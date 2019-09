Glosa: Česká spravedlnost je slepá... k realitě

Důvod zastavení stíhání: byla vyloučena pravdivost záznamů uvedených v materiálech banky HSBC. Prý uváděla lži ve vlastních záznamech. Co dodat?

Dočkali jsme se, Městské státní zastupitelství v Praze pod veřejným tlakem udělalo tu chybu, že zveřejnilo usnesení, kterým žalobce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších pěti obviněných v kauze Čapí hnízdo. Z devadesáti stran jsou desítky začerněné. Ještě černější je dojem z ukončení trestního stíhání.

Podle šéfa pražských žalobců Martina Erazíma důkazy sesbírané před začátkem vyšetřování údajného dotačního podvodu okolo Farmy Čapí hnízdo byly silné, to ano, ale po čtyřech letech se podezření policii nepodařilo doložit tak, aby případ obstál před soudem.

Když pak čtete ony nezačerněné stránky usnesení, pomalu si začnete dělat jasno o celé věci (jak zastavit stíhání premiéra). Neuděláte si vůbec jasno o tom, že se skutek nestal, nýbrž o tom, jak se udělalo, aby se jako by nestal, či aby obviněné aspoň nemuseli poslat před soud.

Neunikne vám zásadní fakt: v zastavení hrála roli banka, jež u nás působí, HSBC. (Svou pražskou pobočku otevřela v roce 1997 a poskytuje v Česku řadu korporátních bankovních služeb pro nejvýznamnější společnosti.) Policie stavěla obvinění také na ekonomickém posudku a interních dokumentech této banky, která farmě Čapí hnízdo poskytla úvěr 350 milionů korun. Citace z Šarochova usnesení: "Z podkladů HSBC Bank bylo zjištěno, že Farma Čapí hnízdo je další společností ze skupiny Agrofert, že se jedná o společnost, která je přímo vlastněna Andrejem Babišem." Tak usoudili policisté.

Měli za to, že farma by bez Agrofertu a Babiše nikdy úvěr nedostala. (Laik samozřejmě ihned souhlasí.) Bankéři však na policii přišli až ke konci loňského roku, rok po sdělení obvinění, a informace uvedené v dokumentech banky, informace, které naznačovaly propojenost Čapáku a Agrofertu, odmítli. (Proč pak farmě úvěr dali? Na to se mě neptejte, asi z křesťanské lásky.)

Citace z usnesení: "Podstatné bylo například to, že výslechem pracovníků, příp. bývalých pracovníků banky HSBC, zejména svědků X. XXXXX a X. XXXXX, které se z důvodu jejich pobytu v zahraničí podařilo vyslechnout až ke konci roku 2018, byla v podstatě vyloučena pravdivost záznamů uvedených v materiálech banky o tom, že společnost Agrofert a FČH byly v době projednávání žádosti o poskytnutí úvěru pro společnost FČH či v následné době čerpání úvěru a jeho splácení v postavení mateřské a dceřiné společnosti."

Vlastně nemá smysl pokračovat. Chápete to, že? Byla vyloučena pravdivost záznamů uvedených v materiálech banky! Banka uváděla prý lži ve vlastních záznamech. Z mého pohledu z toho Babiše a spol. banka dostala. Proč? Hádejte, můžete třikrát.

Zároveň vám každý auditor řekne, že zná starosty, kteří ve prospěch své obce uvedli nepravdivé údaje, aby získali dotaci, a odskákali to. A nejen starostové. Tady okolo Čapáku veřejně lhal Babiš, v usnesení vidíme, že aktéři jednali vědomě účelově, ale trestný čin to nebyl, nejsou důkazy. Stát se to starostovi někde v Horní Dolní, už by bručel.

Naše spravedlnost je slepá… bohužel k realitě.