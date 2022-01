Ezo Janeček je typický produkt přímé volby. Proti EU a NATO by nebyl, tak proč ne

Kdyby se do druhého kola dostala dvojice Okamura-Janeček nebo Babiš-Janeček, zřejmě by liberální demokraté kvapně změnili názor na úspěšného, excentrického matematika.

Byl by to poněkud jiný prezident a určitě by s ním byla zábava. | Foto: Jakub Zuzánek

Začala prezidentská kampaň. Při vší úctě k několika lidem, kteří se přihlásili dříve, kupříkladu senátor Marek Hilšer, teprve oficiální ohlášení miliardáře Karla Janečka, že se o hradní post uchází, lze brát jakž takž vážně. Janeček je známý, velmi výrazný, excentrický, přitažlivý pro jisté procento žen a bez problémů může investovat 40 milionů do první fáze kampaně, případně deset do druhé. Navíc po Hradu zjevně a "ultimativně" - jeho oblíbené slovo - touží.

Poznámka úplně na začátek: Karel Janeček je typický produkt přímé volby prezidenta. Pokud by hlavu státu volili poslankyně a senátorky (ano, vím, i poslanci a senátoři), Janečka by nenapadlo se o post ucházet a je by nenapadlo ho nominovat. Přímá volba přitahuje přesně tyto typy lidí.

Proč do toho Janeček jde? Je mu 48 let, patří mezi mimořádně úspěšné tuzemce, zřejmě dosáhl, čeho dosáhnout chtěl. Co má takový člověk dělat dál? Byznys má zavedený a zřejmě nepatří mezi babišovské, nekonečně nenasytné typy podnikatelů, kteří musí lopatit víc a víc, nestačí jim dvacet miliard, čtyřicet, šedesát, všecko málo. Peníze, které Janeček vydělal, nelze utratit, předpokládám možná naivně.

Kdo sleduje bulvár, tedy i povrchní pohled na Janečkův osobní život, může mít pocit, že už se "vyřádil" a že už ho nebaví ani polyamorie, květnatý život s pugétem skvostných, tolerantních partnerek. Což je škoda, polyamorní prezident by Česko jistě vystřelil na "špičku Evropy", byli bychom po dlouhé době skutečně výjimeční a zřejmě i první.

Janeček se dlouho angažuje občansky, pro věci veřejné. Patří mezi zakladatele Nadačního fondu proti korupci a Nadačního fondu Neuron, který podporuje vědu. Neuron se od něj loni na konci roku distancoval kvůli jeho zčásti antivaxerské řeči při vyhlášení hudební ankety Český slavík. Janeček v něm kritizoval očkování dětí a uváděl některé zavádějící informace. Odtud plyne, že veřejné dění nejen sleduje, ale taky do něj osobně vstupuje. Potom není zas až tak překvapivé, že se zkusí probít na Hrad.

Otázka: Ví, jaké má šance? Nikdy nebyl politik, zatímco Klaus i Zeman politikou žili a žijí. Václav Havel byl vlastně taky politik, disidenti za nás dělali občanskou politiku. Janečkovy šance se jeví jako malé, jistě ne nulové, leč malé. Kupříkladu média mu nejsou nakloněna, jeho kandidatura působí od začátku bizarně. Jako matematik by měl vědět, že se prezidentem Česka nejspíš nestane. A znovu - proč do toho tedy jde? Věří tak silně v sebe, ve svou velikost? Miluje být v centru pozornosti? Zřejmě se to nedá vyloučit.

Co kdyby uspěl?

Jiná otázka: Co kdyby se odhady komentátorů a politiků mýlily a on uspěl? Nezapomeňme, že přímá volba je do jisté míry nevyzpytatelná. My jaksi automaticky počítáme, že se něco určitě stane, ale ono se to stát nemusí. Příklad, počítá se skoro s jistotou, že do druhého kola postoupí Andrej Babiš. Ale co když nepostoupí? Co kdyby do druhé rundy vstoupil dejme tomu Tomio Okamura a Karel Janeček? Komu by pak asi dávali hlasy demokraté a liberálové? Nebo kdyby k sobě druhé kolo svedlo dva miliardáře? To by byl rébus, co?

