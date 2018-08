Dusno z Boleslavi. Primátor láká voliče na nulovou toleranci cizincům

Komunikační logiku pana Nwelatiho přibližuje to, co čtenáře plakátu asi napoprvé trkne nejvíc - totiž že se na něm cizincům tyká.

Dlouholetý primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati z ODS vyhlásil před komunálními volbami "nulovou toleranci cizincům". Viz plakát, jehož snímek zveřejnil na svém facebookovém profilu.

Podstatná hesla zní: Boleslav je Boleslaváků. - Nulová tolerance cizincům. - Chceš tu pracovat? - Dodržuj pravidla! - Jinak tě tu nechceme! - Děkuji za každý váš hlas do Senátu i na radnici.

Mimochodem, na radnici může pana Nwelatiho volit i cizinec, který má občanství země Evropské unie a v Mladé Boleslavi trvalý pobyt. Ten sice gastarbeitři, na které ta nulová tolerance míří, obvykle nemají, ale na takové nuance není na billboardu čas. Cizinče, pracuj a dodržuj, nebo běž.

Jde, a vyplývá to i z primátorových odpovědí ve facebookové diskusi, o x-tou variaci na "utáhneme šrouby, ale slušný člověk (respektive slušný cizinec) se nemá čeho bát". Tomio Okamura téma uchopuje heslem Bezpečné ulice pro slušné lidi. Protože se ODS na rozdíl od SPD-TO hlásí ke standardnímu fungování liberální demokracie západního typu, stojí za to na kontrast mezi těmito principy a "nulovou tolerancí cizincům" poukázat.

Jazyková stránka věci je významná. "Nulová tolerance cizincům" se při bližším zkoumání ukazuje jako zvláštní obrat. Jak ho vlastně číst?

Ne, pravděpodobně to není myšleno tak, že by nulová tolerance byla cizincům přiznávána a slibována jako jejich právo, což je otrocký překlad sloganu podle vzoru Vyšší platy učitelům. Tak to pan primátor nemyslel.

V tom případě jako by tam něco chybělo nebo přebývalo. Přísně vzato by mělo jít o "nulovou toleranci K cizincům" nebo "nulovou toleranci VŮČI cizincům". Anebo, ve vyhraněné interpretaci, škrtáme písmeno M a dostáváme "nulovou toleranci cizinců". Eventuálně se dá "nulová tolerance" nahradit ve volebních kampaních tak oblíbeným "stop". Třetí pád pak může zůstat zachován.

Použitá formulace poselství plakátu trochu halí, no prostě aby to tak neřvalo.

Další tři věty přibližují, co se má nulově tolerovat a jaký typ cizinců je v hledáčku zejména. Pozoruhodné: text se tu najednou neobrací k voličům (vyjma těch teoreticky zmíněných zahraničních výše), ale k potenciálním objektům nulové tolerance. Jako by to nebyl volební plakát, ale nějaký náborový leták do Škodovky. Jen místo věty "Jinak tě tu nechceme!" by muselo být "Chceš nástupní plat tolik a tolik tisíc?".

Takhle je to pohrůžka. Primátor Nwelati by asi řekl přátelské upozornění. Místo Boleslaváků promlouvá k zahraničním dělníkům, ale proto, aby si toho všimli a ocenili to voliči. (Cizojazyčné verze plakátů se, předpokládám, pro zaměstnance Škodovky a jejích subdodavatelů neplánují.)

Komunikační logiku pana Nwelatiho přibližuje to, co čtenáře plakátu asi napoprvé trkne nejvíc - totiž že se na něm cizincům tyká. Ostře, s vykřičníkem.

Tykání není ve veřejných oznámeních jako takových vyloučené, tyká se například řidičům (Při čekání vypni motor), příležitostným hasičům (Nehas vodou ani pěnovými přístroji) nebo na pracovištích obecně (Používej ochranné brýle). Ale tohle je úplně jiné kafe.

Nestačí, že je pracující cizinec jako takový vhozen do jednoho pytle podezřelých potížistů. Navrch čelí tykacímu despektu - protože jinak se tykání v kontextu tohoto volebního plakátu vyložit nedá. Jako výraz familárnosti a přátelství tedy rozhodně ne.

"Nulová tolerance cizincům" nespadla z nebe a Raduan Nwelati s ní nepracuje pro nic za nic. Mladá Boleslav je pilířem našeho autolandu, české montovny šlapou, jenže v nich bohužel nemá kdo montovat a je potřeba shánět další a další pracovníky, kde a jak se dá. Raduan Nwelati na Facebooku napsal: "Škoda Auto zaměstnává cca 20 tisíc zaměstnanců, z toho téměř 40 % jsou cizinci. A z těchto cizinců tak 10 % dělá ve městě nepořádek a ti se buď začnou chovat slušně, nebo je tady nechceme." A také: "90 % přestupků, které městská policie řeší, je s cizími státními příslušníky," čímž odvracel námitku, proč se zaměřuje na cizince, a ne na jakékoliv lidi.

Jde o reálný místní problém, který netrápí jen Mladou Boleslav. Ale cizinec, ani gastarbeiter v automobilce, kvůli tomu nesmí být prezentován jako potenciální otrapa, kterému se tyká. Raduan Nwelati není první, už ministr Milan Chovanec se (bez vinčestrovky) vloni z podobných důvodů vypravil do své volební Plzně a děl, že "halekání na české ženy po požití krabice vína nebudeme tolerovat".

Kriminalitě a přestupkům musí policie a radnice čelit podle práva, ne volebního billboardu. A případ od případu, člověk od člověka zvlášť. Stigmatizace gastarbeitrů, jako každé sociální skupiny, je nepřijatelná a od politiků obzvlášť. (Primátor - mimo plakát - připouští, že problémy má město jen s malou částí zahraničních dělníků.)

Ve společnosti jsou rozšířené předsudky a antipatie vůči "cizincům" a obavy z "cizího". Sytit je dál je nebezpečné (a při vší úctě k ODS, Okamura to umí líp). "Nulová tolerance cizincům" a Zemanovo "Tato země je naše" vypadají jako jednovaječná dvojčata. Boleslav je Boleslaváků, Čechy Čechů, tato země je naše a je v ní pěkně dusno - i kvůli volebním mobilizacím à la Raduan Nwelati.