Fiala a pětikoalice prohráli, Babiš vyhrál. Uspělo hajlování, Moskva bude spokojena

Vládní sestava dostala výprask, výhled pětikoalice není v nejmenším růžový. Uspěli nejostřejší kritici vlády, Evropské unie, lidé, které nezajímá klimatická změna, kteří odmítají migraci a Ukrajině nefandí.

Jak dopadly eurovolby? Nebo, slovy Andreje Babiše, jak dopadlo "referendum o vládě"? Vyhrálo ANO, získalo sedm křesel v Evropském parlamentu, má, co si přálo. Ale drtivá výhra to rozhodně není. Miliardářovo hnutí porazilo koalici Spolu, která skončila druhá a má o jeden mandát méně, šest europoslanců. Celá pětikoalice jich má devět. Starostové získali dvě křesla a Piráti pouze jedno.

Překvapením českých eurovoleb je antibruselská a antizelená koalice Přísaha a Motoristé. Skončila třetí a získala přes deset procent, což stačí na dva euromandáty pro Filipa Turka, kterému neuškodila ani fotka s hajlováním, a pro předsedkyni jihočeské Přísahy Nikolu Bartůšek.

Překvapením podobně zarážejícím je čtvrté místo Stačilo!, koalice KSČM, SD-SN a ČSNS. Do Bruselu půjde znovu předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a nestraník za Spojené demokraty - Sdružení nezávislých Ondřej Dostál.

Starostové a osobnosti pro Evropu získali dvě křesla pro Danuši Nerudovou a Jana Farského. Jedno křeslo v EP tedy ztratili. Nerudová zřejmě čekala mnohem víc preferenčních hlasů, získala jich 59 577. Připomenu, že v prvním kole prezidentské volby pro ni hlasovalo 777 080 voličů, kde jsou ty časy. Kampaň do Evropského parlamentu se jí nepovedla. Dost možná se to projevilo na celém a slabém výsledku Starostů a osobností pro Evropu. Na eurokomisařku může zapomenout.

Tragičtí Piráti ztratili dva mandáty, uspěla jen Markéta Gregorová. To je pro silně proevropskou stranu těžký výprask, prohra, zklamání. Opět zjevně nedokázali přitáhnout mladé lidi k volbě, nebyli dost vidět, ztrácejí se. Prohrála i SPD a Trikolora, má jen jednoho poslance v EP.

Přísaha a Motoristé, Stačilo! a SPD a Trikolora mají dohromady pět mandátů z jednadvaceti, hodně. Kdyby se spojili, skončili by třetí. Když k nim připočteme antivládní ANO, napočítáme už dvanáct křesel (7 + 5), tedy nadpoloviční většinu. Což je zároveň zřejmě cosi jako optický klam, tenhle chumel by dohromady těžko mohl spolupracovat. Pokud by takového výsledku dosáhli v domácích sněmovních volbách, bylo by pro Babiše velmi těžké sestavit funkční koalici.

Za zmínku stojí kampaň vítězného hnutí ANO. Vlastně ji táhl především Babiš, za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová. Jednička kandidátky Klára Dostálová byla spíš v závětří, aby neškodila. Babiš nasadil nevídané páky jako třeba video se skákacím mercedesem Maybach, sloganem "kdo neskáče, není Čech" a slibem, že zachrání spalovací motory. Totální absurdita, ale zjevně mu to u jeho voličů funguje.

Sedm míst v EP pro ANO znamená, že Babiš ubral hlasy Tomiu Okamurovi. Ale nejvíc voličů SPD zjevně odčerpal motorista Turek, o tom nepochybujme. Varovný je i návrat antisystémové KSČM spolu s Dostálem.

Vysoká účast voličů vládě nepomohla, naopak

Účast 36,45 procenta voličů je nečekaně vysoká. Přitom je zřejmé, že vyšší počty lidí u uren pětikoalici, vládě nepomohly. Zjevně přišlo volit mnoho kritiků Fialova kabinetu, ti byli zmobilizováni, její podporovatelé viditelně ochladli a do volebních místnosti se nehrnuli.

Babiš změnil taktiku. Na kandidátce už ANO nemělo nikoho, jako byla při minulých eurovolbách Dita Charanzová, již analýza serveru EUmatrix.eu vyhodnotila jako nejvlivnější českou europoslankyni, šestou ze 100 nejvlivnějších europoslanců. S hnutím ANO se ale rozešla. Nová sorta lidí za ANO do Bruselu bude zcela jistě poslušná, žádné odchody nehrozí.

Eurovolby se staly tichým referendem o Petru Fialovi, o premiérovi a jeho pozici v ODS. Před pěti roky ODS získala čtyři mandáty, nyní tři. To mu bude nepochybně část stany vytýkat. ODS oslabila. Spolu má šest poslanců, ale i to je málo, vždyť zisk ODS, lidovců a topky byl před pěti lety devět křesel. V době, kdy strany kandidovaly zvlášť. Tohle bude v sekretariátech slyšet.

Podívejme se ještě na hlavní témata voleb: válku, migraci a klimatickou změnu. Jednoznačně pro Ukrajinu a jednoznačně proti Rusku napočítáme hlasy Spolu, Starostů a Pirátů, tedy devět. ANO lavíruje někde mezi, není sice zjevně proruské, ale Rusům se jistě líbí Babišovo volání po míru. Vidíme, že jasná podpora Ukrajiny slábne. V Moskvě budou spokojeni.

U tématu migrace je to ještě mnohem horší, tam je naprosto jasná antimigrační přesila, k níž můžeme s čistým svědomím připočítat část ODS. To může mít bohužel negativní dopad i na přístup k válečným uprchlíkům z Ukrajiny, další "lex Ukrajina" očekávejme ještě ostřejší, než byly ty minulé.

Zelené myšlení rovněž neuspělo, takřka úplně prohrálo. A předpokládám, že s ochranou klimatu v těchto volbách prohrály i progresivní představy o české společnosti. Tento trend se nepochybně projeví v celém Evropském parlamentu.

Andrej Babiš slaví, volby se mu povedly. Petr Fiala slavit rozhodně nemůže, výhled pětikoalice není v nejmenším růžový. Ukazuje se, jak velkou chybou bylo podcenění dezinformací, hlasy pro nesystémové strany to jasně dokládají. Stejně oslabující je neschopnost vlády vysvětlovat svoje kroky. Nejen to, ukazuje se, jak zrádné je české zavedené nadávání na Evropskou unii, jež tak dobře zná a umí i ODS. Všecko se to sečetlo a výsledek je mizerný.

Vezme to pětikoalice jako budíček? Pokud ne, sněmovní volby prohraje ještě víc než ty evropské. Babiš ztratil minulé senátní a prezidentské volby, málo hlasů měl nakonec i v posledním sněmovním klání. Teď se karta zjevně obrací.