Exagenta StB Babiše pozvali do CIA. Americká jeskyně stínů vysílá hru symbolů

Andrej Babiš v letadle do Washingtonu. Bývalý agent StB byl pozván do centrály americké CIA, to jsou paradoxy. | Foto: ČTK

Opětovné přihlášení se premiéra Andreje Babiše k západní orientaci Česka lze v době bujícího zemanismu vnímat s velkou úlevou, ba s vděčností.

Český premiér Andrej Babiš je na návštěvě v USA, bude přijat Donaldem Trumpem v Bílém domě. Zažívá vrchol své politické kariéry. Pro Česko je však stejně významné, že byl Američany pozván, aby navštívil centrálu CIA, Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská služba). Návštěva zcela výjimečná, stejně jako její zveřejnění.

Ocitli jsme se ve světě symbolů. Za minulého režimu agent StB Babiš (evidován pod krycím jménem Bureš) je překvapivě, neočekávaně pozván do CIA. Co to znamená? Proč to ředitelka této na zahraničí soustředěné americké tajné služby Gina Haspelová udělala? Co sleduje? Jsme pro USA tak důležitá země?

Hned na začátku nutno vědět, že česká tajná služba BIS pěstuje velmi kvalitní kontakty s více západními zpravodajskými agenturami a CIA je jednou z nich. Šéf BIS Michal Koudelka má tedy na pozvání Babiše lví podíl.

Zároveň můžeme odhadnout, že CIA českou BISku a její vedení bere pod svá ochranná křídla. Američané mají detailní informace o tom, co se u nás odehrává, jakou roli hraje proruský a pročínský prezident Miloš Zeman, komunisté, SPD, ale taky jakou roli hrají české tajné služby, národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a jakou roli hraje sám Babiš. Vědí, že se Česko ocitlo na hraně, že se nyní rozhoduje o jeho budoucnosti, jestli nesklouzne někam tam, kde se dnes nachází Maďarsko. A tajné služby, případně ochrana české služby BIS s Američany (spojenci) spolupracující, je v tom velmi důležitá.

Návštěvu CIA si ale zasloužil i Babiš sám. Souhlasil s tím, aby tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán vydal hackera Jevgenije Nikulina do USA, nikoli do Ruska. To byl velmi důležitý okamžik pro věci příští. (Víme, jak Zeman tlačil na vydání mladíka do Ruska.)

Podobně západně se Babiš zachoval v kauze novičok (otrava double agenta Skripala v Británii ruskými zpravodajci), souhlasil, aby od nás tehdejší šéfdiplomat Martin Stropnický vyhostil tři ruské agenty pracující v Česku pod diplomatickým krytím.

A posledním bodem, který v USA i CIA náš premiér získal, byla kauza Huawei (i když v ní Babiš, jak on to umí, lavíroval mezi západním a zemanovským postojem).

Jakou roli hraje bývalé angažmá Babiše v komunistické tajné policii StB? V podstatě nijak velkou. Američané si nepochybně udělali Babišův profil, vědí, jak s ním jednat, znají veškeré dostupné detaily jeho tehdejší spolupráce a nijak jim to nepřekáží. Je to dlouho, vyhodnotili si zřejmě, že pro KGB tento člověk nedělal a že je dnes západně orientován, na Západě leží jeho zájmy, ambice.

S cejchem CIA na čele

Neobvyklým pozváním do centrály v Langley Babiše do jisté míry stigmatizují; on pozvání přijal, jeho návštěva byla zveřejněna (ač CIA tohle zásadně nedělá), takže po setkání s ředitelkou Ginou Haspelovou bude mít český premiér na čele jakýsi cejch "CIA" dobře viditelný pro Rusy i Číňany. Ale také, nezapomínejme, pro české občany. Stejně jako pro Američany odmítaného Zemana.

V tomto smyslu je vlastně návštěva CIA symboličtější a významnější než setkání s Donaldem Trumpem, jehož význam byl, opět symbolicky, poněkud snížen faktem, že český předseda vlády nebyl ve Washingtonu Trumpem ubytován v prestižní rezidenci Blair House, kde američtí prezidenti ubytovávají své ceněné návštěvy.

Zpět k CIA a Babišovi. Samozřejmě nejde jen o něj, nýbrž o Česko. Analytici se shodují, že USA nadlouho nechaly střední Evropu plavat, ta se dostává pod silný ruský (a my i pod čínský) vliv, což zřejmě bylo vyhodnoceno jako nežádoucí a riskantní. Pravděpodobně sledujeme obrat v americké zahraniční politice. Obrat pro nás velmi žádoucí.

Je známo, jak důležitá je pro Američany kybernetická bezpečnost, proto ocenili vydání Nikulina proti vůli Rusů i Zemana, proto ocenili varování českého NÚKIB před čínskými firmami Huawei a ZTE. Chtějí si Babiše tak trochu "pěstovat". Tady bude zajímavé sledovat, jak se český premiér zachová po návratu z USA, jestli podlehne tlaku Zemana a odvolá šéfa NÚKIB Navrátila, případně šéfa BIS Koudelku. (Dost možná toho prvního, pak ovšem půjde o to, kdo ho nahradí, aby to nebyl někdo od Zemana, obrazně řečeno od Huawei.)

Po CIA bude Babiš přijat Trumpem, přítomen má být viceprezident Mike Pence a ministr zahraničí Mike Pompeo, ten muž, který byl před Haspelovou šéfem CIA, dále ministr energetiky Rick Perry (je jasné, že se účastní kvůli českým jaderným elektrárnám, i tyto zakázky jsou klíčovým tématem návštěvy) a poradce pro národní bezpečnost John Bolton. Špičková sestava, Babiš, doufejme, nasbírá hafo selfíček. Američané nás viditelně nechtějí nechat sklouznout na úroveň Maďarska, obnovili svůj ztracený zájem o střední Evropu. Je to zřejmě věc především americké administrativy, nikoli Trumpa.

Zopakujme si, že opětovné přihlášení se Babiše k západní orientaci Česka lze v době zemanismu vnímat s velikou úlevou. A se stejnou úlevou můžeme vnímat podporu CIA, té tajemné jeskyně stínů, české BIS a NÚKIBu.