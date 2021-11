Dvojnásobný vrah Kajínek komentuje na Primě stav Zemana. Vymknuti z kloubů

Vliv velkých soukromých televizí, tedy TV Nova a CNN Prima News, na volbu hlavy státu bude nemalý. Jako byl i při minulé přímé volbě.

Média bývají často terčem kritiky, útočí na ně politici i lidé mimo politiku. Novináři jsou zhusta napadáni, mnozí z nás čelí atakům na sociálních sítích, v mailové korespondenci, někdy i útokům osobním. Zavedlo se dělení na „seriózní média“, ta, která ověřují svoje informace a dodržují žurnalistická pravidla, a na ta, jež je ignorují. Zvláštní postavení u nás mají stále velké televize, nejen veřejnoprávní Česká televize, ale i TV Nova a CNN Prima News. Víme, jak velkým vlivem disponují, velmi dobře to je vidět okolo voleb.

(Vzpomeňme třeba na druhou přímou volbu prezidenta v roce 2018 a roli TV Nova. Miloš Zeman tam vystoupil sám, bez protikandidáta Jiřího Drahoše odpovídal na otázky moderátora Reye Korantenga. Z dvaatřiceti Zemanových výroků bylo devět prokazatelně lživých, deset zavádějících, jedenáct pravdivých a dva neověřitelné. Oponentura žádná.)

Minulý pátek, 29. října, se odehrálo něco, co zřejmě u nás dosud nemá obdoby. CNN Prima News odvysílala v pořadu 360° rozhovor s Jiřím Kajínkem, tedy s dvojnásobným nájemným vrahem, a položila mu otázku, jak vnímá, že by měl být prezident Miloš Zeman zbaven pravomocí. Ano, vážně se ho na to ptali.

Nejprve se Prima věnovala jednadvacátému „výročí“, jež uběhlo od jeho útěku z věznice v Mírově. Není mi jasné, proč by měl dvojnásobný, na doživotí odsouzený vrah popisovat, jak se chystal na útěk z káznice. Ale pro Primu je Kajínek zřejmě celebrita, magnet, počítá se, že přitáhne diváky. Nakonec proč nepovzbudit i další vrahy, aby se pokusili uprchnout, aspoň bude větší zábava, že.

Ale pasáž, kde byl Kajínek zcela vážně tázán, jak hodnotí snahu zbavit hlavu státu pravomocí, ta byla doslova šílená, absurdní. Proč si vytáhli Kajínka, je celkem jasné, v květnu 2017 (tady se výročí nekonalo), udělil Miloš Zeman Kajínkovi milost a ten byl po 23 letech kriminálu propuštěn z rýnovické věznice. Původně dostal doživotní trest.

Kajínek pravil, že ať řekne, co řekne, bude označen za toho, kdo musí mluvit ve prospěch prezidenta Zemana. „Jsem samozřejmě vděčný za udělení milosti, ale to neznamená, že bych nebyl objektivní.“ (Tak určitě, kdyby nebyl objektivní, Prima by si ho nezvala.) Pak pokračoval hodnocením kroku Senátu, který si od Ústřední vojenské nemocnice vyžádal zprávu o zdravotním stavu Zemana: „To, co se odehrálo, bylo předčasné,“ usoudil dvojnásobný vrah. Prý nebylo kam spěchat. „Do 8. listopadu zbývalo moře času a rozhodnutí nemuselo padnout hned. Byl to pokus o puč. Moc se mi líbilo, že došlo k obviňovaní z falšování,“ dodal posměšně.

Jako jakýsi lékařsko-grafologicko-psychologický expert Primy pokračoval dál: „Nemusíme prezidenta obdivovat, ale video ukázalo, že je schopen se podepsat, má dobrou mysl. Myslím, že říkal i německý citát. Ano, je nemocný, ale rozhodně to není případ, že by byl neschopen vykonávat svoji práci.“ Kajínek tedy tvrdil naprostý opak než osobní lékař Zemana a ředitel ÚVN profesor Zavoral, který předsedovi Senátu sdělil, že Zeman není schopen pracovat.

Vliv Novy a Primy na volbu prezidenta

Jakou vypovídací hodnotu mělo Kajínkovo posuzování prezidentova stavu? Proč má člověk původně odsouzený na doživotí veřejnosti vykládat, že je Zeman schopen se podepsat a vykonávat svůj úřad? Byl snad za ním v nemocnici, že by podal osobní svědectví? Je schopen jeho stav posoudit? Je expert na politiku, dejme tomu politolog, že má vykládat, jestli je zájem o skutečný stav Zemana předčasný? Kajínek nesplňuje vůbec nic z toho. Splňuje jediné: je známý (pravda nechvalně).

Ale abychom si rozuměli, že se česká celebrita Jiří Kajínek nechá pozvat do vysílání CNN Prima News, to je naprosto pochopitelné, není to jeho chyba. Proč by tam nešel? Z jeho pohledu je vysloveně chytré nechat se pozvat. Oživí zájem o sebe, může se to hodit. Na vině je televize, která z něj dělá jakéhosi experta, odborníka na Zemana, odborníka na zdraví, na podpisy, na načasování kroků Senátu.

Nechce se věřit, že je tohle u nás „normální“, že tohle udělá „seriózní“ médium. Co si Prima myslí o svých divácích? Věří, že budou brát výroky Kajínka vážně? (A berou je vážně?) Nebo to má být jakýsi absurdní krok na podporu Zemana, dnes tedy především na podporu jeho těsného okolí (Mynář, Nejedlý, Ovčáček)? Vážně CNN Prima News podporuje, aby prezidentem zůstal člověk podle špičkových lékařů neschopný vykonávat svoje pravomoci?

Najednou člověk začíná chápat, že kritika médií může být velmi oprávněná, že skutečně část z nich zřejmě ztrácí ponětí o tom, jaká je jejich role, a hlavně jaká jejich role není.

Vystoupení Kajínka jako experta ve své podstatě znamená, že je všecko jedno, nic není černé a nic bílé, nic není v nepořádku nebo v pořádku, neexistují žádná kritéria. Chcete vraždit? Jděte do toho, nakonec z vás třeba bude slavná osoba, jejíž odborný názor bude nabízen veřejnosti.

A teď skok do blízké budoucnosti. CNN Prima News, tato CNN Prima News, která si zve Kajínka jako experta na útěky z vězení a na zdravotní stav hlavy státu (na vraždy zatím ne), bude dříve či později hrát nemalou roli ve volbě prezidenta. Velké televize u nás zaujmou klíčovou pozici, TV Nova samozřejmě taky; loni skupina PPF dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises, převzala aktivity CME v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku, v transakci šlo především o českou největší televizní skupinu Nova. (Koho tedy bude chtít PPF za prezidenta? Zase někoho pročínského a proruského?)

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání jako by neexistovala. (Sedí v ní mimo další Ladislav Jakl, bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky za panování Václava Klause.) A tak se může klidně stát, že třeba příští volbu prezidenta bude komentovat Kajínek, aby nebyla nuda, aby byli diváci. Česko 2021. Držte si klobouky.

