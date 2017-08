Fanynka Šlechtová je nejpopulárnější političkou. S Rossim ukázala proč

před 51 minutami

Většinu politiků by bylo obtížné si v takové situaci představit. Ne tak suverénní ministryni Šlechtovou.

S jízlivostí by se dalo poznamenat, že ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (nestraník za ANO) je zatím představitelkou nikým nevolených elit. Do vlády nastoupila jako státní úřednice v roce 2014, za Věru Jourovou. Ve volbách nekandidovala. Bude až letos.

Na druhé straně, podle průzkumu STEM jde o pátého nejpopulárnějšího politika v zemi. Za Babišem, Stropnickým st., Zaorálkem a Okamurou. Naše nejpopulárnější politička. A mohlo být i líp: kdyby bývala vyšla fotka s Valentinem Rossim. Jenže slavný motocyklista neměl pro fanynku na startovním roštu pochopení a decentně, leč důrazně ji odsunul pryč ze své osobní bubliny. Kontakt zachytilo video a zveřejnila italská média a po nich ta česká. Kvalitní trapas.

Ne, nejen Jourovou, ale i většinu jiných politiků by bylo obtížné si v takové situaci představit. Ne tak suverénní, nenapodobitelnou Šlechtovou. VIP politik se před startem vmísí mezi jezdce, přeje jim hodně štěstí a doufá, že ozdobí Facebook nějakou tou fotkou ze zážitku. Tak se to pár týdnů před volbami dělá. PR nade vše.

Odněkud se ta procenta brát musí. Že je Karla Šlechtová oblíbenkyní Miloše Zemana (v televizi jí dal jedničku), by nestačilo.

Jestli se o Babišovi tvrdí, že místo politiky "jede marketing", pak pro Šlechtovou to platí úplně stejně. Úspěšná stylizace (dospělého člověka) do role fanynky motorek a České republiky. Efekt: viz zmíněný průzkum. Lidem se to líbí. Žádná věda.

Tisíce diváků i v dešti a mediální zásah s propagací konání akce v ČR přes stovky tisíc lidí. Super! Podporujeme s Czechtourismem, jásá Šlechtová nad Grand Prix na Facebooku. Je ale zřejmé, že účast ministryně mezi závodníky na startu neposloužila propagaci České republiky, nýbrž její vlastní. Co tam vůbec dělala? Proč to privilegium? Že sama miluje motorky, to je asi málo. V čem se liší od ostatních?

Šílených 100 milionů korun, které stát, kraj a město Brno do letošní Velké ceny investovaly, rovněž přítomnost členky vlády na závodní dráze neospravedlňuje. Ještě to tak! Doufám, že si to nemyslí ani paní Šlechtová. Že se jen chovala přirozeně a trochu to neklaplo.

Shrnuto, dělá to dobře. Dokonce ještě líp: O výměně názorů s Rossim se psalo stokrát víc, než kdyby z toho bylo nějaké klasické selfíčko "řekni sýr". Akce splnila účel. Zviditelnění trapasem je přece osvědčený postup. Kolik bizarních videí s politiky-šoumeny ještě do voleb zažijeme!

P. S. Aby Praze nebylo líto, že se bez řevu motorů musí obejít, přihrála jí Karla Šlechtová napřesrok oslavy 115. výročí značky Harley-Davidson. Vyjednávali jsme přes půl roku a zvítězili jsme! Bude to prestižní akce s více než 100 tis. návštěvníky, z toho min 70 tis. motorkářů! Prostě fanynka. Komu se to nelíbí, má smůlu. Neumí se bavit a těm druhým to jenom bohapustě závidí. V lepším Česku bude stát stranou.