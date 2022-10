Evropa a trojští koně Moskvy i Pekingu na summitu v Praze

Na setkání více než čtyřiceti špičkových státníků si český prezident prakticky nenašel čas. Dvěma jeho hostům ale připravil speciální přijetí.

V české metropoli se sešli nejvyšší představitelé starého kontinentu na prvním summitu Evropského politického společenství. Zájem veřejnosti však poutá spíše fiktivní česká anexe baltské enklávy Královec (dříve Kaliningrad, a ještě dříve Königsberg); z monstrózní akce na Hradčanech vnímá převážně jen dopravní zácpy při průjezdu vládních limuzín s nezbytnými majáčky co symboly politického majestátu. Její některé detaily však stojí za pozornost.

Symbol a rituál

Okázalé setkání více než čtyř desítek vrcholných státníků podle všeho nemá žádnou konkrétní náplň. Jedná se o převážně ceremoniální akt, ale v tom přesně tkví jeho pointa: Trochu nadrozměrný summit celého světadílu, a ne jen jeho unijní části, má vyjádřit symbolickou jednotu starého kontinentu tváři v tvář ruské agresi proti Ukrajině a energetické krizi, již vyvolala.

Tato jednota je ovšem z velké části právě jen symbolická, jak to ostatně nejlépe ilustrují jistá protokolární úskalí celé akce. Reprezentativní setkání by za normálních okolností volalo po reprezentativní roli českého prezidenta - summit se konec konců odehrává v jeho oficiálním sídle, které k němu propůjčil.

Na Hradě bez prezidenta

Miloš Zeman se jej ovšem podle dostupných informací účastní pouze okrajově, konkrétně pronesením "krátké promluvy společenského charakteru" během čtvrteční večeře. Tato rezignace na protokolární roli při špičkovém mezinárodním setkání je o to překvapivější, že současný český prezident si jinak dlouhodobě - a nad rámec ústavy - uzurpoval široké pravomoci v zahraniční politice.

Snad by se jeho aktuální nečinnost dala vysvětlit zdravotním stavem nebo zklamáním z výrazných neúspěchů, jež zaznamenaly jeho hlavni zahraničně politické iniciativy - totiž orientace na Rusko a na Čínu. Jenže Miloš Zeman tak úplně pasivní během summitu nebude. Plánuje dvě setkání s vybranými účastníky.

Svůj k svému

Z celé plejády více než čtyř desítek evropských lídrů si zvolil dva jemu osobně zjevně nejbližší: maďarského premiéra Viktora Orbána a srbského premiéra Aleksandra Vučiče. Tedy právě dvojici, která evropskou jednotu soustavně a cílevědomě podkopává, zejména pak ve vztahu k Moskvě a Pekingu.

S Vučičem chce český prezident údajně jednat o otevření Českého domu v Bělehradě, který by při té příležitosti rád osobně navštívil. V srbském hlavním městě se přitom shodou okolností připravuje také velkolepé otevření jiného, mnohem většího národního kulturního střediska, totiž čínského. To je již nějakou dobu v provozu, ale s jeho oficiální inaugurací se čeká na případnou návštěvu generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny (jinak též prezidenta země) Si Ťin-pchinga.

Ocelová družba

Čínské kulturní centrum v Bělehradě stojí na místě někdejšího čínského velvyslanectví, zničeného při bombardování letectvem NATO 7. května 1999. Při výročí události kladou na tomto místě každoročně čínští a srbští představitelé na stvrzení své "ocelové družby" společně věnce, což vždy představuje vítanou příležitost pro rétorické výpady proti Severoatlantické alianci a Západu obecně. V roce 2016 zde položil věnce během své státní návštěvy i Si Ťin-pching.

Osobně měl přijet také na plánované otevření centra u příležitosti 20. výročí bombardování v roce 2019. Stavba se však zpozdila a jejímu otevření i návštěvě čínského hosta pak zabránila koronavirová pandemie. Si Ťin-pching by snad mohl dorazit příští rok, v té době již možná ověnčen titulem "předseda", který by na nadcházejícím stranickém sjezdu rád zdědil po Mao Ce-tungovi. Miloš Zeman tou dobou již prezidentem nebude, ale i tak by se při případné koordinaci otevření obou center snad mohl znovu setkat se svým "mladým přítelem", aniž by musel vážit dlouhou a namáhavou cestu do Pekingu.

Zemanův výběr státníků pro osobní setkání znovu připomíná, že evropská jednota ani západní orientace České republiky, ba dokonce ani demokracie jako základní východisko našeho vývoje po roce 1989, nejsou samozřejmostí. Člověk tak nakonec rád překousne i ty majáčky a dopravní zácpy, poslouží-li symbolickému vyjádření těchto nesamozřejmých hodnot.

Autor, sinolog a orientalista, je ředitelem projektu Sinopsis.

Video: V Praze začal summit lídrů 44 evropských zemí