Evropské dějiny: Británie neumí odejít, brexit je gilotina, Rusko se chechtá

Odchod z EU, brexit, si Britové těsně odhlasovali v roce 2016. Od té doby se jejich vláda nedokázala s parlamentem dohodnout, jak odejdou. S úzkostí a s odporem sledujeme ty orgie politické neschopnosti nějak se domluvit, nějak se rozhodnout, nějak to skončit.

Britská premiérka Theresa Mayová, politička, která dvakrát za sebou prohrála brexitové hlasování, a přece stále dál vede zemi, jedná s Evropskou unií (tedy stále ještě tak trochu sama se sebou), na unii Británie částečně hází svoji nedohodu, krizi, bezmoc, pomozte, vyřešte to za nás… Mayová požádala o odklad brexitu, protože její zemi hrozí chaos, možná rozvrat.

Ze zákulisí jednání slyšíme, že byla nepřesvědčivá, nemá plán, slabá jak čaj z kopřiv a že unie má průtahů, nerozhodnosti, neřešení plné zuby. Přebírá iniciativu.

Komu tento stav prospívá? Před pěti roky anektovalo Rusko Krym. Velmoc vedená Putinem ukázala: Cítím se tak silná, že nedodržuju základní mezinárodní pravidla. Vrátila jsem se do hry, musíte se mnou počítat. Putinovi v jeho akci nikdo nezabránil, klid v Evropě skončil. Současnému Rusku brexit, ta erupce neschopnosti, prospívá (k výsledku referenda ruské tajné služby v duchu Gerasimovy doktríny, jež počítá s hybridní válkou, nepochybně přispěly). Rusko se cítí vojensky silné, jeho zájmem je slabá Evropská unie a samozřejmě taky slabá (vojensky stále silná) Británie.

Můžeme pokračovat: ani Donald Trump asi neroní slzy nad potížemi unie, byť jeho administrativa už ví, že slabá EU zároveň znamená posílené Rusko, které je nejen konkurentem, ale de facto znovu i nepřítelem. Potíže unie jistě vítá i další velmoc, Čína (já silná, oni slabí).

Evropská unie se projevuje jako hlupačka, místo aby pěstovala maximální soudržnost, rozpadá se a podle mnoha úkazů Rusové tomuto rozkladu čile napomáhají za velmi slabé euroobrany. (Nejde jen o brexit, ale taky o posilování nacionalistických a jiných rozkladných tendencí v dalších zemích EU.)

Bez vědomí toho vnějšího rámce, vnějšího tlaku a ohrožení nemá smysl o brexitu vůbec uvažovat. Je to zásadní geopolitický děj, mění se dějiny, je to nesmírně drahá (ale i cenná) lekce, kterou západní Evropané dostávají. Británie byla vždy považována za kolébku demokracie, teď se ta kolébka není s to demokraticky dohodnout, autokrat Putin se chechtá.

Zlomená Mayová

Jistě není vina jen na Británii, mraky chyb nasekal i Brusel, vedení unie. Pro nás je ale poučné, že Británie odcházející z unie není žádný malý stát, slabý hráč, patří ke třem rozhodujícím spolu s Německem a Francií. Jak je možné, že si tenhle mocný stát nedokázal vydupat podmínky, které by mu vyhovovaly? Zřejmě na to nestačil, zřejmě je unie demokratičtější, než se třeba u nás tvrdí.

Jak popsat křeče kolem brexitu? Británie neumí odejít (ani po evropsku, ani po anglicku). Ráda by co nejmíň ztratila, nechce se sama doma začít rozpadat, ale je seklá zhruba napůl, proto to váhání, proto ta neschopnost přijmout řešení, které už zbitá premiérka Mayová nabídla.

Stále hrozí temný mrak divokého brexitu. Ekonomicky by Brity tvrdě poškodil, avšak nejen je, i zbylých 27 zemí EU. Chaos, čekají se desítky kilometrů dlouhé fronty na hranicích, firmy by musely začít platit cla, Spojené království by následně mohlo zchudnout až o desetinu oproti době, kdy dlelo v EU. Na divoký brexit se připravuje tamní armáda, do pohotovosti uvedla okolo 3500 vojáků, kteří mají naplňovat krizový plán vlády. Sodoma a Gomora.

Tak vyhlíží dnešní Evropská unie, tenhle nesmysl, tuhle amputaci řeší. Pro nás je to vážné varování, nejsme mocná Británie, nikdo by se s námi tak nemazal, naše ztráty by nepochybně vyšplhaly vysoko nad desetinu současného ekonomického stavu. Nejsme tak schopná, moderní země jako Británie, nemáme tak výkonnou administrativu, ekonomiku, armádu, nic. Podobně musí tanec kolem brexitu vidět Maďarsko, Slovensko i další země.

A znovu si opakujme, děje se to v době nebezpečně, nedemokraticky sílícího Ruska, v době, kdy Čína zatíná svaly a posiluje svůj vliv na Západě, v době, kdy je po klidu, na který jsme si v minulých desetiletích zvykli, ale kterého jsme si zjevně nevážili.

Brusel nehodlá v oslabování pokračovat. Mayové dali premiéři a prezidenti nůž na krk, jasno musí být do 12. dubna, zbývají jí tři týdny. Když do té doby parlament neschválí brexitovou dohodu, je možný už jen brexit bez dohody, nebo uspořádání evropských voleb. (Ty se odehrají v květnu, pokud by Británie brexit odložila, musela by mít zastoupení v europarlamentu.) The Financial Times brexit přirovnaly ke gilotině.

To všecko platí, a přece stále nevíme, v jaké pozici bude Británie s Bruselem pokračovat. Je dobře, že EU přitvrdila, nejistota nás oslabuje. Je špatně, že v tenhle klíčový okamžik evropských dějin vede Británii de facto politicky zlomená žena. A znovu a znovu si opakujme, že czexit by měl pro nás mnohem horší důsledky než brexit pro Spojené království.