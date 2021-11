Fiala nemá čas na Zemanovy hry. Vetování svého kandidáta musí tvrdě odmítnout

Prezident se staví do centra pozornosti, je mu lhostejné, co se děje v zemi a diriguje dění tak, aby zůstal sledovaný co nejdéle.

V den výročí začátku sametové revoluce se sešel kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) s prezidentem Milošem Zemanem v Ústřední vojenské nemocnici. Ještě před Fialou, typické, byla do Zemanova pokoje vpuštěna televize Nova, aby natočila rozhovor. Zdá se, že prezident opět funguje a zjevně nehodlá měnit svoje chování, svoji představu, že se nacházíme v jakémsi poloprezidentském systému.

Fiala po setkání oznámil, že má být jmenován premiérem příští pátek v Lánech. Poté si Zeman vezme asi deset dní na to, aby se seznámil s kandidáty na ministry, až po seznámení je ochoten jmenovat vládu. S jednou výjimkou.

Nejprve k Zemanovu harmonogramu. Nová vláda, pokud se proces nezasekne na faktu, že prezident hodlá jednoho člověka Fialovi "vetovat", by měla vzniknout nejdříve až za tři týdny. Proč? Fiala opakuje, že je připraven převzít odpovědnost ihned, obě koalice mají dohodnutou a potvrzenou koaliční smlouvu, kandidát na premiéra získal i shodu na jménech členů vlády. Nic nebrání, aby Babišova vláda skončila okamžitě, ostatně i on říká, že je schopen ihned sbalit kufry.

Jenomže Zeman si chce urvat svoji chvilku slávy. Chce zemi ukázat, že prezidentuje, chce si vynutit maximální pozornost, když se jeho funkční období krátí. Kdyby byla země v klidu, tolik by to nevadilo. Jenomže se propadáme do chaosu nejen kvůli energetické krizi, ale především kvůli páté vlně covidu. Babišova vláda opět selhala, nepoužila experty nabízené nástroje na brždění nákazy, reaguje neskutečně pozdě, je nevyšší čas ji vystřídat. Ale Zemanovi je to fuk, chce si ještě jednou zahrát na krále.

Fialovi (ale i Andreji Babišovi) poslal v rozhovoru pro Novu dva vzkazy. První: "Kancléř Mynář je skvělý úředník a kromě toho můj dobrý přítel. A nebyl by dobrým přítelem, kdyby nebyl skvělý úředník." To odvětil na výtku, že Vratislav Mynář lhal o zdravotním stavu prezidenta. Víme, že kancléř se stal symbolem Hradu (on a na Moskvu navázaný poradce Martin Nejedlý), symbolem lhostejnosti k veřejnosti, symbolem loutkaře, který prezidentem manipuluje. Potvrzeno, loutkař (který má též přezdívku Vlekař) zůstává. Zeman vzkazuje ven: Kašlu na vás. Případně: Nemohu se ho zbavit.

Druhý vzkaz: "Já se budu snažit Petrovi Fialovi vyjít vstříc… I když u několika ministrů mám podezření, že resortům, které mají řídit, vůbec nerozumí, protože se tím nikdy nezabývali, tak budu tak tolerantní, že velmi pravděpodobně svoje veto vztáhnu pouze k jedné jediné osobě. Mimochodem nebude to žádná personální averze, protože já jsem toho člověka v životě neviděl. Ale budu mít důvody, které premiéru Fialovi řeknu a přes které nepojede vlak. Ale abych nebrzdil ustavení vlády jako celku, protože když vetujete, byť jediného ministra, vetujete tím celou vládu. Poradím Petrovi, aby tento resort buď obsadil sám, anebo tím pověřil některého z členů vlády. Koneckonců Karel Havlíček byl také dvojí ministr."

O vetu není v ústavě ani ň

Několik poznámek. Článek 68 ústavy v bodu druhém říká: "Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů." O žádném vetu kandidátů na ministry tam nečteme ani ň. Prezident si vybere premiéra (to už učinil, to je jeho ústavní právo) a pak jmenuje, koho mu premiér navrhne, tečka.

A teď ta Zemanova hra. Staví se do centra pozornosti, je mu lhostejné, co se děje v zemi a diriguje to tak, aby sledovaným zůstal co nejdéle. Proto nesdělí, kdo je oním "vetovaným" kandidátem. Je to součást hry, do níž vtahuje Fialu. Ten před ÚVN také odmítl prozradit, koho mu chce Zeman neústavně blokovat. Chyba, okamžitě se stává Zemanovým kumpánem. Mimochodem se to celé, jak už řečeno, dělo 17. listopadu, Fialovi mělo dojít, že má být maximálně otevřený, že nemá přistoupit na Zemanovu hru.