Předpokládám, že by zastánci liberální demokracie házeli hlasy Janečkovi. Proč? Když se člověk baví dejme tomu s lidmi, kteří pro něj pracovali, potvrdí mu, že Janeček je jistě proevropský, že by pravděpodobně nešel proti NATO a že je nepochybně prozápadní. Logicky, on je jednak západní typ, a za druhé jedině tato společenství mu ochrání jeho majetky. - Podle mě tedy asi splňuje ty úplně nejzákladnější požadavky, které na hlavu země kladu. Nepotáhne nás mimo západní kotvy, jako to provozuje Miloš Zeman.

Odtud se dostáváme k podstatě věci. K čemu nám vlastně prezident je. V Česku tuhle funkci od T. G. Masaryka zatěžujeme obří, nesnesitelnou, neobčanskou vahou a přímá volba to dorazila, stvrdila. Václav Havel tu váhu celkem unesl, Václav Klaus v podstatě coby prezident jakž takž také, jeho brutální sešup nastal až po odchodu z Hradu. Zeman tu tíži neunesl, rozdrtila ho, nezůstane po něm nic.

Kdyby se Janeček stal prezidentem, třeba by tu funkci, bez níž bychom se jistě dost snadno obešli, odlehčil. Opakuji, je velká škoda, že položil či odložil polyamorii, ta by odlehčení hodně helfla. Třeba se k ní na Hradu vrátí… Otázkou je, jak by Janeček nakládal s ústavou, to je zásadní moment volby pro demokraty. Ctil by ji? Odpověď neznáme.

Měl založit politické hnutí "21"

Co nám miliardář nabízí, na co nás láká nebo na co nás chce "utáhnout"? Jde na to podobně jako Babiš: "Procházíme ultimativní (pozn. aut.: jeho oblíbené slovo) zkouškou, v níž je pro budoucnost nás i našich dětí naprosto zásadní, abychom v ní obstáli. Věřím, že budeme úspěšní a že se tak můžeme stát vzorem nejen pro Evropu, ale i pro celý svět."

O. K., asi jo, ostatně kdy neprocházíme zkouškami, že. Janeček spustil projekt Tohle jsme my. Chce dát do kupy společenskou ústavu pro úspěšnou, sebevědomou, sociálně ohleduplnou budoucnost Česka. Prioritními oblastmi jsou vzdělávání, spravedlivý stát s minimem korupce, zdravý a aktivní život. Podle kandidáta je u nás moc tlustých a 40 procent dospělých nesportuje. "To má přímý vliv na naši imunitu a zprostředkovaně i na ekonomiku státu. Potřebujeme budovat přirozenou imunitu pomocí celoživotní fyzické aktivity a sportu." Správně, tady by mohl ulovit hlasy antivaxerů. Posledním pilířem je společná vize Země pro 21. století. Aby nebyla montovnou, ale po sto letech opět průmyslovou, uměleckou a vědeckou velmocí a inspirací pro celý svět.

Bomba, prezident, který chce bojovat proti nadváze a za sport, chce mít z Česka kunsthalle a inspiraci pro svět. Jen jestli se nespletl, my přece nemáme prezidentský systém, žijeme, Zeman Nezeman, v parlamentní demokracii. Na tenhle program si měl matematik založit politickou stranu, třeba hnutí "21". Mimochodem, on na číslu 21 poněkud ujíždí, což jeho kolegy matematiky náramně baví, však taky kandidaturu jaksi "ezo-oznámil" 21. ledna, jindy to prostě nepadalo v úvahu. Pravdou je, že na postup do druhého kola by mu 21 procent hlasů asi stačilo. Ve druhém kole už ne.

Koho z milovníků demokracie kandidatura Karla Janečka popuzuje, nechť se zlobí na přímou volbu a nechť si představí druhé kolo buď jako Okamura-Janeček, nebo jako Babiš-Janeček. Kandidatura tohoto miliardáře zcela jistě ukazuje, kam nás přímá volba vede, kam nás zavedla. Nebýt to boj o Hrad, je to zábava.

Spot Karla Janečka coby Bojovníka