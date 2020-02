Foldyna práskl dveřmi ČSSD, ale není to Klaus. Trikolóru nezaloží, nemá na to

Jaroslav Foldyna z ČSSD odchází na výročí převratu 1948, který naši zemi tragicky poškodil, ale jeho převratem je jen touha vrátit nás dozadu, tam, kde už naštěstí nejsme.

Přítel Nočních vlků, Putina, co to má co dělat s myšlenkami sociální demokracie? | Foto: DVTV

V úterý 25. února, symbolicky v den výročí komunistického převratu v roce 1948, končí v sociální demokracii Jaroslav Foldyna. Postava výrazná, v letech 2018 až 2019 zastával dokonce post místopředsedy ČSSD, ale převrat jako ten před 72 roky to rozhodně nebude.

Důvody, které uvádí: "ČSSD se ze strany, která usilovala o svobodu a demokracii, stala stranou, která se spojuje se skupinou lidí, jež chce nahradit demokracii, tedy vládu vůle většiny, vládou nikým nevolených, samozvaných 'elit'," sdělil. O kom mluví? O Člověku v tísni (jehož ředitele Šimona Pánka napadl při volbě ombudsmana, lhal o něm, že vyhrožuje předsedům stran). A samozřejmě taky o Milionu chvilek pro demokracii.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že poslední kapka pro něj bylo setkání místopředsedů ČSSD právě s Milionem chvilek. Vadilo mu, že se "sejdou s těmi, kdo nejvíce usilují o pád vlády. To považuji za naprosto nevhodné okopávání kotníků". Přitom lednové jednání místopředsedů strany s Milionem chvilek patřilo mezi drobné záchvěvy normality. Pokud sociální demokracie nenajde cestu k mladým aktivním lidem, z bídy, do níž zabředla, se nevytáhne. Pro vzpurného poslance je ale Milion jen "agresivní spolek, který nikdy neprošel žádnou politickou volbou a který tady chce určovat, kdo bude a nebude ve vládě". Václav Klaus senior tleská, našel dalšího žáka.

Jiný "odcházecí" výrok Foldyny o ČSSD: "Stala se zpupnou vrchností, která obyčejnými lidmi pohrdá, ačkoli se tváří, že tomu tak není. Protože s tímto stavem strany nehodlá její vedení nic dělat a já sám nemám možnost, jak bych mohl na situaci cokoli změnit, nezbývá mi než ČSSD po třiceti letech členství opustit."

Slovník minulého století, Foldynovi uletělo letadlo, do kterého chtěl navíc nastoupit kdesi na nádraží. Zpupná vrchnost? Proč přesně? Protože vládne s oligarchou? Ne, to ne, tomu přece nevhodně "okopává kotníky". Ne, vážně, v tom zdůvodnění aby se prase vyznalo.

Další Foldynova obžaloba strany, místopředsedové sociální demokracie se podle něj "vydali liberálně-neomarxistickým směrem a já tím tradičním". Blábol na druhou, liberálně-neomarxistický směr, to fakt pobaví.

Brzdař Kid

Co bude dál dělat? "Jestli se budu v něčem angažovat, tak se budu angažovat v problematice původního voliče sociální demokracie, těch dolních 10 milionů, abych byl jaksi příměrově v tom, kde sociální demokracie dříve byla a ke komu se v tuto chvíli otočila zády." Učitelem pro tento výrok byl Miloš Zeman. Když nevíš, kudy kam, vraž tam dolních deset milionů, ty na masy zaberou vždycky.

Pro vedení ČSSD je to úleva, Foldyna do té strany dávno nepatří, je typickým vyznavačem Miloše Zemana, nikoli sociálnědemokratických myšlenek (pokud vůbec ještě nějaké sociálnědemokratické myšlenky v ČSSD existují; stačí si vzpomenout na drsné odmítnutí dětí z řeckých táborů, co je na tom sociálního či demokratického, ví bůh).

Na druhou stranu odchod Foldyny dopad má. Strana se rozkládá, nestala se přitažlivou, byla a je rozkládána zvenčí (Zeman) i zevnitř. Jistě, odcházející poslanec patří spíš ke Klausovi juniorovi či do SPD Tomia Okamury, případně by si mohl založit stranu motorkářů Noční vlci a na standartu si namalovat Putina. Zároveň však odchází politik, kterého všichni znali. Kolik takových ČSSD má?

Odchod oznámil v pondělí, v den, kdy policie zasahovala na ministerstvu práce, které řídí Jana Maláčová (ČSSD), a kriminalisté zadrželi náměstka ekonomické sekce a sekce pro informační technologie Jana Baláče (opět ČSSD). Straně se nedaří, sedí ve vládě, ale neposiluje ji to, Hamáček hasí jeden malér za druhým.

Zpět k Foldynovi. Prásknutí dveřmi se jen zdánlivě podobá odchodu Klause juniora z ODS. Leccos vypadá skoro stejně, rétorika obou politiků a to, jak rozbourávali své strany zevnitř, jenomže Foldyna není Klaus, nemá jeho schopnosti, postrádá klausovské zázemí. Žádnou Trikolóru si nezaloží, maximálně by tak do ní mohl vstoupit.

Jeho šlus s ČSSD je typický pro současnou náladu v zemi. Foldyna (a není sám) nezvládá modernitu, nezvládá to, že i jiní mají mít maximální svobodu, nové možnosti. Třeba homosexuálové. Ještě jeden jeho citát: "Místo toho, abych slyšel ze sociální demokracie zásadní politické rozhodnutí, že bude podporovat klasickou českou rodinu, tak tady vedeme diskusi nad sňatky pro všechny."

Foldyna je typický brzdař, děsí se pokroku (ač sociální demokracie bývala pokroková), děsí se změn, chtěl by staré časy zdržet, zastavit, uchovat, zakonzervovat. Proto mu tak vadí Milion chvilek, ti mladí, vidí věci jinak, jsou pro pestrou společnost. Kdežto on horuje pro klasickou rodinu, a samozřejmě že je rozvedený, jak jinak.

Foldyna z ČSSD odchází na výročí převratu, který naši zemi tragicky poškodil, ale jeho převratem je vlastně touha vrátit nás dozadu, tam, kde už naštěstí nejsme.