní lidé řazené mezi nácky, aby bylo vidět před podzimními volbami. V té hře, kterou skoro nikdo neviděl (podobně jako Boha, toho ovšem nikdy nikdo neviděl), postava Ježíše znásilní muslimku.

Ředitel žalovaného Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka řekl: "Postava, o které je řeč, ani nereprezentovala Ježíše Krista. Ona nesla určité symbolické atributy Ježíše, ale nebyla to jeho postava. Ta postava zosobňovala Evropu. Nebyl to útok na náboženství ani na Ježíše."

Proč to Duka dělá? Jde o zásadní české téma, kterému se má nejvýše postavený katolický duchovní v zemi věnovat? Nejsou mnohem větším tématem počty lidí v dluhové pasti, česká ghetta, návrat komunistů k moci, lodě s uprchlíky, které je nesmí vyložit na břehy EU, atd.? Pro něj zřejmě ne.

Duka se mýlí, není cítit katolickými ovcemi, ale Slušnými lidmi, hnutím, které ministerstvo vnitra označilo za extremistické a sdělilo, že tam patří osoby s neonacistickou a chuligánskou minulostí. Jde mimo jiné o kickboxery, kulturisty, bojovníky proti islamizaci, z nichž někteří mají blízko k Miroslavu Sládkovi. Fajn parta.

Už dříve Duka napsal jiné politické partě, té okolo Tomia Okamury, toto: "Jsem přesvědčený, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v naší zemi i řada jiných témat." Ony vyholené "slušňáky" připomínající holé lebky z 90. let zase pochválil za to, jak vtrhli v divadle na jeviště a přerušili představení. Podle něj tím "dali najevo svůj nesouhlas se skandálním obsahem i při samotném představení, byť jim to způsobilo potíže".

To můžu rovnou zůstat pohanem

Žalobou Duka pokračuje ve spojení s nácky, což působí odpudivě. Jak napsal jiný katolík Tomáš Halík, kardinál se tím octnul "v jedné řadě s těmi strašidly před divadlem od Miroslava Sládka po exhibicionistu Libora Halíka" (Libor Halík je aktivista bojující proti interrupcím).

A ještě další slova Tomáše Halíka, která pronesl při kázání v Litomyšli na Svatocecilské mši 5. července: "Smíme přehlédnout to, že dnes mnozí představitelé církve se pohoršují nad jednou, navíc zřejmě nepochopenou, scénou divadelního představení a mlčí k tomu, jak s touto zemí nakládají představitelé moci? Nevztahuje se na ně slovo Kristovo: Cedíte komára, ignorujete velblouda?"

Ostře vidí splývání kléru s extremisty literární historik Martin C. Putna. Popisuje, jak se fašisté jali bránit křesťanské hodnoty: "Léta jsem se zabýval meziválečným souzněním evropských fašistů s částí evropského křesťanstva, ta historie je opravdu strašná. A dnes nám nějací samozvaní lidé začnou říkat, že hájí pořádek. Nejdřív verbálně, potom s klacky."

Dukova touha chránit věřící žalobou a být tak údajně "cítit ovcemi svého stáda" má ještě jeden rozměr, biblický. Jedna věc je stát v jednom stádu s brněnskými radikály proti kultuře (a divadelní hry chorvatského režiséra Olivera Frljiče nepochybně do kultury patří), druhá pak žalovat divadlo, útočit na jeho vedení, působit svár.

Ježíš, jak se dočteme v Lukášově evangeliu (kapitola 23, verš 34), když byl na Golgotě ukřižován, řekl: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Nepochybně byla poprava horší než jedno divadelní představení, a přece se zmučený Ježíš před smrtí modlí, aby Bůh odpustil těm, kteří ho zabili.

Duka nejedná jako duchovní, nehledá smír, odpuštění, nesnaží se hru pochopit a uvědomit si cosi jako evropskou vinu, prohlubuje svár, podává žalobu, útočí.

Představte si, že byste se teď měli stát katolíkem, že byste teď uvažovali o obrácení na křesťanskou víru. Ve chvíli, kdy šéf českých katolických křesťanů souzní s nácky a žaluje de facto divadelní hru. Řekli byste si asi: Vždyť ten jejich šéf je stejně nesnášenlivý jako Zeman či Babiš! To můžu rovnou zůstat pohanem.