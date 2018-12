Hamáčkův šéfpolicajt je prý rovný chlap. Čeština na testosteronu, OMG

Průšvih i pro muže, tyhle stereotypy. V tomhle se nedá žít. Tisíce marných pokusů dostát požadavkům chlapství končí špatně.

Ne, ani ministr vnitra Jan Hamáček letošní cenu za přínos genderové jazykovědě pravděpodobně neobdrží. Když v pondělí uváděl do úřadu nového policejního prezidenta, poznamenal, aby demonstroval jeho kvality, že Jan Švejdar je "policista, který má pověst rovného chlapa".

Nezabývejme se teď prosím pravdivostí tohoto výroku, ale jeho použitím v jazyce.

Rozmáhá se nám tu takový nešvar: každou chvíli od politiků slyšíme, že se někdo zachoval nebo má zachovat jako chlap, že se má to či ono řešit chlapsky, a tak dále. Ideál chlapství!

Ani čeština politiků by neměla být bezpohlavní, proč taky. Jenže oni někdy mluví jako po injekcích testosteronu.

První problém spočívá v tom, že "jako chlap" (a "jako ženská" pochopitelně taky) je příšerné klišé. A zadruhé, kdo jazyk trochu vnímá, anebo i nevnímá a slova mu jen padají do podvědomí, tuší: "ženská" to má tak nějak opačně, když už je tím opakem chlapa. Rovného, férového chlapa.

Co by asi ministr na tomtéž místě pravil, kdyby nastupovala policejní prezidentka? Že má, dejme tomu, "pověst chytré ženské"? To je jistě nesmysl a asi málokdo by to bral jako kompliment. Hamáček by zdvořile mlčel. Tak proč, zřejmě pod vlivem prostředí uniforem a kriminálních seriálů, vzývá rovného chlapa? Je to stejně mimo. "Chlapi" ani "ženské" takové atributy nemají.

Když odstoupil místopředseda ČSSD Jiří Zimola, kolega Michal Hašek ho ocenil, že se zachoval jako chlap. Máme toho zapotřebí? Reprezentanti druhého křídla naštěstí zabrzdili včas a svou reakci, že se Zimola naopak zachoval jako baba, vyjádřili jen opisem.

Ministr Brabec ke kauze Babiše juniora sdělil, že kdyby jeho dítě někdo natáčel skrytou kamerou, tak to "řeší chlapsky". Piráti zase premiéra vyzývají, aby se k aféře "postavil jako chlap" (Ivan Bartoš) anebo "chlapsky a nechal vládnout někoho, kdo nemá milion kostlivců ve skříni" (Jakub Michálek). Propána, kam na to všichni pořád chodíte?

Demonstrace archetypálního chlapství jako žádoucího vzorce chování nepočítají se ženami: v politice standard, pánský klub, my chlapi víme svý.

A druhá chyba: naznačuje se tím, že správnej chlap má být něčím mezi zálesákem z mayovek a Janem Sladkým Kozinou. A Zimolou. Tvrďák. Rapl. Macho. Jako Babiš, kdysi jako Topolánek. Mužný, zmužilý, dokáže se pochlapit, ženské "slabosti" jsou mu cizí.

Průšvih i pro muže, tyhle stereotypy. V tom se nedá žít. Tvářit se, že je to norma, držet image, je únavné. Tisíce marných pokusů dostát požadavkům tohohle ryzího chlapství končí špatně. Zaplaťpámbu, když jen v češtině.

Ne že by za tohle všechno mohl Hamáček a jeho rovný chlap - ale odněkud se začít musí, ne?