Řekl jen, že si za svými nominanty stojí. "Nejsem připraven jednat o náhradníkovi. Jsem přesvědčen, že seznam členů vlády, jak jsem ho předložil, je kvalitní, a pan prezident vyjádřil přání se se všemi kandidáty setkat. Předpokládám tedy, že to proběhne." (Aspoň to.)

Zeman se tedy setká se svým přítelem, kandidátem na ministra spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), setká se s těmi, kteří podle něj svému budoucímu resortu "vůbec nerozumí", ale on je toleruje (proč je tedy toleruje, když tomu nerozumí a on chce vetovat?). A setká se s oním vetovaným, u něhož neřekl, proč ho chce vetovat. Zřejmě nejde o to, že by svému resortu "vůbec nerozuměl" (to by Zeman toleroval), ale o něco jiného, nikoli osobního, "v životě ho neviděl".

Tak oč se vlastně jedná? O požadavek Moskvy, Pekingu? Panuje všeobecné přesvědčení, že bude blokovat kandidáta na ministra zahraničí Pirátů Jana Lipavského. Pokud to sedí, taktika Zemana se dá lehce přečíst.

Piráti jsou vládní skulinka, do které Zeman vrazí pajcr

Za prvé považuje ministerstvo zahraničí za svůj resort, zahraniční politiku za svoji doménu. Babiš mu to dovolil, Babiš si to nechal vnutit. Za druhé Lipavský celkem otevřeně říká, že chce "zamini" vést jaksi antizemanovsky (díkybohu). Za třetí Zeman nic nebuduje, celé roky jen rozbíjí. Rozbíjí naši vazbu na Západ, na Evropskou unii (tu chce Lipavský pěstovat). A nyní chce vrazit pajcr do skuliny ve Fialově vládě. Tou skulinou jsou Piráti.

Zeman a jeho parta dobře vědí, že Piráti jsou jinde než ostatní strany koalice, více liberální, více soustředění na problém české chudoby a jejích důsledků (exekuce), větší důraz kladou na ochranu klimatu. Navíc byli odeeskou ve volební kampani často napadáni, v tom si ODS rozuměla s Babišem. Plus fakt, že Piráti mají po volbách jenom čtyři poslance. Proto byli Zemanem vyhodnoceni jako "slabé místo" vlády, přes které ji může ničit. A rozbíjet on umí, jak by jistě potvrdila zubožená ČSSD, jeho bývalá strana.

Zeman to dělá levně mazaně, na víc už nemá. Staví se, jako by byl vůči Fialovi vstřícný (taky asi díky vztahům s Pavlem Blažkem, kterému v Brně přezdívají don Pablo). Zároveň však dává najevo, že bude vetovat, sice jen jednoho kandidáta ("jen jeden prstíček tam strčíme, jen se ohřejeme"), ale bude vetovat ústava neústava. Jezinka Zeman. Takhle může celý proces jmenování vlády dlouho protahovat.

V TV Nova Fialovi nabídl řešení, "aby tento resort buď obsadil sám, anebo tím pověřil některého z členů vlády", tedy aby si zababišoval, aby raději ustoupil. Fiala zatím není "připraven jednat o náhradníkovi". Snad mu to vydrží. Ale smyslem Zemanova veta je evidentně zasít další rozbroj mezi Piráty a ODS, o tom nepochybujme. Už se to zřejmě děje.

Fiala by měl být velmi jednoznačný. Měl by říct, že na svém kandidátovi trvá, že ústava mluví jasně a že se obrátí na Ústavní soud, pokud bude Zeman bazírovat na neústavním vetu. (ODS chce být přece vládou práva a spravedlnosti, ne?) Měl by veřejnosti jasně sdělit, že neochota jmenovat novou vládu znamená těžké poškozování Česka, zhoršování už tak dost šílené situace. Měl by už dnes mimo kamery jednat s Ústavním soudem o urychleném vyřešení podání. Přistupovat na Zemanovu hru je velká chyba. Na hry není čas.

Prezident mě jmenuje příští pátek, k jednomu postu ve vládě měl výhrady, říká Fiala (video DVTV ze 17. listopadu 2021)